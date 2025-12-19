Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бегаете в них — и сами себе вредите: спортивная обувь работает не так, как принято думать

Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Спорт

Спортивная обувь часто воспринимается как второстепенная деталь экипировки, но именно она во многом определяет безопасность и качество тренировок. Разные виды нагрузок требуют от стопы разных движений, а значит, и обувь должна работать по-разному. Универсальной пары, одинаково подходящей для бега, силовых и функционального тренинга, не существует. Об этом сообщает Дзен.

Кроссовки
Фото: unsplash.com by @heyminhy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кроссовки

Почему одна пара не подходит для всего

Каждый вид тренинга нагружает суставы и стопу по-своему. Где-то важна амортизация, где-то — жёсткая опора, а иногда нужен баланс между стабильностью и подвижностью. Ошибка в выборе обуви не просто снижает комфорт, но и напрямую влияет на технику движений, ресурс суставов и риск травм.

Обувь для кардио и бега

Для бега ключевым параметром остаётся амортизация. При каждом шаге нагрузка на стопу может превышать вес тела в два-три раза, и задача подошвы — смягчить удар и распределить давление. Беговые кроссовки обычно имеют мягкую пятку, выраженный слой пены и гибкий носок, что позволяет стопе естественно перекатываться.

Большую роль играет тип пронации — то, как стопа соприкасается с поверхностью. При завале внутрь выбирают модели с дополнительной поддержкой медиального края, при нейтральной пронации подойдут кроссовки с равномерной амортизацией. Важна и поверхность: асфальт требует одной подошвы, грунт и тропы — другой, с более агрессивным протектором.

Размер также критичен. Во время нагрузки стопа слегка увеличивается, поэтому в носке стоит оставлять запас 5-10 мм. Слишком тесная обувь приводит к натёртостям, дискомфорту и ударной нагрузке на колени и голеностоп.

Обувь для силовых тренировок

В силовом тренинге приоритеты меняются. Здесь важнее стабильность, а не мягкость. Избыточная амортизация делает опору неустойчивой: часть усилия уходит в "продавливание" подошвы, а не в подъём веса.

Поэтому силовая обувь имеет жёсткую, часто плоскую подошву с минимальной амортизацией. Классический пример — тяжелоатлетические штангетки с приподнятой пяткой. Они помогают глубже приседать, держать корпус ровнее и снижать нагрузку на поясницу.

Однако штангетки подходят не всем. Новичкам или тем, кто не работает с максимальными весами, часто достаточно минималистичных кроссовок с плоской подошвой. Главное, чтобы стопа стояла устойчиво и равномерно, без "провалов".

Обувь для кроссфита и функционального тренинга

Кроссфит сочетает бег, прыжки, силовые упражнения и резкие смены направления, поэтому обувь здесь должна быть компромиссной. Она жёстче беговых моделей, но мягче штангеток.

Как правило, такие кроссовки имеют:

  • устойчивую пятку для подъёма веса;
  • умеренно жёсткую подошву;
  • гибкий носок для прыжков и динамики;
  • усиленный верх для работы с канатом и боковых нагрузок.

Эта обувь универсальна для функционального тренинга, но не идеальна для узких задач: для длинных пробежек она жёсткая, а для максимальных весов — недостаточно стабильная.

Сравнение: бег, силовые и кроссфит

Беговые кроссовки защищают суставы от ударов, но нестабильны под штангой. Силовая обувь даёт максимальную передачу силы, но не подходит для динамики. Кроссфит-модели занимают промежуточное положение, жертвуя специализацией ради универсальности.

Советы шаг за шагом по выбору спортивной обуви

Сначала определите основной тип тренировок. Затем подберите обувь под конкретную нагрузку, а не "на все случаи". Примерьте кроссовки вечером, когда стопа чуть больше. Оцените устойчивость, а не только мягкость. И помните: комфорт важнее бренда и внешнего вида.

Популярные вопросы о спортивной обуви

Можно ли тренироваться в повседневных кроссовках

Нет, они рассчитаны на ходьбу и не обеспечивают нужную поддержку при тренировках.

Нужны ли штангетки новичкам

Не всегда. Часто достаточно плоской жёсткой обуви.

Есть ли универсальная пара для всего

Нет, физиология движений делает универсальность невозможной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
