Мышцы считают проценты: что происходит с результатами, когда в жизнь входит алкоголь

Алкоголь снижает синтез мышечного белка на 24 процента — учёные

В спортивной среде укоренилось мнение, что любой алкоголь полностью перечёркивает пользу тренировок. На практике влияние спиртного действительно негативное, но оно не всегда равно "нулю результата". Всё зависит от дозы, регулярности и контекста. Об этом сообщает Т-Ж.

Почему алкоголь мешает прогрессу в спорте

Алкоголь небезопасен для организма в любом количестве, и для тренирующихся людей его влияние проявляется особенно заметно. В первую очередь страдает восстановление — ключевой элемент прогресса в фитнесе и силовых видах спорта.

Спиртное ухудшает качество сна, повышает уровень кортизола и снижает уровень тестостерона. Это сочетание напрямую мешает росту мышц и адаптации к нагрузкам. Кроме того, алкоголь замедляет восполнение запасов энергии и усиливает обезвоживание, что важно как для кардио, так и для силовых тренировок.

Что говорят исследования

Научные данные подтверждают: алкоголь снижает эффективность тренировок, даже если человек старается "компенсировать" его правильным питанием.

"Даже при одновременном употреблении алкоголя и протеина синтез мышечного белка был ниже на 24 % по сравнению с группой, принимавшей только протеин", — говорится в результатах небольшого исследования.

Если же участники употребляли только алкоголь, без белковой поддержки, снижение синтеза белка достигало 37 процентов. Это означает, что мышцы восстанавливаются и растут заметно хуже, даже если тренировки выполняются регулярно.

Всегда ли алкоголь сводит тренировки к нулю

Распространённый миф утверждает, что любая доза алкоголя полностью нейтрализует эффект спорта. В реальности влияние зависит от нескольких факторов: количества выпитого, частоты употребления, типа нагрузок и индивидуальных особенностей организма.

Чем выше доза и чем чаще человек пьёт, тем сильнее страдают сила, выносливость и восстановление. Разовый умеренный приём алкоголя оказывает меньшее влияние, чем регулярное употребление после каждой тренировки или в дни интенсивных нагрузок.

Сравнение: тренировки без алкоголя и с алкоголем

При полном отсутствии алкоголя организм быстрее восстанавливается, лучше адаптируется к нагрузкам и эффективнее наращивает мышечную массу. При регулярном употреблении спиртного прогресс становится медленнее, а риск перетренированности и травм — выше. Разница особенно заметна в силовых видах спорта и при работе над составом тела.

Плюсы и минусы умеренного подхода

Отказ от крайностей помогает реалистично оценивать ситуацию и не впадать в самообман.

Плюсы: снижение стресса, возможность сохранить социальную жизнь, меньше психологического давления.

Минусы: замедление восстановления, ухудшение сна, менее выраженный тренировочный эффект.

Как снизить негативное влияние алкоголя

Минимизировать вред полностью невозможно, но его можно сократить за счёт разумного подхода.

Выбирайте качественные напитки с понятным составом и умеренной крепостью. Избегайте алкоголя сомнительного происхождения и с резким запахом. Поддерживайте гидратацию: на один алкогольный напиток выпивайте два стакана воды. Контролируйте дозу — около 0,5 г алкоголя на килограмм массы тела считается порогом, ниже которого негативный эффект может быть менее выраженным. Не пейте на голодный желудок и следите за полноценным приёмом пищи.

Питание и восстановление после алкоголя

Если алкоголь всё же был, особенно важно уделить внимание восстановлению. Белок, сложные углеводы, сон и снижение тренировочной нагрузки на следующий день помогают частично компенсировать вред. Однако алкоголь перед сном или сразу после тяжёлой тренировки считается наиболее неблагоприятным вариантом.

Популярные вопросы об алкоголе и тренировках

Нужно ли полностью отказываться от алкоголя спортсменам?

Для максимального прогресса — да, но в любительском спорте возможен умеренный подход.

Когда алкоголь вреднее всего?

Сразу после тренировки и перед сном.

Что хуже — пиво или крепкий алкоголь?

Решающую роль играет количество чистого алкоголя, а не вид напитка.

Можно ли тренироваться на следующий день после алкоголя?

Да, но лучше снизить интенсивность и уделить внимание самочувствию.