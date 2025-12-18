Подсолнечное масло уходит в тень: чем эта необычная замена привлекла спортсменов

Спортсмены заменяют подсолнечное масло на гхи в горячих блюдах — диетологи

От подсолнечного масла всё чаще отказываются не только кулинары, но и спортсмены, следящие за рационом. В фокусе внимания оказалось топлёное масло, которое всё активнее используют в спортивном и здоровом питании. Интерес к нему связан не с модой, а с практическими свойствами и предсказуемым составом. Такой выбор всё чаще обсуждается в контексте питания для тренировок и восстановления. Об этом сообщает Дзен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Измерение талии

Что такое топлёное масло и почему его относят к ЗОЖ

Топлёное масло получают из сливочного путём медленного нагревания. В процессе удаляются вода, молочные белки и сахара, а остаётся практически чистый молочный жир. Благодаря этому продукт становится стабильным при нагреве, приобретает янтарный цвет и лёгкий ореховый аромат.

В спортивном питании топлёное масло известно также под названием гхи. Его ценят за простоту состава, отсутствие лактозы и универсальность при приготовлении блюд — от завтраков до горячих приёмов пищи после тренировки.

Польза для спортсменов и активных людей

Одно из ключевых преимуществ топлёного масла — высокая точка дымления. Оно сохраняет структуру при температурах около 240-250 °C, что делает его удобным для жарки и запекания без риска образования продуктов разложения жиров.

Кроме того, в нём отсутствуют лактоза и казеин, что важно для людей с чувствительным пищеварением. Короткоцепочечные жирные кислоты используются организмом как источник энергии, а не запасаются в виде жира, что делает продукт уместным в рационе при контроле массы тела.

Роль топлёного масла в здоровом питании

Гхи используют как источник жиров с высокой биодоступностью. Оно хорошо сочетается с овощами, крупами, яйцами, рыбой и мясом. Небольшого количества достаточно, чтобы улучшить вкус блюда и повысить чувство сытости.

Топлёное масло не влияет на уровень сахара в крови, поэтому его включают в низкоуглеводные схемы питания, а также в рационы с контролем калорий и макронутриентов.

Сравнение масел в спортивном рационе

Топлёное масло выигрывает по термостабильности и чистоте состава. Оно подходит для жарки и приготовления горячих блюд после тренировок. Подсолнечное масло чаще используют в холодных блюдах, но при нагреве оно менее устойчиво. Сливочное масло даёт вкус, но быстро горит и содержит молочные белки.

Для спортсменов и людей с активным образом жизни гхи становится компромиссом между вкусом, безопасностью и функциональностью.

Плюсы и минусы использования в спорте

Топлёное масло удобно в приготовлении и не требует сложных условий хранения. Оно не вызывает проблем с пищеварением у людей с непереносимостью лактозы и подходит для регулярного использования в умеренных количествах.

При этом важно учитывать его высокую калорийность — около 900 ккал на 100 г. В рационе спортсмена оно должно быть дозированным, особенно при работе на "сушку" или снижении процента жира. Также насыщенные жиры требуют баланса с другими источниками жиров.

Советы по использованию топлёного масла шаг за шагом

Используйте гхи для жарки и запекания вместо подсолнечного масла. Добавляйте небольшое количество в каши и овощи после тренировки. Контролируйте порцию — 1-2 чайных ложек обычно достаточно. Сочетайте с источниками белка и клетчатки для сбалансированного приёма пищи.

Популярные вопросы о топлёном масле в спорте

Подходит ли топлёное масло для правильного питания?

Да, при умеренном использовании и сбалансированном рационе.

Можно ли использовать его при снижении веса?

Да, если учитывать калорийность и общее количество жиров.

Чем оно лучше подсолнечного масла для тренировочного рациона?

Более высокая стабильность при нагреве и отсутствие молочных белков.

Подходит ли гхи для ежедневного приготовления пищи?

Да, особенно для горячих блюд и термической обработки.