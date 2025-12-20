Нормальный вес перестал быть гарантией: что оказалось важнее для долгой жизни после 60 лет

Долгие годы главным показателем здоровья считались вес и индекс массы тела. Однако новые данные показывают, что для долголетия важнее не цифры на весах, а количество мышц. У пожилых людей с развитой мышечной массой риск смерти заметно ниже — независимо от ожирения и хронических болезней. Об этом сообщает IronMan.
Индекс массы тела удобен, но он не учитывает состав тела. Два человека с одинаковым ИМТ могут иметь совершенно разное соотношение жира и мышц. Именно это противоречие привело исследователей к так называемому "парадоксу ожирения": у людей старше 65 лет умеренно высокий ИМТ не всегда связан с повышенной смертностью.
Причина в том, что жировая и мышечная ткани выполняют разные функции. Висцеральный жир усиливает воспаление и метаболические риски, тогда как мышцы участвуют в обмене веществ, поддерживают физическую активность и устойчивость организма к стрессу.
Анализ проводился на основе данных NHANES III — масштабного американского исследования здоровья и питания. В выборку вошли 3659 человек старшего возраста. Для оценки состава тела применяли биоэлектрический импеданс — метод, позволяющий определить долю скелетных мышц.
На основе этих данных рассчитывали индекс мышечной массы и делили участников на четыре группы. Смертность отслеживали в течение многих лет с учётом сопутствующих факторов: возраста, курения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, уровня воспаления и функции почек.
Люди с высокой мышечной массой имели существенно более низкий риск смерти. В группе с максимальными показателями мышц смертность была ниже примерно на пятую часть по сравнению с участниками с минимальными значениями. При этом ни ИМТ, ни немышечная масса не демонстрировали значимой связи с выживаемостью.
Это указывает на то, что мышцы выступают самостоятельным маркером здоровья, а не просто следствием хорошего самочувствия.
Мышечная ткань выполняет сразу несколько критически важных функций.
Даже при наличии хронических заболеваний высокая мышечная масса оставалась фактором, снижающим риск смерти.
Избыточный вес сам по себе не всегда опасен в пожилом возрасте. Однако при низком уровне мышц даже нормальный ИМТ не гарантирует устойчивости организма. Напротив, развитая мускулатура способна частично компенсировать метаболические риски, связанные с жиром.
Подход, ориентированный на мышечную массу, позволяет точнее оценивать здоровье и прогнозировать риски. При этом он требует регулярных тренировок и контроля нагрузки. Без движения мышцы неизбежно теряются, особенно после 50 лет.
Включайте силовые тренировки 2-3 раза в неделю.
Используйте гантели, резинки или вес собственного тела.
Постепенно увеличивайте нагрузку.
Следите за достаточным потреблением белка.
Контролируйте состав тела, а не только вес.
Что важнее после 60 лет — похудение или мышцы?
Сохранение и развитие мышц играет более значимую роль.
Можно ли нарастить мышцы в пожилом возрасте?
Да, при регулярных силовых нагрузках и адекватном восстановлении.
Чем измеряют мышечную массу?
Один из доступных методов — биоэлектрический импеданс.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.