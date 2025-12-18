Развод вышел за рамки денег: история хоккеиста КХЛ получила неожиданный поворот

В Магнитогорске завершился очередной этап громкого бракоразводного спора между хоккеистом КХЛ и его бывшей супругой. Суд частично удовлетворил иск о разделе доходов, однако конфликт на этом не закончился. История уже вышла за рамки стандартного имущественного разбирательства.

Решение суда и планы на апелляцию

Бывшей супруге нападающего магнитогорского ХК "Металлург" Даниила Вовченко — Яне Вовченко — удалось взыскать с экс-мужа 10 млн рублей. Однако женщина заявила, что не считает эту сумму окончательной и намерена добиваться пересмотра решения в апелляционной инстанции.

"Сегодня я стала богаче на десятку (10 млн рублей — прим. URA. RU). Устроит ли меня это? Нет. Мы идем на апелляцию и хотим полную сумму взыскания", — написала Яна Вовченко в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам Яны, полученные средства она планирует направить на развитие собственного бизнеса и формирование пассивного дохода. Сейчас она ведет блог в соцсетях, работает технологом косметического производства, практикует как косметолог и владеет салоном красоты.

Позиция защиты и аргументы сторон

В своих публикациях Яна Вовченко также разместила скриншоты выступления адвоката, где подробно изложена правовая позиция. Защита настаивает, что доходы, полученные в период брака, подлежат разделу независимо от того, кто именно их заработал, сообщает URA.RU.

Адвокат указал, что доводы хоккеиста о многолетнем пути к Кубку Гагарина не имеют юридического значения. По его словам, профессиональные достижения не дают оснований для единоличного владения доходами, полученными во время брака, который длился четыре года.

Спор о роли жены в браке

Отдельное внимание в материалах дела уделено попыткам представить Яну Вовченко как "неработающую супругу". По словам адвоката, этот образ не соответствует действительности. В документах отмечается, что женщина в период брака работала по 12-15 часов в день, вела быт, обеспечивала дом и неоднократно переводила деньги мужу.

"Прилагаю переписку в мессенджере: ответчик (Даниил Вовченко) скинул истице (Яне Вовченко) 8500 рублей 26 февраля 2023 года и 50 тысяч рублей 30 марта 2023. Что приводит ее в восторг. Притом она замужем за миллионером уже четыре месяца. Собственно, если посмотреть переводы по счетам, то истица переводит деньги ответчику чаще и больше, чем он ей", — заявляет адвокат.

В материалах также упоминаются переписки, подтверждающие участие Яны в финансовых и бытовых вопросах семьи.

Личные вещи и раздел имущества

Помимо денежных требований, предметом спора стали и личные вещи. Суд удовлетворил требование Даниила Вовченко о разделе брендовой сумки. В результате Яне предстоит выплатить бывшему супругу 120 тысяч рублей — половину стоимости аксессуара.

"Ему присудили полсумки, как он и хотел — 120 (тысяч рублей — прим. URA. RU). Ему не помогли ни восемь заявлений, ни адвокатша, ни показания, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена и как со мной плохо жить", — рассказала Яна Вовченко в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам женщины, сумка была подарена при условии оплаты "50 на 50", а фактически приобретена ею самостоятельно.

Эмоциональная реакция и продолжение конфликта

Яна Вовченко также заявила, что была шокирована доказательствами со стороны экс-супруга. По её словам, в суде использовались скриншоты сторис, которые, как она утверждает, собирались матерью хоккеиста на протяжении всего брака.

В сторис женщина с иронией прокомментировала итог разбирательства по поводу аксессуара и подчеркнула, что не намерена менять свои планы.

"Я сейчас буду собирать свою спортивную сумку, за которую мы бодались, и я за нее должна теперь 120 тысяч рублей. Ну а я что? Хорошая сумка. Кроссовки поделить, к сожалению, не получилось. Ну, хоть сумочку поделим. Почему бы нет? Когда хотел разделить что-то поинтересней, но нельзя разделить то, что ты не покупал. Да и это-то я купила себе сама. Ну, поделим пополам. С таким потрясающим, хорошим настроением предпочитаю отправиться в спортзал. Какой прекрасный день!", — поделилась Яна Вовченко.

Сравнение требований сторон

Со стороны Яны Вовченко основной акцент сделан на разделе доходов, полученных в браке, и признании ее вклада в семейный бюджет. Со стороны хоккеиста внимание сосредоточено на детализации личных расходов и разделе конкретных предметов имущества. Такой подход превратил бракоразводный процесс в масштабный и публичный конфликт.

