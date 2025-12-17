Время пошло на дни: Реал включил режим безжалостных решений для главного тренера

Еще несколько недель назад назначение Хаби Алонсо в мадридский "Реал" воспринималось как ставка на долгосрочный проект, но серия неудач быстро изменила тон обсуждений.
Вокруг главного тренера "королевского клуба" все чаще звучат разговоры о возможной отставке, несмотря на турнирное положение команды. Об этом сообщает бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
По мнению Булыкина, ситуация вокруг Хаби Алонсо пока не критична, но остается крайне чувствительной. Он отмечает, что у испанского специалиста все еще есть время, чтобы стабилизировать положение и изменить восприятие своей работы. Однако сам статус клуба накладывает жесткие ограничения на любые эксперименты и периоды адаптации.
"Пока еще есть время все исправить, поэтому вряд ли ему что-то скажут. Думаю, он еще поработает, но это "Реал Мадрид" — все смотрят на результаты, и времени на раскачку там нет. Будут смотреть, и если результаты будут плохими, то его уволят и не посмотрят, что это Хаби Алонсо", — считает Дмитрий Булыкин.
Экс-футболист подчеркивает, что в Мадриде имя тренера и его прошлые заслуги не играют решающей роли. Определяющим фактором остаются исключительно очки и выступления в ключевых турнирах, цитирует футболиста Газета.Ru.
Хаби Алонсо возглавил "Реал" перед началом нынешнего сезона. В чемпионате Испании команда идет на втором месте, отставая на четыре очка от "Барселоны", при этом в первом круге мадридцы сумели обыграть принципиального соперника. Формально положение в таблице нельзя назвать провальным, но динамика результатов вызывает вопросы.
Настороженность усилилась после неудачной серии в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В еврокубках "Реал" проиграл два из трех последних матчей, что для клуба с максимальными амбициями воспринимается как серьезный сигнал. На этом фоне слухи о возможной отставке тренера стали появляться все чаще и обсуждаются все активнее.
Булыкин обращает внимание на специфику работы в топ-клубе, где нет пространства для долгого становления. Даже относительно стабильное положение в чемпионате не гарантирует спокойствия, если команда теряет очки и выглядит нестабильно. В "Реале" решения традиционно принимаются быстро и жестко.
В такой ситуации ближайшие матчи могут стать определяющими для будущего Алонсо в Мадриде. Любая новая осечка рискует усилить давление со стороны руководства и болельщиков, для которых результат всегда стоит выше тренерской философии.
