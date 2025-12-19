Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10 минут в день против ноющей поясницы: упражнения, которые работают без таблеток и дорогих процедур

Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Спорт

Тянущие ощущения и скованность в пояснице знакомы и тем, кто много сидит, и тем, кто регулярно тренируется. Часто дискомфорт возникает не из-за перегрузок, а из-за потери подвижности и слабой стабилизации корпуса. Исправить ситуацию помогает не покой, а мягкое движение и правильно подобранные упражнения.

Боль в пояснице
Фото: Desingned by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в пояснице

Почему поясница начинает болеть

Поясничный отдел — ключевая зона, через которую передается нагрузка от ног к верхней части тела. Когда глубокие мышцы пресса и спины ослабевают, а таз теряет стабильность, позвоночник берет на себя лишнюю работу. В ответ мышцы вокруг него перенапрягаются, появляются зажимы и боль.

Нередко тревожным фоном становятся и сопутствующие сигналы со стороны опорно-двигательного аппарата, включая хруст в суставах, который не всегда безобиден. В совокупности такие признаки указывают на снижение качества движения и перегрузку связочно-мышечной системы.

Что действительно помогает при дискомфорте

Распространенное мнение о необходимости полного покоя не подтверждается практикой. Грамотная физическая активность улучшает кровообращение, снижает мышечные спазмы и постепенно разгружает позвоночник.

"Главный принцип — не растянуть себя любой ценой, а восстановить подвижность и устойчивость", — отмечает тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.

Лучше выбирать восстановительные форматы: пилатес, стрейчинг, партерную гимнастику или боди-балет. Они сочетают вытяжение позвоночника и активацию глубоких мышц-стабилизаторов без осевой нагрузки, в отличие от тяжелых силовых тренировок. Дополнительную роль играет и питание: при дефиците минералов и возрастных изменениях, когда кости теряют кальций, нагрузка на позвоночник ощущается сильнее.

Простой комплекс упражнений для дома

Комплекс можно выполнять без специального инвентаря — достаточно коврика для фитнеса. Он подходит для утренней зарядки или разминки после рабочего дня.

Мягкая мобилизация позвоночника в упражнении "кошка-корова" снимает спазм и возвращает подвижность. Тазовые наклоны лежа активируют поперечную мышцу живота и уменьшают давление на поясницу. Контролируемые скручивания таза в ягодичном мостике помогают уравновесить работу правой и левой сторон.

Дополняют комплекс лежачие скручивания для расслабления поясницы, растяжка подвздошно-поясничной мышцы в выпаде, планка на коленях для стабилизации кора и поза ребенка для восстановления. Все движения выполняются плавно, с ровным дыханием и без боли.

Советы для занятий

  1. Используйте удобный коврик и выполняйте упражнения в спокойном темпе.
  2. Следите за дыханием и нейтральным положением поясницы.
  3. Занимайтесь ежедневно по 10-20 минут.
  4. Исключайте движения, усиливающие боль или вызывающие онемение.

Популярные вопросы о боли в пояснице

Как часто делать упражнения?

Ежедневно или через день, ориентируясь на самочувствие и отсутствие резкой боли.

Можно ли сочетать комплекс с силовыми тренировками?

Да, но лучше временно снизить рабочие веса и избегать осевой нагрузки.

Что лучше — растяжка или укрепление?

Оптимален баланс: мягкая растяжка плюс упражнения на стабилизацию кора.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
