Сидячая работа тут не виновата: почему поясница болит всё сильнее с возрастом

Тянущая боль в пояснице часто списывается на сидячую работу, огород или неудачную тренировку. Однако причина может быть глубже и не связана напрямую с мышцами или осанкой. В ряде случаев источник дискомфорта — гормональные изменения, прежде всего снижение уровня тестостерона. Об этом сообщает Дзен.
Тестостерон влияет не только на мышечную силу и либидо, но и на состояние костной ткани и позвоночника — у мужчин и у женщин. Его дефицит может способствовать развитию остеопении и остеопороза, которые нередко проявляются хроническими болями в спине.
С возрастом уровень тестостерона снижается у всех. У мужчин процесс начинается примерно после 30 лет и идёт постепенно. У женщин падение уровня гормона чаще ускоряется после 40-45 лет, особенно на фоне менопаузальных изменений. Эти процессы подтверждены клиническими исследованиями.
Гормон участвует в формировании и обновлении костной ткани. Он стимулирует работу остеобластов — клеток, отвечающих за построение кости. Кроме того, часть тестостерона в организме преобразуется в эстроген, который также защищает кости от разрушения.
Недостаток гормона отражается не только на плотности костей, но и на состоянии связок, суставов и способности тканей восстанавливаться после нагрузок и микротравм. Именно поэтому боли в спине могут появляться даже без очевидных перегрузок.
Существуют состояния, при которых тестостерон вырабатывается в норме, но ткани к нему нечувствительны. У таких людей минеральная плотность костей снижена, несмотря на гормональные показатели. Это подчёркивает, что важен не только уровень гормона в анализах, но и его реальное действие в организме.
У мужчин минеральная плотность костей в среднем выше, чем у женщин. Однако ключевую роль играет не только плотность, но и структура. Мужская кость имеет более выраженное наружное утолщение, которое выполняет роль защитного каркаса и помогает выдерживать ударные нагрузки.
Даже при снижении плотности такая архитектура позволяет костям оставаться устойчивыми. При этом чрезмерно высокая плотность без гибкости может, наоборот, повышать хрупкость, делая кость менее адаптивной к нагрузкам.
Прочность скелета зависит от нескольких факторов.
Именно сочетание этих параметров определяет, будет ли позвоночник устойчивым или уязвимым.
Мышечная боль обычно связана с нагрузкой и проходит при отдыхе и восстановлении. Гормонально обусловленные боли чаще носят хронический характер, усиливаются со временем и могут сопровождаться снижением плотности костей. В таких случаях одного массажа или ЛФК бывает недостаточно.
Рассмотрение гормонального фона помогает точнее определить причину боли и выбрать эффективную стратегию восстановления. Однако без консультации врача и обследований самостоятельные выводы могут быть ошибочными. Анализы и денситометрия требуют времени и ресурсов, но дают более полную картину.
Оцените характер боли и её длительность.
Проверьте уровень физической активности и восстановление.
При хронических симптомах обсудите с врачом гормональные анализы.
Обратите внимание на силовые тренировки, питание и витамины для костей.
Не игнорируйте регулярные профилактические обследования.
Может ли тестостерон влиять на позвоночник у женщин?
Да, он играет роль в поддержании костной ткани и у женщин.
Всегда ли низкий тестостерон вызывает боль?
Нет, но он может быть одним из факторов риска.
Что важнее: плотность кости или её структура?
Оба показателя важны, но структура часто определяет реальную прочность.
