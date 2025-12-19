Капельницы вытесняют отдых после тренировки: опасный тренд захватывает спорт

Капельницы с витаминами и "детокс-коктейлями" всё чаще предлагают как быстрый способ восстановиться после нагрузок, повысить иммунитет и улучшить самочувствие. IV-гидратация активно продвигается в спортивной и велнес-среде, но за яркими обещаниями скрывается тревожный пробел в регулировании и доказательной базе. Новое исследование показывает, что этот рынок развивается быстрее, чем контроль за его безопасностью. Об этом сообщает IronMan со ссылкой на публикацию в JAMA Internal Medicine.
Спа-салоны с внутривенной гидратацией позиционируют свои услуги как оздоровительные процедуры для спортсменов и активных людей. Клиентам обещают быстрое восстановление после тренировок, снижение усталости, улучшение концентрации и даже "очищение" организма.
Формально речь идёт о внутривенном введении жидкостей с добавлением витаминов, минералов и других веществ. Однако, в отличие от медицинских инфузионных центров, многие такие спа работают вне строгих клинических стандартов. Именно это и стало предметом внимания исследователей.
Команда под руководством профессора Йельского университета Джозефа Росса проанализировала государственные регуляции, сайты клиник и реальные практики IV-спа в США. Вывод оказался однозначным: единых и чётких правил практически нет.
"Вы видите, как их рекламируют и продвигают знаменитости, но вопрос в том, как на самом деле регулируется эта сфера", — отметил Росс.
По состоянию на лето 2024 года ни один штат не имел законов, специально регулирующих деятельность IV-спа. Лишь после летального случая в Техасе власти приняли ограничения на то, кто имеет право назначать и проводить элективную IV-терапию. При этом только четыре штата выпустили рекомендации, охватывающие все ключевые аспекты контроля.
Исследователи также изучили сайты более чем 250 IV-спа. Почти все они заявляли о пользе процедур, но 99% не ссылались ни на какие научные источники. Лишь два сайта приводили данные, связанные с эффективностью или безопасностью.
Чаще всего клиентам предлагают коктейли с магнием, глутатионом и NAD, иногда — с добавлением лекарственных препаратов. При этом используется формулировка "одобрено FDA", хотя речь идёт о компаундированных смесях, не прошедших полноценное одобрение регулятора.
Медицинские токсикологи подчёркивают: отсутствие доказанной пользы не означает отсутствия вреда. IV-процедуры могут быть относительно безобидны для части людей, но для других несут серьёзные риски.
"То, что вещества показывают эффект в лабораторных исследованиях, не означает клинической пользы для человека", — объясняет доктор Келли Джонсон-Арбор.
Среди возможных осложнений:
Дополнительный фактор — вариативность составов. Клиенты часто не знают, какие именно вещества и в каких количествах получают.
В медицинских учреждениях инфузионная терапия проводится по строгим показаниям, под контролем врачей и с проверенными препаратами. В IV-спа процедуры чаще не покрываются страховкой и стоят в среднем около 179 долларов за сеанс.
Эксперты подчёркивают: если организму действительно требуется восполнение веществ, безопаснее делать это в лицензированном медицинском центре, а не в велнес-клинике.
Представители рынка признают проблему. По словам главы Американской ассоциации медицинских спа Алекса Тьерша, в отрасли действительно есть недобросовестные игроки, а контроль со стороны властей долгое время был минимальным.
Он отметил, что сейчас разрабатывается программа добровольной сертификации мед-спа, которая должна повысить стандарты безопасности. Однако пока рынок остаётся разрозненным и слабо контролируемым.
Медицинское сообщество всё чаще сталкивается с тем, что спортсмены и клиенты фитнес-клубов самостоятельно обращаются к альтернативным методам восстановления. Эксперты считают, что игнорировать этот тренд нельзя.
Врачи и тренеры должны обсуждать с клиентами:
Открытый диалог снижает риск того, что человек будет использовать потенциально опасные процедуры без медицинской оценки.
На сегодняшний день убедительных доказательств нет.
Риски варьируются от минимальных до серьёзных, в зависимости от состава и условий проведения.
Да, грамотное питание, питьевой режим, сон и восстановительные протоколы остаются базой.
