Спорт

2025 год стал ярким для российского спорта и подарил болельщикам сразу несколько громких имён. Победы на международных аренах, возвращения после пауз и рекорды мирового уровня задали тон всему сезону. Своим взглядом на главных героев года поделился спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. 

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

Александр Овечкин — фигура планетарного масштаба

По мнению Дмитрия Губерниева, главным спортсменом 2025 года стал нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Его достижения в НХЛ продолжают выходить за рамки привычных статистических ориентиров и привлекают внимание болельщиков по всему миру.

"Овечкин — суперзвезда мирового спорта. Человек, который устанавливает абсолютно межпланетные рекорды", — заявил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Комментатор отметил, что вклад хоккеиста в развитие и популяризацию спорта сопоставим с крупнейшими именами в истории мирового хоккея. По его словам, Овечкин давно перешёл из статуса звезды в категорию живых легенд.

Возвращение и победа Ангелины Мельниковой

Среди лучших спортсменов года Губерниев отдельно выделил гимнастку Ангелину Мельникову, пишет NEWS.ru. После паузы в международных выступлениях она смогла вернуться, получить допуск и выиграть абсолютное первенство, подтвердив высочайший уровень подготовки.

"Мельникова — олимпийская чемпионка, которая вернулась спустя несколько лет, получила допуск и выиграла абсолютное первенство в гимнастике. Это мегакруто: уровень, сравнимый с нашими легендами", — отметил Дмитрий Губерниев.

По мнению комментатора, подобные возвращения особенно ценны для спорта, поскольку демонстрируют устойчивость, характер и профессионализм атлетов.

Захар Петров и сила спортивного выбора

В число лучших спортсменов 2025 года Губерниев включил каноиста Захара Петрова. Он обратил внимание не только на спортивные результаты, но и на личную позицию спортсмена, который принял непростое решение участвовать в международных стартах.

"Петров — не побоялся критики всяких идиотов и поехал на Олимпиаду, а также завоевал пять золотых медалей ЧМ", — подчеркнул Дмитрий Губерниев.

По его словам, такие победы имеют особую ценность, поскольку достигаются не только физическим трудом, но и внутренней уверенностью в собственном выборе.

Александр Мальцев — лидер в синхронном плавании

Говоря о лучших спортсменах года, Губерниев отметил, что рейтинг носит условный характер. В этой связи он добавил ещё одно имя — синхрониста Александра Мальцева, которого назвал лидером национальной команды.

"Тройка весьма условная, поэтому назову еще четвертого: Мальцев, настоящий лидер сборной по синхронному плаванию. Полный тезка великого хоккеиста: такие люди обречены быть победителями", — сказал Дмитрий Губерниев.

Эксперт подчеркнул, что стабильность и лидерские качества Мальцева играют ключевую роль в успехах сборной на крупных турнирах.

Сравнение: разные виды спорта — единый результат

Спортсмены, которых отметил Губерниев, представляют разные дисциплины — хоккей, спортивную гимнастику, греблю на каноэ и синхронное плавание. Однако их объединяет высокий уровень результатов и способность добиваться побед в условиях международной конкуренции.

Овечкин символизирует долгосрочное доминирование, Мельникова — успешное возвращение, Петров — решимость и спортивную смелость, Мальцев — стабильное лидерство в командном виде спорта.

Популярные вопросы о лучших спортсменах 2025 года

Почему рейтинг Губерниева назван условным?
Комментатор подчеркнул, что выделить однозначную тройку сложно из-за большого числа ярких выступлений.

Какие виды спорта оказались в фокусе внимания?
В список вошли хоккей, гимнастика, гребля на каноэ и синхронное плавание.

Будут ли подобные рейтинги влиять на официальные награды?
Они отражают экспертное мнение, но не связаны напрямую с формальными спортивными премиями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
