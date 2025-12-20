Жиры вернулись и спасают энергию: продукты, без которых организм начинает сбоить

Полезные жиры давно перестали быть "запрещённым" элементом рациона и всё чаще рассматриваются как основа сбалансированного питания. Они участвуют в гормональном фоне, поддерживают мозг и помогают усваивать витамины. При этом именно дефицит жиров нередко приводит к усталости и снижению энергии. Об этом сообщает проект "Фитнес с GoodLooker".
Жиры выполняют сразу несколько ключевых функций. Они необходимы для синтеза гормонов, защиты нервной системы и поддержания обмена веществ. Кроме того, без достаточного количества жиров организм не может полноценно усваивать витамины A, D, E и K.
Частая ошибка — резкое сокращение жиров или использование только одного источника. В таких случаях появляются сухость кожи, постоянное чувство голода и замедленное восстановление после тренировок. Оптимальный вариант — разнообразие и умеренность.
Лосось, скумбрия и сардины считаются одними из самых ценных источников омега-3 жирных кислот. Эти вещества помогают снижать воспалительные процессы, поддерживают здоровье сердца и благоприятно влияют на чувствительность к инсулину.
Регулярное употребление жирной рыбы положительно отражается на состоянии суставов и кожи. Для покрытия базовой потребности достаточно включать её в меню 2-3 раза в неделю.
Оливковое масло — один из самых простых способов добавить полезные жиры в ежедневный рацион. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые поддерживают сосуды и гормональную систему.
Лучше всего использовать масло в холодном виде — добавлять в салаты или готовые блюда. Такой подход помогает сохранить его свойства и избежать лишней калорийности.
Миндаль, грецкие орехи, фундук и кешью сочетают в себе жиры, растительный белок и клетчатку. Небольшая порция хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит, особенно во второй половине дня.
Важно выбирать орехи без сахара и сиропов и соблюдать меру. Оптимальной считается порция около 20-30 г в день.
Яйца часто недооценивают, особенно желток. Именно в нём содержатся фосфолипиды и жирорастворимые витамины, важные для работы мозга и нервной системы.
Яйца подходят для завтрака или обеда и помогают надолго сохранить чувство сытости. Это делает их удобным продуктом для активного образа жизни.
Семена льна, чиа и тыквенные семечки содержат полезные жиры и микроэлементы. Они поддерживают пищеварение и помогают сбалансировать рацион без серьёзных изменений в меню.
Их легко добавлять в каши, салаты, йогурты или смузи. Для лучшего усвоения семена рекомендуется предварительно измельчать или замачивать.
Жирная рыба даёт максимальное количество омега-3, но требует планирования покупок и приготовления. Оливковое масло удобно для ежедневного использования, однако не содержит всех типов жирных кислот. Орехи и семена универсальны и мобильны, но из-за калорийности требуют контроля порций. Яйца сочетают жиры и белок, что делает их особенно ценными в основном приёме пищи.
Разнообразие источников полезных жиров даёт организму стабильную энергию, улучшает восстановление и поддерживает гормональный баланс. Питание становится более сытным и комфортным.
При этом избыточное потребление жиров может повысить калорийность рациона. Поэтому важно соблюдать умеренность и учитывать общую нагрузку и уровень активности.
Начните с одного изменения — добавьте рыбу или масло в привычные блюда. Затем включите орехи или семена в перекусы. Следите за порциями и распределяйте жиры равномерно в течение дня. Такой подход помогает избежать перегрузки и поддерживать стабильный уровень энергии.
Сколько жиров нужно в день?
Количество зависит от уровня активности и целей, но обычно жиры составляют около 25-35% калорийности рациона.
Можно ли есть жиры при снижении веса?
Да, при умеренном количестве они помогают дольше сохранять сытость и контролировать аппетит.
Что лучше — один источник или несколько?
Разнообразие источников даёт более полный набор жирных кислот и микроэлементов.
Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.