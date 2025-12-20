Коврик портит всю практику: ошибка выбора, которую совершают почти все новички

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Спорт

Коврик для йоги — это не просто аксессуар, а основа безопасной и комфортной практики. От материала, сцепления и размеров напрямую зависят устойчивость в асанах, нагрузка на суставы и общее впечатление от занятий. Новичкам и тем, кто практикует дома, особенно легко ошибиться с выбором. Об этом сообщает Т-Ж.

Йога
Фото: unsplash.com by Olivia Bauso is licensed under Free to use under the Unsplash License
Йога

Зачем разбираться в материалах ковриков

Коврики для йоги и фитнеса часто выглядят одинаково, но ощущаются в практике совершенно по-разному. Для силовых упражнений важна мягкость и амортизация, а для йоги — стабильность, сцепление и предсказуемость поверхности. Неподходящий коврик может скользить, "уезжать" по полу или, наоборот, быть слишком жёстким и перегружать колени и запястья.

Самые распространённые варианты для домашних занятий — коврики из ТПЭ, ПВХ и каучука. Каждый материал решает свои задачи и подходит под разный стиль практики.

Коврики из ТПЭ и ПВХ: лёгкость и простота

ТПЭ и ПВХ в быту часто называют пенкой. Это лёгкие и доступные по цене модели, которые чаще всего выбирают для фитнеса или начального уровня йоги.

Они мало весят — обычно до одного килограмма — и удобны, если коврик нужно часто убирать или брать с собой. Материал не впитывает влагу, легко моется под душем и быстро сохнет.

Однако у таких ковриков есть ограничения. Пена может растягиваться, скользить по полу и загибаться по краям после хранения в рулоне. В балансах и асанах с упором на руки или ноги сцепления часто не хватает, особенно если покрытие без антискользящего слоя. При активных занятиях поверхность быстрее изнашивается, а без армирования коврик может крошиться.

Каучуковые коврики: устойчивость и контроль

Каучук — это резина, поэтому такие коврики изначально обладают высоким сцеплением с полом. Они рассчитаны на йогу с балансами, опорой на ладони и растяжкой, где важно, чтобы руки и стопы не разъезжались.

Средний вес каучукового коврика толщиной 3-4 мм составляет около трёх килограммов. Он тяжёлый, зато хорошо амортизирует и почти не смещается во время практики. Производители выпускают модели из натурального каучука или его аналога PER, а также варианты с покрытиями из микрофибры, хлопка или пробки.

Минусы тоже есть. Каучук впитывает влагу и запахи, требует регулярной чистки и бережного ухода. Некоторые коврики имеют выраженный запах резины, который может сохраняться долгое время. Такие модели нельзя складывать пополам — их скручивают в рулон лицевой стороной наружу.

Сравнение ковриков для йоги по материалам

Коврики из ТПЭ подойдут тем, кто занимается нерегулярно, делает простые асаны или фитнес-упражнения. Они лёгкие, дешёвые и неприхотливые, но уступают в устойчивости.

Каучук с гладким или текстильным покрытием выбирают практикующие йогу с балансами и длительными удержаниями поз. Он долговечнее, устойчивее и комфортнее для суставов, но тяжелее и дороже.

Пробковые и хлопковые покрытия особенно хорошо ведут себя при влажных ладонях, но чувствительны к неправильному хранению и агрессивной чистке.

Как подобрать размер и форму коврика

При выборе важно учитывать рост, тип асан и поверхность пола.

Длина коврика должна позволять лечь на него целиком с вытянутыми руками и ногами. Для роста около 170-175 см оптимальна длина 180-185 см. Ширина от 65 см позволяет комфортно выполнять сидячие и скручивающие позы без контакта с холодным полом.

Толщина зависит от материала. Для каучука достаточно 3-4 мм, для пенки — больше, так как она сильнее проминается. Тревел-коврики толщиной около 1,5 мм удобны в поездках, но для регулярных занятий дома могут перегружать суставы.

Дизайн и разметка: не только эстетика

Рисунок на коврике может быть не просто украшением. Разметка помогает новичкам правильно выстраивать асаны и контролировать симметрию тела. Наиболее практичны модели с лазерной гравировкой — она не стирается со временем, в отличие от печати.

Плюсы и минусы популярных решений

Коврики из пенки стоят дешевле и проще в уходе, но быстрее изнашиваются и хуже держат форму.
Каучуковые модели обеспечивают безопасность и стабильность, но требуют аккуратного обращения и весят больше.
Компромиссным вариантом считаются каучуковые коврики с микрофиброй: они устойчивы и лучше работают при влажных ладонях, но нуждаются в регулярной чистке.

Советы шаг за шагом по выбору коврика

  1. Определите стиль практики: фитнес, хатха-йога, баланс или растяжка.

  2. Решите, будете ли носить коврик с собой или он нужен только для дома.

  3. Подберите длину и ширину под рост и тип асан.

  4. Обратите внимание на сцепление рук и стоп с поверхностью.

  5. Уточните правила ухода и хранения перед покупкой.

Популярные вопросы о ковриках для йоги

Какой коврик лучше для начинающих?
Для старта подойдёт ТПЭ или ПВХ, если практика спокойная и без сложных балансов.

Что выбрать для регулярной йоги дома?
Каучуковый коврик с нескользящим покрытием обеспечит устойчивость и комфорт.

Нужен ли чехол и аксессуары?
Чехол, ремень для переноски, блоки и ремни для растяжки упрощают практику и хранение.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
