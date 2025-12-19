Этот год выбрал своих героев: четыре истории побед, о которых говорят все

2025 год стал ярким для российского спорта и подарил болельщикам сразу несколько громких имён. Победы на международных аренах, возвращения после пауз и рекорды мирового уровня задали тон всему сезону. Своим взглядом на главных героев года поделился спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.
По мнению Дмитрия Губерниева, главным спортсменом 2025 года стал нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Его достижения в НХЛ продолжают выходить за рамки привычных статистических ориентиров и привлекают внимание болельщиков по всему миру.
"Овечкин — суперзвезда мирового спорта. Человек, который устанавливает абсолютно межпланетные рекорды", — заявил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.
Комментатор отметил, что вклад хоккеиста в развитие и популяризацию спорта сопоставим с крупнейшими именами в истории мирового хоккея. По его словам, Овечкин давно перешёл из статуса звезды в категорию живых легенд.
Среди лучших спортсменов года Губерниев отдельно выделил гимнастку Ангелину Мельникову, пишет NEWS.ru. После паузы в международных выступлениях она смогла вернуться, получить допуск и выиграть абсолютное первенство, подтвердив высочайший уровень подготовки.
"Мельникова — олимпийская чемпионка, которая вернулась спустя несколько лет, получила допуск и выиграла абсолютное первенство в гимнастике. Это мегакруто: уровень, сравнимый с нашими легендами", — отметил Дмитрий Губерниев.
По мнению комментатора, подобные возвращения особенно ценны для спорта, поскольку демонстрируют устойчивость, характер и профессионализм атлетов.
В число лучших спортсменов 2025 года Губерниев включил каноиста Захара Петрова. Он обратил внимание не только на спортивные результаты, но и на личную позицию спортсмена, который принял непростое решение участвовать в международных стартах.
"Петров — не побоялся критики всяких идиотов и поехал на Олимпиаду, а также завоевал пять золотых медалей ЧМ", — подчеркнул Дмитрий Губерниев.
По его словам, такие победы имеют особую ценность, поскольку достигаются не только физическим трудом, но и внутренней уверенностью в собственном выборе.
Говоря о лучших спортсменах года, Губерниев отметил, что рейтинг носит условный характер. В этой связи он добавил ещё одно имя — синхрониста Александра Мальцева, которого назвал лидером национальной команды.
"Тройка весьма условная, поэтому назову еще четвертого: Мальцев, настоящий лидер сборной по синхронному плаванию. Полный тезка великого хоккеиста: такие люди обречены быть победителями", — сказал Дмитрий Губерниев.
Эксперт подчеркнул, что стабильность и лидерские качества Мальцева играют ключевую роль в успехах сборной на крупных турнирах.
Спортсмены, которых отметил Губерниев, представляют разные дисциплины — хоккей, спортивную гимнастику, греблю на каноэ и синхронное плавание. Однако их объединяет высокий уровень результатов и способность добиваться побед в условиях международной конкуренции.
Овечкин символизирует долгосрочное доминирование, Мельникова — успешное возвращение, Петров — решимость и спортивную смелость, Мальцев — стабильное лидерство в командном виде спорта.
Почему рейтинг Губерниева назван условным?
Комментатор подчеркнул, что выделить однозначную тройку сложно из-за большого числа ярких выступлений.
Какие виды спорта оказались в фокусе внимания?
В список вошли хоккей, гимнастика, гребля на каноэ и синхронное плавание.
Будут ли подобные рейтинги влиять на официальные награды?
Они отражают экспертное мнение, но не связаны напрямую с формальными спортивными премиями.
