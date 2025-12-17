Время пошло на дни: Реал включил режим безжалостных решений для главного тренера

Отставка Алонсо в Реале зависит от результатов — экс-футболист Булыкин

Еще несколько недель назад назначение Хаби Алонсо в мадридский "Реал" воспринималось как ставка на долгосрочный проект, но серия неудач быстро изменила тон обсуждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

Вокруг главного тренера "королевского клуба" все чаще звучат разговоры о возможной отставке, несмотря на турнирное положение команды. Об этом сообщает бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Давление результатов в "Реале"

По мнению Булыкина, ситуация вокруг Хаби Алонсо пока не критична, но остается крайне чувствительной. Он отмечает, что у испанского специалиста все еще есть время, чтобы стабилизировать положение и изменить восприятие своей работы. Однако сам статус клуба накладывает жесткие ограничения на любые эксперименты и периоды адаптации.

"Пока еще есть время все исправить, поэтому вряд ли ему что-то скажут. Думаю, он еще поработает, но это "Реал Мадрид" — все смотрят на результаты, и времени на раскачку там нет. Будут смотреть, и если результаты будут плохими, то его уволят и не посмотрят, что это Хаби Алонсо", — считает Дмитрий Булыкин.

Экс-футболист подчеркивает, что в Мадриде имя тренера и его прошлые заслуги не играют решающей роли. Определяющим фактором остаются исключительно очки и выступления в ключевых турнирах, цитирует футболиста Газета.Ru.

Турнирное положение и тревожные сигналы

Хаби Алонсо возглавил "Реал" перед началом нынешнего сезона. В чемпионате Испании команда идет на втором месте, отставая на четыре очка от "Барселоны", при этом в первом круге мадридцы сумели обыграть принципиального соперника. Формально положение в таблице нельзя назвать провальным, но динамика результатов вызывает вопросы.

Настороженность усилилась после неудачной серии в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В еврокубках "Реал" проиграл два из трех последних матчей, что для клуба с максимальными амбициями воспринимается как серьезный сигнал. На этом фоне слухи о возможной отставке тренера стали появляться все чаще и обсуждаются все активнее.

Отсутствие времени на адаптацию

Булыкин обращает внимание на специфику работы в топ-клубе, где нет пространства для долгого становления. Даже относительно стабильное положение в чемпионате не гарантирует спокойствия, если команда теряет очки и выглядит нестабильно. В "Реале" решения традиционно принимаются быстро и жестко.

В такой ситуации ближайшие матчи могут стать определяющими для будущего Алонсо в Мадриде. Любая новая осечка рискует усилить давление со стороны руководства и болельщиков, для которых результат всегда стоит выше тренерской философии.