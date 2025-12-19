Зарплата выросла в разы: финансовый эффект трансфера Сафонова оказался неожиданным

Зарплата Сафонова в ПСЖ выросла до 400 тыс евро в месяц — Егор Мезинцев

Переход Матвея Сафонова из "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен" стал для вратаря не только спортивным, но и финансовым рывком. Уровень его доходов во Франции заметно отличается от зарплат на российском рынке и даже от средних контрактов игроков сборной.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Как изменилась зарплата Матвея Сафонова после переезда во Францию

По словам сотрудника FM Sports Agency Егора Мезинцева, в последнем сезоне в России Матвей Сафонов зарабатывал порядка 12-13 млн рублей в месяц. Проследить более раннюю динамику доходов сложно, поскольку вратарь является воспитанником академии "Краснодара" и весь российский этап карьеры провёл в одном клубе.

После перехода в ПСЖ условия контракта изменились кардинально. Во французском клубе голкипер получает около 400 тысяч евро в месяц до вычета налогов, что эквивалентно примерно 37,7 млн рублей. Даже по европейским меркам это заметный уровень для вратаря, который только начинает закрепляться в новом чемпионате, сообщает "Постньюс".

Сравнение доходов: Россия, сборная и ПСЖ

Мезинцев отметил, что даже футболисты сборной России в среднем зарабатывают меньше, чем текущий контракт Сафонова во Франции. По его словам, доход игроков национальной команды составляет около 1,5 млн евро в год, что существенно ниже условий, предложенных ПСЖ.

Таким образом, переход во французский клуб вывел Сафонова на уровень зарплат, сопоставимый с ведущими европейскими рынками. При этом агент подчёркивает, что дальнейший рост напрямую зависит от статуса игрока в команде.

"Если Матвей станет первым номером, его зарплата может выйти на уровень €8 млн в год — именно столько зарабатывают топ-вратари в чемпионатах "большой пятерки”", — отметил сотрудник FM Sports Agency Егор Мезинцев.

Трансферная стоимость и позиция ПСЖ

Отдельно агент прокомментировал вопрос возможной продажи вратаря. По его словам, ПСЖ приобрёл Сафонова около года назад за 20 млн евро. На текущий момент рыночная стоимость игрока, по оценке агентства, остаётся в том же диапазоне.

"Если говорить о возможной продаже, то это €15-20 млн. Несмотря на нестабильную игровую практику, вчерашний матч с серией отражённых пенальти лишь подтвердил его уровень", — добавил Егор Мезинцев.

При этом представитель агентства подчеркнул, что парижский клуб не рассматривает вариант расставания с голкипером. Отдельные яркие выступления, по его словам, скорее усиливают внимание к игроку со стороны СМИ и болельщиков, чем радикально меняют его рыночную цену.

Спортивные итоги сезона

Финансовый рост сопровождается и спортивными достижениями. В составе "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов ранее завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА. Этот трофей стал одним из первых крупных титулов российского вратаря на европейском уровне.

Сравнение: статус второго номера и роль основного вратаря

На текущем этапе Сафонову приходится конкурировать за место в составе, что отражается на игровой практике. Однако статус основного голкипера в клубе уровня ПСЖ означает не только большее доверие тренерского штаба, но и переход в финансовую категорию элитных вратарей Европы.

Таким образом, ближайшие сезоны могут стать определяющими как для спортивной карьеры Сафонова, так и для его доходов.

Популярные вопросы о контракте Матвея Сафонова

Сколько зарабатывает Сафонов в ПСЖ?

Около 400 тысяч евро в месяц до вычета налогов.

Может ли его зарплата вырасти?

Да, в случае закрепления в статусе основного вратаря доход может увеличиться до уровня топ-голкиперов Европы.

Рассматривает ли ПСЖ продажу игрока?

По словам агента, клуб не заинтересован в расставании с вратарём.