Травма конкурента изменила всё: Сафонов воспользовался шансом и заставил ПСЖ задуматься

Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Спорт

Конкуренция за место в основе даже в топ-клубах остаётся открытой, если игроку удаётся воспользоваться шансом. Вратарская позиция не исключение, особенно в условиях плотного календаря и ротации.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Об этом сообщает бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, говоря о перспективах Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".

Оценка конкуренции в парижском клубе

По словам экс-футболиста, в современном футболе ни один статус не является окончательным. Даже игрок, начинавший сезон в роли резервиста, может изменить своё положение при удачном стечении обстоятельств и стабильной игре. Именно так, по мнению Булыкина, устроена внутренняя логика команд высокого уровня.

"У всех есть шанс стать основным футболистом, футбол так и функционирует, чтобы все игроки пытались стать основными и были замотивированы. У Матвея здесь такая же ситуация, и все будет зависеть от того, как он воспользуется представившимся шансом", — считает Дмитрий Булыкин.

Как Сафонов получил игровую практику

Матвей Сафонов начинал сезон в статусе запасного вратаря после того, как "ПСЖ" приобрёл Люку Шевалье. Однако травма конкурента изменила расстановку сил, напоминает Газета.Ru.

Российский голкипер получил возможность выйти в основе и провёл матч чемпионата Франции против "Ренна", завершившийся крупной победой 5:0, а также встречу Лиги чемпионов с испанским "Атлетиком", которая завершилась нулевой ничьей.

Даже после восстановления Шевалье Сафонов сохранил место в стартовом составе. Он вышел на поле в матче чемпионата Франции с "Метцем", где парижане одержали победу со счётом 3:2. Этот эпизод, по мнению наблюдателей, стал показателем доверия со стороны тренерского штаба.

Что может повлиять на статус основного вратаря

Булыкин считает, что ближайшие матчи станут определяющими для вратарской иерархии в "ПСЖ". При сохранении текущего уровня игры тренерский штаб может пересмотреть роль каждого из голкиперов. Дополнительным фактором станет плотный график, включая международные турниры.

Уже 17 декабря "ПСЖ" предстоит матч за Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго". Эта встреча может стать ещё одним тестом для Сафонова и повлиять на его дальнейшие перспективы в статусе основного вратаря команды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
