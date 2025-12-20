Мышечный запас для головы: силовая выносливость оказалась важной для здоровья мозга

Силовые тренировки замедлили биологическое старение мозга — Infobae

Идея о том, что физическая активность влияет не только на тело, но и на ум, сегодня получает всё больше научных подтверждений. Исследования показывают: определённые виды тренировок способны замедлять старение мозга и поддерживать когнитивную гибкость даже в зрелом возрасте. Речь идёт не о модных практиках, а о конкретных физиологических механизмах, напрямую связанных с работой мышц. Об этом сообщает издание Infobae.

Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает ягодичный мостик

Почему мышцы напрямую связаны с молодостью мозга

Связь между физическими нагрузками и состоянием мозга изучается уже несколько десятилетий, но в последние годы фокус сместился на силовые тренировки. Учёные всё чаще рассматривают мышечную массу не просто как показатель физической формы, а как важный биологический маркер здорового старения. Особенно это актуально для обществ с увеличивающейся продолжительностью жизни, где вопрос сохранения когнитивных функций выходит на первый план.

Наращивание мышечной массы и одновременное снижение объёма висцерального жира оказываются связаны с более "молодым" биологическим возрастом мозга. Этот эффект объясняется сложными биохимическими процессами, запускаемыми во время нагрузки, включая выработку веществ, влияющих на нейропластичность и образование новых нейронов. Современные нейроисследования показывают, что этапы развития мозга сохраняют чувствительность к физической стимуляции даже во взрослом возрасте.

"В настоящее время известно, что существует тесная взаимосвязь между реальной мышечной силой и здоровым старением. Но особенно именно силовая выносливость больше всего влияет на организм и способствует профилактике", — отметил директор Программы физической активности и спорта клинической больницы Университета Буэнос-Айреса Хорхе Франчелла.

Роль BDNF и миокинов в работе мозга

Одним из ключевых элементов, связывающих движение и когнитивные функции, является нейротрофический фактор мозга — BDNF. Этот белок играет критическую роль в формировании новых нейронов, укреплении синаптических связей и поддержании способности к обучению и запоминанию. Его уровень повышается именно в ответ на физическую активность, включая силовые и аэробные нагрузки.

Кардиолог и специалист по медицине стресса Даниэль Лопес Розетти сравнивает физические упражнения с "удобрением для мозга". По его словам, сокращения мышц запускают выработку миокинов — сигнальных молекул, которые распространяются по всему организму и достигают центральной нервной системы.

"Когда человек занимается физическими упражнениями, будь то аэробные или силовые, движение мышц генерирует миокины. Они проходят через тело и достигают мозга, где запускают формирование BDNF", — говорится в колонке Даниэля Лопеса Розетти.

Эти процессы напрямую отражаются на скорости обработки информации, качестве памяти и способности мозга адаптироваться к новым задачам, включая скорость реакции и координацию, которые традиционно считаются уязвимыми с возрастом.

Мышечная масса и биологический возраст мозга

Отдельное внимание исследователи уделяют составу тела. В работе, проведённой под руководством доцента Вашингтонского университета в Сент-Луисе Сайруса Раджи, были проанализированы данные более тысячи здоровых людей среднего возраста. С помощью МРТ и алгоритмов искусственного интеллекта специалисты оценивали биологический возраст мозга в зависимости от мышечной массы и распределения жира.

Результаты показали: люди с большей мышечной массой демонстрировали более "молодой" мозг, тогда как избыток висцерального жира был связан с ускоренным старением нервной ткани. При этом подкожный жир подобной зависимости не показывал, что подчёркивает особую роль именно абдоминального ожирения.

Что такое силовая выносливость и почему она важна

Силовые тренировки не ограничиваются работой с максимальными весами. Эксперты выделяют несколько типов мышечной силы, и одним из наиболее значимых для здоровья считается силовая выносливость. Речь идёт о выполнении упражнений с умеренной нагрузкой, но с большим количеством повторений.

Хорхе Франчелла подчёркивает, что именно этот формат тренировок стоит включать в первую очередь. Он активирует выработку сотен миокинов, которые участвуют в регуляции уровня глюкозы, поддержании сердечно-сосудистой системы и профилактике метаболических нарушений.

Мышечное жжение и нейрогенез

Ощущение "мышечного жжения", знакомое многим после интенсивной тренировки, оказывается не просто побочным эффектом нагрузки. Оно связано с накоплением лактата, который, как показали исследования, выполняет роль сигнальной молекулы. Лактат способен повышать уровень pro-BDNF в крови, тем самым стимулируя процессы нейрогенеза.

Работы, опубликованные в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience, указывают, что именно высокоинтенсивные, но контролируемые нагрузки наиболее эффективно запускают эти механизмы. Таким образом, физическая усталость становится частью биологической цепочки, ведущей к обновлению мозговых структур.

Какие упражнения подходят для разных возрастов

Международные рекомендации ВОЗ и CDC сходятся во мнении: взрослым необходимо не менее 150 минут умеренной активности в неделю или 75 минут интенсивной, дополняя их силовыми тренировками два раза в неделю. Однако конкретный набор упражнений должен учитывать возраст и состояние здоровья.

Для людей старше 50 лет специалисты чаще всего рекомендуют приседания, планки, ягодичные мостики, жим ногами, отжимания и упражнения на тягу. Начинать советуют с коротких, примерно 20-минутных занятий, постепенно увеличивая нагрузку. Важную роль играет профессиональный контроль, особенно при наличии хронических заболеваний.

Сравнение: силовые тренировки и аэробная нагрузка

Сравнивая разные форматы физической активности, исследователи подчёркивают, что аэробные упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы и общего тонуса. Однако именно силовые тренировки в большей степени связаны с сохранением мышечной массы и снижением висцерального жира, что критично для здоровья мозга.

Аэробика улучшает кровообращение и насыщение кислородом, тогда как силовая нагрузка активнее стимулирует выработку миокинов и BDNF. В долгосрочной перспективе оптимальным считается сочетание обоих подходов.

Плюсы и минусы силовых тренировок для мозга

Силовые упражнения обладают выраженными преимуществами. Они способствуют поддержанию мышечной массы, снижают риск метаболических нарушений и напрямую влияют на нейропластичность. Регулярные занятия также связаны с более низкой частотой болезни Альцгеймера и возрастных когнитивных расстройств.

При этом существуют и ограничения. Без корректной техники возрастает риск травм, а чрезмерные нагрузки могут приводить к переутомлению. Поэтому важны постепенность и индивидуальная адаптация.

Советы по внедрению силовых тренировок шаг за шагом

Начинать рекомендуется с оценки текущего уровня силы и подбора умеренной нагрузки — около 40% от максимального усилия. Далее следует выстроить регулярный график из 2-3 тренировок в неделю, чередуя упражнения на разные группы мышц. По мере адаптации можно увеличивать объём работы, сохраняя внимание к восстановлению.

Популярные вопросы о тренировках для здоровья мозга

Какие упражнения лучше всего подходят для начинающих?

Оптимальным стартом считаются упражнения с собственным весом и эластичными лентами, позволяющие точно контролировать нагрузку.

Сколько времени нужно тренироваться для эффекта?

Первые улучшения концентрации и ясности мышления отмечаются уже через несколько недель регулярных занятий.

Что лучше для мозга — силовые или аэробные тренировки?

Наиболее выраженный эффект даёт сочетание обоих форм активности, но силовая выносливость играет ключевую роль в профилактике возрастных изменений.