Хлеб объявили врагом — и зря: эти варианты не портят талию и не мешают тренировкам

Цельнозерновой хлеб сохраняет сытость без скачков сахара — диетологи
Спорт

Отказ от хлеба часто становится первым шагом при переходе на здоровое питание, но он не всегда оправдан. При правильном выборе хлеб может оставаться частью сбалансированного рациона и не мешать ни снижению веса, ни спортивным целям. Всё решают состав, технология приготовления и умеренность. Об этом сообщает "Фитнес с GoodLooker".

Девушка с хлебом на кухне
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с хлебом на кухне

Почему хлеб не враг фигуры

Проблема большинства хлебобулочных изделий не в самом хлебе, а в качестве сырья и добавках. Продукты из рафинированной муки с сахаром и жирами действительно вызывают резкие скачки глюкозы и быстрое чувство голода. Однако хлеб из цельного зерна работает иначе.

Цельнозерновые и ржаные варианты содержат больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, а их углеводы усваиваются медленнее. Это делает такие продукты более подходящими для активных людей и тех, кто следит за составом тела.

Три оптимальных варианта хлеба

Среди множества видов хлеба есть несколько форматов, которые лучше всего вписываются в принципы ЗОЖ.

Хлеб из цельнозерновой муки сохраняет все части зерна — отруби, зародыш и эндосперм. Его легко узнать по более тёмному цвету, плотной текстуре и видимым частицам зерна. Такой хлеб дольше переваривается и не провоцирует резких колебаний сахара в крови.

Ржаной хлеб на закваске отличается плотным мякишем и характерным кисловатым ароматом. Натуральная закваска снижает гликемический индекс и делает продукт более щадящим для пищеварения. Он хорошо насыщает и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Бездрожжевой лаваш из цельной муки ценят за минимальный состав — мука, вода и соль. Он удобен для контроля порций и часто используется как основа для рулетов и домашних вариантов шаурмы вместо пышных булок.

От каких видов хлеба лучше отказаться

Белый пшеничный хлеб из муки высшего сорта практически лишён клетчатки и микронутриентов. Он быстро повышает уровень сахара в крови, после чего чувство голода возвращается уже через час.

Сдобные булки и тостовый хлеб содержат сахар, маргарины и улучшители вкуса. Такие изделия дают высокую калорийность без питательной ценности и плохо сочетаются с целями здорового питания и спорта.

Сравнение: цельнозерновой хлеб и белый

Цельнозерновой хлеб обеспечивает медленную энергию, поддерживает пищеварение и лучше вписывается в рацион спортсмена. Белый хлеб даёт быстрый, но кратковременный подъём энергии и чаще приводит к перееданию. Разница особенно заметна при регулярных тренировках и контроле веса.

Плюсы и минусы полезного хлеба

Даже качественный хлеб имеет свои особенности.

  • Плюсы: источник сложных углеводов, клетчатки и витаминов, поддержка сытости.
  • Минусы: высокая калорийность при чрезмерных порциях, риск переедания без контроля.

Советы по выбору хлеба шаг за шагом

  1. Изучайте состав: первым ингредиентом должна быть цельнозерновая, обойная или ржаная мука.

  2. Обращайте внимание на клетчатку — желательно не менее 6 г на 100 г продукта.

  3. Смотрите на белок: качественный хлеб содержит 8-10 г белка на 100 г.

  4. Избегайте сахара, маргарина, пальмового масла и лишних добавок.

Как правильно есть хлеб в спортивном рационе

Хлеб лучше рассматривать как гарнир, а не основу приёма пищи. Он хорошо сочетается с овощами, яйцами, рыбой, творогом или авокадо. Такое сочетание замедляет усвоение углеводов и делает приём пищи более сбалансированным.

Популярные вопросы о хлебе и ЗОЖ

Можно ли есть хлеб при похудении?
Да, если выбирать цельнозерновые варианты и контролировать порции.

Сколько хлеба допустимо в день?
Обычно 1-2 ломтика в рамках общего рациона.

Подходит ли хлеб спортсменам?
Да, как источник сложных углеводов для энергии.

Нужно ли полностью исключать белый хлеб?
Для регулярного питания — желательно, оставляя его лишь как редкое исключение.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
