Хлеб объявили врагом — и зря: эти варианты не портят талию и не мешают тренировкам

Отказ от хлеба часто становится первым шагом при переходе на здоровое питание, но он не всегда оправдан. При правильном выборе хлеб может оставаться частью сбалансированного рациона и не мешать ни снижению веса, ни спортивным целям. Всё решают состав, технология приготовления и умеренность. Об этом сообщает "Фитнес с GoodLooker".
Проблема большинства хлебобулочных изделий не в самом хлебе, а в качестве сырья и добавках. Продукты из рафинированной муки с сахаром и жирами действительно вызывают резкие скачки глюкозы и быстрое чувство голода. Однако хлеб из цельного зерна работает иначе.
Цельнозерновые и ржаные варианты содержат больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, а их углеводы усваиваются медленнее. Это делает такие продукты более подходящими для активных людей и тех, кто следит за составом тела.
Среди множества видов хлеба есть несколько форматов, которые лучше всего вписываются в принципы ЗОЖ.
Хлеб из цельнозерновой муки сохраняет все части зерна — отруби, зародыш и эндосперм. Его легко узнать по более тёмному цвету, плотной текстуре и видимым частицам зерна. Такой хлеб дольше переваривается и не провоцирует резких колебаний сахара в крови.
Ржаной хлеб на закваске отличается плотным мякишем и характерным кисловатым ароматом. Натуральная закваска снижает гликемический индекс и делает продукт более щадящим для пищеварения. Он хорошо насыщает и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Бездрожжевой лаваш из цельной муки ценят за минимальный состав — мука, вода и соль. Он удобен для контроля порций и часто используется как основа для рулетов и домашних вариантов шаурмы вместо пышных булок.
Белый пшеничный хлеб из муки высшего сорта практически лишён клетчатки и микронутриентов. Он быстро повышает уровень сахара в крови, после чего чувство голода возвращается уже через час.
Сдобные булки и тостовый хлеб содержат сахар, маргарины и улучшители вкуса. Такие изделия дают высокую калорийность без питательной ценности и плохо сочетаются с целями здорового питания и спорта.
Цельнозерновой хлеб обеспечивает медленную энергию, поддерживает пищеварение и лучше вписывается в рацион спортсмена. Белый хлеб даёт быстрый, но кратковременный подъём энергии и чаще приводит к перееданию. Разница особенно заметна при регулярных тренировках и контроле веса.
Даже качественный хлеб имеет свои особенности.
Изучайте состав: первым ингредиентом должна быть цельнозерновая, обойная или ржаная мука.
Обращайте внимание на клетчатку — желательно не менее 6 г на 100 г продукта.
Смотрите на белок: качественный хлеб содержит 8-10 г белка на 100 г.
Избегайте сахара, маргарина, пальмового масла и лишних добавок.
Хлеб лучше рассматривать как гарнир, а не основу приёма пищи. Он хорошо сочетается с овощами, яйцами, рыбой, творогом или авокадо. Такое сочетание замедляет усвоение углеводов и делает приём пищи более сбалансированным.
Можно ли есть хлеб при похудении?
Да, если выбирать цельнозерновые варианты и контролировать порции.
Сколько хлеба допустимо в день?
Обычно 1-2 ломтика в рамках общего рациона.
Подходит ли хлеб спортсменам?
Да, как источник сложных углеводов для энергии.
Нужно ли полностью исключать белый хлеб?
Для регулярного питания — желательно, оставляя его лишь как редкое исключение.
