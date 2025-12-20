Сидячая работа тут не виновата: почему поясница болит всё сильнее с возрастом

Снижение тестостерона связали с хронической болью в пояснице — врачи

Тянущая боль в пояснице часто списывается на сидячую работу, огород или неудачную тренировку. Однако причина может быть глубже и не связана напрямую с мышцами или осанкой. В ряде случаев источник дискомфорта — гормональные изменения, прежде всего снижение уровня тестостерона. Об этом сообщает Дзен.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина бежит на открытом воздухе в парке

Когда боль в спине связана с гормонами

Тестостерон влияет не только на мышечную силу и либидо, но и на состояние костной ткани и позвоночника — у мужчин и у женщин. Его дефицит может способствовать развитию остеопении и остеопороза, которые нередко проявляются хроническими болями в спине.

С возрастом уровень тестостерона снижается у всех. У мужчин процесс начинается примерно после 30 лет и идёт постепенно. У женщин падение уровня гормона чаще ускоряется после 40-45 лет, особенно на фоне менопаузальных изменений. Эти процессы подтверждены клиническими исследованиями.

Как тестостерон влияет на позвоночник

Гормон участвует в формировании и обновлении костной ткани. Он стимулирует работу остеобластов — клеток, отвечающих за построение кости. Кроме того, часть тестостерона в организме преобразуется в эстроген, который также защищает кости от разрушения.

Недостаток гормона отражается не только на плотности костей, но и на состоянии связок, суставов и способности тканей восстанавливаться после нагрузок и микротравм. Именно поэтому боли в спине могут появляться даже без очевидных перегрузок.

Почему высокий уровень гормона — не всегда защита

Существуют состояния, при которых тестостерон вырабатывается в норме, но ткани к нему нечувствительны. У таких людей минеральная плотность костей снижена, несмотря на гормональные показатели. Это подчёркивает, что важен не только уровень гормона в анализах, но и его реальное действие в организме.

Мужские и женские кости: в чём разница

У мужчин минеральная плотность костей в среднем выше, чем у женщин. Однако ключевую роль играет не только плотность, но и структура. Мужская кость имеет более выраженное наружное утолщение, которое выполняет роль защитного каркаса и помогает выдерживать ударные нагрузки.

Даже при снижении плотности такая архитектура позволяет костям оставаться устойчивыми. При этом чрезмерно высокая плотность без гибкости может, наоборот, повышать хрупкость, делая кость менее адаптивной к нагрузкам.

Что определяет прочность костей

Прочность скелета зависит от нескольких факторов.

толщины и формы кости;

внутренней микроархитектуры костной ткани;

гормонального фона, включая тестостерон и эстроген;

способности костей адаптироваться к физическим нагрузкам.

Именно сочетание этих параметров определяет, будет ли позвоночник устойчивым или уязвимым.

Сравнение: мышечная боль и гормональная

Мышечная боль обычно связана с нагрузкой и проходит при отдыхе и восстановлении. Гормонально обусловленные боли чаще носят хронический характер, усиливаются со временем и могут сопровождаться снижением плотности костей. В таких случаях одного массажа или ЛФК бывает недостаточно.

Плюсы и минусы гормонального подхода

Рассмотрение гормонального фона помогает точнее определить причину боли и выбрать эффективную стратегию восстановления. Однако без консультации врача и обследований самостоятельные выводы могут быть ошибочными. Анализы и денситометрия требуют времени и ресурсов, но дают более полную картину.

Советы шаг за шагом при болях в спине

Оцените характер боли и её длительность. Проверьте уровень физической активности и восстановление. При хронических симптомах обсудите с врачом гормональные анализы. Обратите внимание на силовые тренировки, питание и витамины для костей. Не игнорируйте регулярные профилактические обследования.

Популярные вопросы о боли в спине и гормонах

Может ли тестостерон влиять на позвоночник у женщин?

Да, он играет роль в поддержании костной ткани и у женщин.

Всегда ли низкий тестостерон вызывает боль?

Нет, но он может быть одним из факторов риска.

Что важнее: плотность кости или её структура?

Оба показателя важны, но структура часто определяет реальную прочность.