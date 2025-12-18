Русский вратарь сломал футбольную математику: финал ФИФА превратился в вечер одного героя

Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА

Один матч превратил русского вратаря в фигуру мирового футбольного масштаба. В решающий вечер он сделал то, что прежде считалось почти невозможным, и вошёл в историю турниров ФИФА. Этот успех уже называют одним из самых ярких моментов сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Финал, который решил всё

Финал Межконтинентального кубка между французским ПСЖ и бразильским "Фламенго" прошёл 17 декабря и получился напряжённым до последней минуты. Основное время завершилось со счётом 1:1, и судьбу трофея пришлось решать в серии пенальти.

Место в воротах парижан занял российский голкипер Матвей Сафонов. Уже в первые секунды серии стало ясно, что матч войдёт в историю: вратарь отразил четыре удара подряд из пяти возможных. Итог — победа ПСЖ со счётом 2:1 в серии пенальти и титул для французского клуба.

Историческое достижение Сафонова

Этот вечер стал уникальным не только для клуба, но и для всего мирового футбола. Матвей Сафонов стал первым вратарём в истории турниров под эгидой ФИФА, которому удалось отразить четыре подряд послематчевых пенальти.

Средняя реализация 11-метровых ударов в мировом футболе составляет около 75-78%, а вероятность не пропустить четыре удара подряд оценивается менее чем в один процент. Именно поэтому достижение российского вратаря уже называют статистическим феноменом, пишет "Царьград".

Реакция Константина Малофеева

Успех Сафонова прокомментировал основатель "Царьграда" Константин Малофеев, подчеркнув значимость события для российского спорта.

"Средняя реализация пенальти в мировом футболе — 75-78%. Вероятность не пропустить четыре удара подряд — менее одного процента. Вспомним, как великий русский хоккеист Александр Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал: он русский и гордится этим. Но хоккей — это хотя бы традиционно наш повод для гордости. А российский футбол в основном не радует. Тем важнее эта победа. Русские, вперёд!", — отметил Константин Малофеев.

Признание и награды

По итогам встречи Матвей Сафонов был официально признан лучшим игроком финала. Золотую медаль ему вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино.

Примечательно, что этот матч стал для российского вратаря лишь четвёртым в текущем сезоне. Более того, впервые в карьере в ПСЖ он провёл четыре игры подряд, пропустив за это время всего три мяча в основное время.

Что дальше для вратаря ПСЖ

После финала болельщики и эксперты всё чаще задаются вопросом, не заслужил ли Сафонов статус основного голкипера парижской команды. Однако главный тренер ПСЖ Луис Энрике предпочёл уклониться от прямого ответа, оставив интригу на будущее.

Реакция футбольного мира

Слова восхищения в адрес российского вратаря прозвучали не только от партнёров по команде. Его выступление отметили Арсен Венгер и легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон. Французские СМИ по итогам финала выставили Сафонову максимальные оценки.

Параллельно Матвей стал героем социальных сетей: французские и бразильские болельщики массово создают мемы, а его имя попало в тренды соцсетей наряду с крупными мировыми персонами. Даже некоторые украинские паблики признали уникальность достижения российского футболиста.

Сравнение: редкость подобного успеха

В мировой практике даже один отражённый пенальти в серии считается удачей для вратаря. Два подряд — редкость, три — почти сенсация. Четыре подряд в финале международного турнира ранее не удавались никому, что делает успех Сафонова по-настоящему исключительным.

Популярные вопросы о матче и Сафонове

Почему этот матч называют историческим

Потому что ни один вратарь ранее не отражал четыре подряд пенальти в серии на турнирах ФИФА.

Сколько матчей Сафонов сыграл за ПСЖ в сезоне

Финал стал для него четвёртым матчем в текущем сезоне.

Может ли он стать основным вратарём клуба

Такой вопрос активно обсуждается, но официального решения тренерский штаб пока не объявил.