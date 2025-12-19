Капельницы вытесняют отдых после тренировки: опасный тренд захватывает спорт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Капельницы с витаминами и "детокс-коктейлями" всё чаще предлагают как быстрый способ восстановиться после нагрузок, повысить иммунитет и улучшить самочувствие. IV-гидратация активно продвигается в спортивной и велнес-среде, но за яркими обещаниями скрывается тревожный пробел в регулировании и доказательной базе. Новое исследование показывает, что этот рынок развивается быстрее, чем контроль за его безопасностью. Об этом сообщает IronMan со ссылкой на публикацию в JAMA Internal Medicine.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Что такое IV-гидратация и почему она стала популярной

Спа-салоны с внутривенной гидратацией позиционируют свои услуги как оздоровительные процедуры для спортсменов и активных людей. Клиентам обещают быстрое восстановление после тренировок, снижение усталости, улучшение концентрации и даже "очищение" организма.

Формально речь идёт о внутривенном введении жидкостей с добавлением витаминов, минералов и других веществ. Однако, в отличие от медицинских инфузионных центров, многие такие спа работают вне строгих клинических стандартов. Именно это и стало предметом внимания исследователей.

Что показало исследование JAMA

Команда под руководством профессора Йельского университета Джозефа Росса проанализировала государственные регуляции, сайты клиник и реальные практики IV-спа в США. Вывод оказался однозначным: единых и чётких правил практически нет.

"Вы видите, как их рекламируют и продвигают знаменитости, но вопрос в том, как на самом деле регулируется эта сфера", — отметил Росс.

По состоянию на лето 2024 года ни один штат не имел законов, специально регулирующих деятельность IV-спа. Лишь после летального случая в Техасе власти приняли ограничения на то, кто имеет право назначать и проводить элективную IV-терапию. При этом только четыре штата выпустили рекомендации, охватывающие все ключевые аспекты контроля.

Маркетинг без доказательств

Исследователи также изучили сайты более чем 250 IV-спа. Почти все они заявляли о пользе процедур, но 99% не ссылались ни на какие научные источники. Лишь два сайта приводили данные, связанные с эффективностью или безопасностью.

Чаще всего клиентам предлагают коктейли с магнием, глутатионом и NAD, иногда — с добавлением лекарственных препаратов. При этом используется формулировка "одобрено FDA", хотя речь идёт о компаундированных смесях, не прошедших полноценное одобрение регулятора.

Реальные риски для здоровья

Медицинские токсикологи подчёркивают: отсутствие доказанной пользы не означает отсутствия вреда. IV-процедуры могут быть относительно безобидны для части людей, но для других несут серьёзные риски.

"То, что вещества показывают эффект в лабораторных исследованиях, не означает клинической пользы для человека", — объясняет доктор Келли Джонсон-Арбор.

Среди возможных осложнений:

  • инфекции и воспаление в месте введения;
  • аллергические реакции на компоненты коктейля;
  • опасные взаимодействия при хронических заболеваниях;
  • ошибки в составе и дозировках.

Дополнительный фактор — вариативность составов. Клиенты часто не знают, какие именно вещества и в каких количествах получают.

Сравнение: IV-гидратация и медицинская инфузия

В медицинских учреждениях инфузионная терапия проводится по строгим показаниям, под контролем врачей и с проверенными препаратами. В IV-спа процедуры чаще не покрываются страховкой и стоят в среднем около 179 долларов за сеанс.

Эксперты подчёркивают: если организму действительно требуется восполнение веществ, безопаснее делать это в лицензированном медицинском центре, а не в велнес-клинике.

Позиция индустрии

Представители рынка признают проблему. По словам главы Американской ассоциации медицинских спа Алекса Тьерша, в отрасли действительно есть недобросовестные игроки, а контроль со стороны властей долгое время был минимальным.

Он отметил, что сейчас разрабатывается программа добровольной сертификации мед-спа, которая должна повысить стандарты безопасности. Однако пока рынок остаётся разрозненным и слабо контролируемым.

Роль спортивных врачей и тренеров

Медицинское сообщество всё чаще сталкивается с тем, что спортсмены и клиенты фитнес-клубов самостоятельно обращаются к альтернативным методам восстановления. Эксперты считают, что игнорировать этот тренд нельзя.

Врачи и тренеры должны обсуждать с клиентами:

  • зачем они выбирают IV-гидратацию;
  • какие проблемы пытаются решить;
  • есть ли более безопасные и доказанные методы восстановления.

Открытый диалог снижает риск того, что человек будет использовать потенциально опасные процедуры без медицинской оценки.

Популярные вопросы об IV-гидратации

Помогают ли такие капельницы восстановлению после тренировок

На сегодняшний день убедительных доказательств нет.

Опасны ли IV-спа

Риски варьируются от минимальных до серьёзных, в зависимости от состава и условий проведения.

Есть ли альтернатива

Да, грамотное питание, питьевой режим, сон и восстановительные протоколы остаются базой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
