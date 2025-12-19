Тренировки идут, форма растёт, а спина предаёт снова и снова — причина оказалась не там, где её ищут

Износ фасеточных суставов вызывает хроническую боль в спине — врачи реабилитологи

Боль в спине нередко годами списывают на "остеохондроз" или абстрактное "защемление", хотя источник может быть гораздо конкретнее. Во многих случаях виновниками оказываются фасеточные суставы позвоночника — небольшие, но критически важные элементы его стабильности. Их износ приводит к спондилоартрозу, заболеванию с собственной логикой боли и особыми подходами к лечению. Об этом сообщает Дзен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гимнастика при боли в спине

Что такое спондилоартроз и почему о нём часто не думают

Спондилоартроз — это артроз дугоотростчатых, или фасеточных, суставов позвоночника. В отличие от остеохондроза, который связан прежде всего с межпозвонковыми дисками и нервными корешками, здесь страдают мелкие суставы, работающие как "замки", удерживающие позвонки в стабильном положении.

Фасеточные суставы — это полноценные суставы с капсулой, хрящом и синовиальной оболочкой. Они располагаются сзади каждого позвоночного сегмента и ограничивают избыточные движения, одновременно позволяя наклоны и вращения. При их износе хрящ истончается, развивается воспаление, появляются костные разрастания, а нагрузка на соседние структуры возрастает.

Важно, что спондилоартроз почти всегда развивается параллельно с остеохондрозом. Проседание диска усиливает давление на фасетки, ускоряя их разрушение.

Как "звучит" фасеточная боль

Боль при спондилоартрозе имеет характерные особенности, которые отличают её от корешкового синдрома. Она глубокая, локальная и чаще ощущается как "сверлящая" или ноющая.

Чаще всего боль:

локализуется строго вдоль позвоночника, с одной или двух сторон;

может отдавать в ягодицу или бедро, но не опускается ниже колена;

не сопровождается онемением, покалыванием или слабостью в ноге.

Типичные провокаторы — разгибание и скручивание корпуса, длительное стояние, ходьба по лестнице и статичные позы. При этом наклон вперёд и лёгкое движение часто приносят облегчение. Дополнительный признак — утренняя скованность, которая уменьшается после "расхаживания".

Диагностика: как находят источник боли

Обычные снимки не всегда дают однозначный ответ. Даже на МРТ изменения фасеточных суставов могут выглядеть умеренными, тогда как боль выражена сильно.

На практике используют несколько подходов. МРТ помогает увидеть деформацию суставных отростков, признаки воспаления и сужение суставных щелей. Рентген с функциональными пробами позволяет оценить нестабильность сегмента.

Однако ключевым методом считается диагностическая блокада. Под контролем КТ или рентгена врач вводит местный анестетик в область подозрительного сустава или его нерва. Если в течение часа боль исчезает почти полностью, источник подтверждён. Такой тест не только уточняет диагноз, но и помогает выбрать тактику лечения.

Почему таблетки часто не работают

НПВП и обезболивающие могут временно снизить воспаление, но не устраняют сам механизм фасеточной боли. При хроническом процессе болевой сигнал "закрепляется", и стандартная медикаментозная терапия даёт слабый эффект или работает лишь кратковременно.

Именно поэтому при спондилоартрозе всё чаще применяют прицельные методы — лечебные блокады и радиочастотную денервацию, позволяющие отключить патологический болевой импульс на месяцы и даже годы.

Консервативное лечение: база для восстановления

Начальный этап лечения всегда строится комплексно. Важную роль играет коррекция образа жизни: исключение переразгибаний, резких скручиваний и подъёма тяжестей с прогибом в пояснице. В остром периоде допустимо кратковременное ношение ортопедического корсета для разгрузки позвоночника.

Медикаменты используют короткими курсами, но ключевым элементом остаётся лечебная физкультура.

ЛФК при спондилоартрозе направлена не на растяжку любой ценой, а на формирование стабильности. Укрепляются глубокие мышцы-стабилизаторы — поперечная мышца живота, многораздельные мышцы спины. Часто применяются упражнения по методике Макгилла, обучающие движению без перегрузки фасеток, а также растяжка мышц-сгибателей бедра, провоцирующих переразгибание в пояснице.

Как действовать, если есть подозрение на фасеточную боль

При боли в спине, которая чётко локализуется и усиливается при разгибании или поворотах корпуса, важно выстроить понятную последовательность действий, а не действовать вслепую.

Обратиться к неврологу или вертебрологу . Такие боли редко проходят сами по себе, и ранняя консультация помогает быстрее определить источник проблемы.

. Такие боли редко проходят сами по себе, и ранняя консультация помогает быстрее определить источник проблемы. Пройти МРТ соответствующего отдела позвоночника. Исследование позволяет оценить состояние межпозвонковых дисков, фасеточных суставов и исключить другие причины болевого синдрома.

При совпадении клинической картины и данных МРТ обсудить с врачом проведение диагностической блокады. Она помогает точно подтвердить фасеточный синдром.

При положительном эффекте блокады начать активную фазу восстановления: курс ЛФК в сочетании с EMS-тренировками. Если эффект нестойкий или обострения повторяются, рассмотреть лечебные блокады или радиочастотную денервацию.

После РЧД или на фоне устойчивой ремиссии продолжать регулярные занятия ЛФК и EMS для поддержания стабильности позвоночника и профилактики рецидивов.

Как вернуть контроль над спиной

Спондилоартроз — это не абстрактный "возрастной диагноз" и не приговор к постоянной боли. Это конкретная проблема с понятным источником и рабочими решениями. Самая распространённая ошибка — годами лечить "остеохондроз", не пытаясь разобраться, что именно вызывает боль.

Современный подход строится логично: сначала точная диагностика, затем временное выключение болевого сигнала с помощью блокады или радиочастотной денервации и обязательное активное восстановление. ЛФК и EMS-тренировки здесь играют ключевую роль, помогая безопасно укрепить глубокие мышцы-стабилизаторы и создать естественную защиту для изношенных суставов.

Важно помнить: позвоночник страдает не от движения, а от его отсутствия или неправильной нагрузки. Умное, контролируемое движение позволяет не просто заглушить боль, а научиться жить активно и уверенно, сохраняя здоровье спины даже при возрастных изменениях.

Сравнение: спондилоартроз и "классический" остеохондроз

При остеохондрозе боль чаще связана с компрессией нервных корешков и может отдавать по всей ноге. Спондилоартроз даёт локальную, механическую боль, усиливающуюся при определённых движениях. Соответственно, и лечение отличается: если при корешковом синдроме акцент делают на снятии давления с нерва, то при фасеточном — на стабилизации и прицельном воздействии на суставы.

Советы шаг за шагом для тренировок при боли в фасетках

Первое — исключите упражнения с глубоким прогибом и скручиванием. Второе — сосредоточьтесь на стабилизации корпуса и нейтральном положении позвоночника. Третье — увеличивайте нагрузку постепенно, без рывков. Четвёртое — сочетайте силовую работу с восстановлением, качественным сном и ортопедическими аксессуарами, такими как матрас и подушка.