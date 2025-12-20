Холод сжигает энергию иначе: зимние тренировки запускают неожиданный сбой в организме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Зимние тренировки часто кажутся проще: прохлада бодрит, а нагрузка ощущается иначе. Однако именно в холодный сезон многие допускают ошибки, которые мешают прогрессу и самочувствию. Нюансы зимних занятий связаны не только с одеждой, но и с физиологией, питанием и восстановлением.

Здоровый образ жизни бег на открытом воздухе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровый образ жизни бег на открытом воздухе

Почему зима меняет подход к тренировкам

Холод влияет на организм сильнее, чем принято думать. Тело тратит дополнительные ресурсы на поддержание температуры, меняется чувство жажды и аппетита, а привычные схемы занятий могут перестать работать. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина выделила несколько неочевидных ошибок, которые чаще всего встречаются в зимний период.

"Организм в холоде расходует энергию на обогрев, поэтому возрастает тяга к сладкому и жирному", — отметила старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Эксперт подчеркнула, что перед тренировкой на улице или в прохладном помещении лучше отдавать предпочтение тёплой пище с достаточным количеством белка. Это помогает сохранить энергию и избежать резких скачков аппетита после занятия.

Одежда и интенсивность: где чаще всего ошибаются

Ещё одна распространённая проблема — избыточное утепление. Желание "не замёрзнуть" приводит к перегреву, из-за чего снижается выносливость и качество движений. По словам тренера, оптимальным решением становится многослойная одежда, которую легко адаптировать под нагрузку.

Отдельного внимания требует оценка интенсивности. Зимние активности, включая бег, лыжи или функциональные тренировки, часто кажутся легче из-за прохлады, но на деле оказываются энергозатратнее. Важно чередовать темп и отслеживать время активной работы, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему.

Вода, витамины и восстановление

Зимой многие забывают о питьевом режиме. Холод снижает ощущение жажды, хотя потери жидкости сохраняются. Специалист рекомендует пить тёплую воду или чай до начала занятия и во время него небольшими глотками.

Завершает список ошибок отсутствие контроля за уровнем витамина D. В условиях короткого светового дня его дефицит может отражаться на настроении, иммунитете и восстановлении после тренировок. В этот период особенно актуальны витамины и добавки, подобранные с учётом рекомендаций врача.

Сравнение зимних и летних тренировок

Занятия в холодный сезон отличаются по ряду параметров. Летом организм быстрее прогревается, выше потребность в воде и проще контролировать интенсивность. Зимой же возрастает нагрузка на терморегуляцию, меняется питание и возрастает роль экипировки — от одежды до обуви и аксессуаров.

Советы для зимних тренировок

  1. Продумайте питание за 1-1,5 часа до занятия, добавив белок и тёплые блюда.
  2. Используйте многослойную спортивную одежду, чтобы регулировать тепло.
  3. Контролируйте темп и длительность нагрузки, особенно на улице.
  4. Пейте тёплую воду или чай до и во время тренировки.
  5. Следите за уровнем витамина D и общим самочувствием.

Популярные вопросы о зимних тренировках

Нужно ли менять программу занятий зимой?

Частично да. Стоит снизить пиковую интенсивность и добавить больше разминки и восстановления.

Что лучше пить во время зимней тренировки?

Оптимально подойдут тёплая вода или несладкий чай, которые поддерживают гидратацию без охлаждения организма.

Можно ли тренироваться на улице в мороз?

Да, при условии правильной экипировки, контроля времени и отсутствия медицинских противопоказаний.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
