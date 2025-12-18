Жир тает, а тело теряет ресурс: у популярного режима питания обнаружился подвох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
 Интервальное голодание давно перестало быть нишевым подходом и всё чаще обсуждается в спортивной среде. Его сторонники обещают одновременное сжигание жира и сохранение формы, но у атлетов такой режим вызывает закономерные вопросы. Особенно когда речь идёт о мышечной массе и силовых показателях. Об этом сообщает IronMan со ссылкой на разбор исследования доктором Лейном Нортоном.

Что изучали учёные и как был построен эксперимент

Исследование, опубликованное в марте 2025 года в Journal of the International Society of Sports Nutrition, длилось восемь недель. В нём участвовали люди без опыта силовых тренировок. Их разделили на четыре группы, чтобы оценить влияние интервального голодания, тренировок и их сочетания.

Первая группа придерживалась только интервального голодания с 10-часовым пищевым окном. Вторая группа не меняла ни питание, ни образ жизни и служила контрольной. Третья выполняла силовые тренировки без ограничений в еде. Четвёртая сочетала интервальное голодание и силовые тренировки. Участникам регулярно измеряли массу тела, долю жира и мышц, а также фиксировали изменения давления, сна и уровня тревожности.

"Многие спорят, каким должно быть окно питания — 8, 6 или даже 2 часа. Но 8-10 часов — это стандарт для большинства, кто практикует ИГ", — отмечает доктор Лейн Нортон.

Что показали результаты

Самые неоднозначные итоги продемонстрировала группа, использовавшая только интервальное голодание. В среднем участники потеряли 2,6 кг веса, однако 2,4 кг из них пришлись на мышечную массу. Потеря жира оказалась минимальной и статистически незначимой.

"Большая часть потерянного веса — это мышцы, а не жир", — подчёркивает Нортон.

Группа, занимавшаяся исключительно силовыми тренировками, показала противоположную картину. Общий вес почти не изменился, но состав тела стал заметно лучше: участники избавились от 1,1 кг жира и набрали около 1,6 кг мышечной массы. Это подтверждает ключевую роль силовых нагрузок в рекомпозиции тела.

Комбинированный подход — интервальное голодание плюс тренировки — оказался эффективным для снижения жира. Участники потеряли более 3 кг жировой массы, однако прирост мышц был минимальным.

"Они отлично избавились от жира, но не набрали мышцы", — поясняет Нортон.

Что это значит для спортсменов

Главный вывод исследования — силовые тренировки остаются основой для сохранения и роста мышечной массы. Интервальное голодание само по себе создаёт дефицит калорий, но без тренировочного стимула приводит к потере мышц. Даже в сочетании с тренировками ИГ может ограничивать мышечный рост.

Если цель — максимальный набор силы и мышечной массы, строгие временные ограничения питания могут оказаться не лучшим выбором. Если же приоритет — снижение процента жира и контроль веса, ИГ может быть удобным инструментом, особенно для тех, кому сложно придерживаться классических диет.

Сравнение подходов: ИГ, тренировки или комбинация

Интервальное голодание без тренировок даёт снижение веса, но за счёт мышц. Силовые тренировки без ограничений в питании позволяют улучшать состав тела даже без похудения. Комбинация ИГ и тренировок эффективна для сжигания жира, но уступает в вопросе мышечного роста.

Выбор подхода зависит от задач спортсмена, этапа подготовки и индивидуальных особенностей.

Советы шаг за шагом при использовании ИГ

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют тренироваться в пределах пищевого окна. Важно распределять несколько приёмов пищи с высоким содержанием белка и следить за общим суточным его количеством. Полноценное восстановление, сон и адекватная калорийность остаются критически важными.

Популярные вопросы об интервальном голодании и спорте

Можно ли набирать мышцы на интервальном голодании

Это возможно, но сложнее, чем при свободном режиме питания, особенно для новичков.

Подходит ли ИГ для сушки

Да, в сочетании с силовыми тренировками ИГ может быть эффективным инструментом снижения жира.

Что важнее — окно питания или тренировки

Тренировки играют ключевую роль в сохранении мышечной массы независимо от режима питания.

