Даже тренированное тело сдаётся: сидение запускает процесс, о котором мало кто догадывается

Двухчасовое сидение снижает эндотелиальную реакцию артерий — тренеры

Длительное сидение все чаще рассматривается как фактор риска для сосудистого здоровья даже у физически активных людей. Новые данные показывают, что некоторые продукты питания способны частично снизить негативный эффект неподвижности. Речь идет о флаванолах — биологически активных веществах, содержащихся в какао, ягодах и чае. Об этом сообщает IronMan.

Как сидение влияет на сосуды

Даже несколько часов неподвижного положения оказывают ощутимое воздействие на кровеносную систему. Исследования показывают, что уже двухчасовое сидение приводит к ухудшению функции эндотелия — внутреннего слоя сосудов, отвечающего за их способность расширяться и реагировать на изменения кровотока. Нарушения затрагивают как артерии верхних, так и нижних конечностей.

В эксперименте участвовали здоровые мужчины 18-34 лет, которых разделили по уровню кардиореспираторной выносливости. Ученые оценивали состояние плечевой и бедренной артерий, скорость кровотока, сдвиговое напряжение, насыщение тканей кислородом и показатели артериального давления до и после периода сидения. Независимо от уровня физической подготовки у всех испытуемых фиксировалось снижение сосудистой реакции и рост диастолического давления.

Роль физической формы: есть ли защита

Высокая тренированность не стала фактором защиты. Даже участники с отличной выносливостью демонстрировали те же негативные изменения, что и менее подготовленные мужчины. Кроме того, сидение сопровождалось снижением оксигенации мышц голени, что указывает на временные сбои микроциркуляции.

Эти результаты подчеркивают важный момент: хорошая физическая форма не отменяет вреда от длительной неподвижности. Сосуды реагируют на отсутствие движения независимо от общего уровня активности.

Что дают флаванолы

Перед каждым сеансом сидения участники употребляли напиток на основе какао — либо с высоким содержанием флаванолов (150 мг эпикатехина), либо с минимальным. Разница оказалась принципиальной. Напиток с высоким содержанием флаванолов полностью предотвращал снижение эндотелиальной функции в крупных артериях.

Эффект был одинаковым у всех участников, независимо от уровня подготовки. При этом флаванолы действовали избирательно: они сохраняли эластичность сосудов, но не улучшали скорость кровотока, не предотвращали снижение насыщения тканей кислородом и не влияли на рост диастолического давления.

Ограничения пищевой стратегии

Полученные данные говорят о целенаправленной, но временной защите. Флаванолы поддерживают работу макрососудов, однако не решают проблему микроциркуляции и общего сосудистого стресса. Поэтому их нельзя рассматривать как универсальное средство против последствий сидячего образа жизни.

Для спортсменов и активных людей такие продукты могут быть полезны в ситуациях вынужденной неподвижности — во время перелетов, длительных переездов или восстановительных периодов. В этих условиях какао, ягоды или чай способны стать дополнительным элементом поддержки сосудов.

Сравнение: питание или движение

Исследование ясно показывает разницу между пищевыми мерами и физической активностью. Продукты с флаванолами помогают сохранить эндотелиальную функцию, но не заменяют движения. Короткие разминки каждые 30-60 минут оказываются значительно эффективнее любых добавок, так как активируют кровоток, поддерживают давление и работу эндотелия.

Советы по снижению вреда от длительного сидения

Включайте в рацион продукты, богатые флаванолами, в дни с длительными поездками или офисной работой. Делайте короткие перерывы на движение каждые 30-60 минут. Используйте простые упражнения для ног и корпуса, чтобы стимулировать кровоток. Следите за общим уровнем активности в течение дня, а не только за тренировками.

Популярные вопросы о флаванолах и сосудах

Какие продукты богаты флаванолами

Наиболее известные источники — какао, темный шоколад, ягоды и чай.

Могут ли флаванолы заменить разминки

Нет, они лишь частично защищают сосуды и не компенсируют отсутствие движения.

Полезны ли флаванолы спортсменам

Да, как дополнительная мера во время длительных перелетов, переездов и периодов восстановления.