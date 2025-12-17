Нервы попали в капкан: почему мурашки и онемение у спортсменов — плохой знак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Онемение пальцев, "мурашки" и боль в кисти или стопе нередко появляются у тех, кто много тренируется или выполняет однотипные движения. Часто эти симптомы терпят, считая их временной реакцией на нагрузку. Но иногда причина связана не с мышцами, а с тем, что нерв оказался зажат в узком участке. Об этом сообщает Дзен.

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Что такое туннельные синдромы

Туннельные синдромы — это группа неврологических заболеваний, при которых периферический нерв сдавливается в узких анатомических пространствах, образованных костями и мягкими тканями. Эти пространства называют костно-мышечными туннелями. Когда в таком канале повышается давление, нерв начинает работать хуже, что проявляется болью, онемением, покалыванием и слабостью.

Наиболее известный вариант — синдром запястного канала. По данным исследований, он встречается примерно у 4-5% населения и у женщин наблюдается в несколько раз чаще, чем у мужчин. При этом туннельные синдромы могут возникать не только в области запястья.

Почему нерв страдает при сдавлении

Развитие проблемы обычно идёт по определённой схеме.

Сначала повышается давление внутри канала. Это происходит, когда окружающие ткани отекают или утолщаются и начинают механически давить на нерв. Особенно уязвимы участки, где нерв проходит через жёсткие структуры — костные борозды и фиброзные каналы.

Далее ухудшается кровоснабжение нерва. В первую очередь страдает микроциркуляция: капилляры, питающие нерв, сдавливаются, возникает ишемия. На этом этапе симптомы могут быть непостоянными.

При длительном сдавлении развиваются структурные изменения. Может начаться демиелинизация — повреждение миелиновой оболочки, которая обеспечивает быструю передачу нервных сигналов. В тяжёлых случаях повреждаются и аксоны.

Самые распространённые туннельные синдромы

Синдром запястного канала

Возникает при сдавлении срединного нерва в области запястья. Чаще всего в роли факторов сдавления выступают сухожилия сгибателей пальцев, проходящие через канал вместе с нервом.

Локтевой туннельный синдром

Это сдавление локтевого нерва в кубитальном канале на внутренней стороне локтя. При длительной компрессии может появляться слабость в кисти, а симптомы нередко затрагивают мизинец и безымянный палец.

Синдром тарзального канала

Развивается при сдавлении большеберцового нерва в области за внутренней лодыжкой. Проявления включают боль и онемение в подошве, из-за чего его могут ошибочно принять за пяточную шпору.

Как туннельные синдромы могут мешать тренировкам

Симптомы напрямую влияют на качество движений и контроль техники. Онемение и снижение чувствительности ухудшают хват, точность и уверенность в опоре. Слабость в кисти или стопе может мешать удержанию снарядов и выполнению привычных упражнений.

Боль и ночное усиление симптомов способны ухудшать сон, а это снижает восстановление. Кроме того, при выраженных проявлениях человек часто начинает "беречь" руку или ногу, меняет механику движений и перегружает другие участки.

Причины и факторы риска

Триггеры могут быть профессиональными, медицинскими и индивидуальными.

К профессиональным факторам относят монотонные повторяющиеся движения, работу с вибрацией и длительное неудобное положение конечностей.
Среди медицинских причин называют эндокринные нарушения, ревматоидный артрит и подагру, беременность из-за отёков, травмы и посттравматические деформации, а также опухоли и кисты в области каналов.
К индивидуальным особенностям относят врождённую узость каналов, ожирение и женский пол, так как каналы анатомически могут быть уже.

Симптомы: как распознать проблему

Клиническая картина чаще развивается постепенно и может проходить несколько стадий.

На ранней стадии появляются периодическое онемение и покалывание, "мурашки", боль (часто ночью), неловкость движений.
На развернутой стадии онемение становится постоянным, снижается сила, могут появиться признаки мышечной атрофии, выпадение чувствительности.
На поздней стадии возможны выраженная атрофия, контрактуры и необратимые нарушения чувствительности

Советы шаг за шагом: профилактика для активных людей

  1. Настройте рабочее место: правильная высота стола и стула, опора для запястья при работе с клавиатурой.

  2. Делайте перерывы каждые 45-60 минут, если много сидите или выполняете однотипную работу.

  3. Выполняйте растяжку запястий по 30 секунд 3-4 раза в день.

  4. Добавьте круговые движения в лучезапястных суставах и самомассаж предплечий и кистей.

  5. Контролируйте вес и лечите фоновые заболевания, если они есть.

  6. Избегайте монотонных повторяющихся движений и используйте защитные приспособления при работе с вибрацией.

Популярные вопросы о туннельных синдромах

Как понять, что это именно туннельный синдром, а не просто усталость?
Для таких состояний типичны онемение, покалывание и боль в зоне конкретного нерва, часто с усилением ночью и постепенным нарастанием симптомов.

Может ли туннельный синдром снижать спортивные результаты?
Да, поскольку он влияет на чувствительность и силу, ухудшая хват, точность движений и качество опоры.

Когда нужно обратиться к врачу?
Если боль и онемение держатся более двух недель, будят ночью, вы начинаете ронять предметы, ощущаете слабость в кисти или замечаете атрофию мышц.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
