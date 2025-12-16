Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина

Засыпают быстрее, чем гаснет свет: вечерняя связка движений для полноценного сна

Растяжка кошка перед сном снижает напряжение спины — мастер-тренер Алпатова
Спорт

Многие жалуются на трудности с засыпанием, даже когда день был не слишком напряженным. Причина часто кроется не в режиме дня, а в накопленном мышечном и нервном напряжении, которое организм не успевает "сбросить" к вечеру.

Растяжка
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Растяжка

Простые движения вместо снотворных

По словам мастера-тренера детского клуба сети фитнес-клубов Pride Fitness Екатерины Алпатовой, мягкие упражнения перед сном могут заметно улучшить качество ночного отдыха.

Речь идет не о тренировке, а о спокойных, медленных движениях, которые помогают телу перейти в режим восстановления. Такой подход снижает уровень напряжения и подготавливает нервную систему ко сну.

Первым упражнением эксперт называет растяжку в позе кошки. Она выполняется на четвереньках с чередованием прогиба и округления спины в такт дыханию.

"Необходимо встать на четвереньки, на вдохе прогнуть спину вниз, а на выдохе — округлить, прижимая подбородок к груди. Частота повторений — 10-12 раз. Такие растягивающие упражнения помогают расслабить мышцы спины и шеи, снять напряжение и улучшить подвижность позвоночника", — объяснила Алпатова.

Шея и поясница — зоны накопленного напряжения

Второе упражнение направлено на шейный отдел, который особенно страдает у людей с сидячей работой. Тренер рекомендует выполнять мягкие наклоны головы с фиксацией положения.

"Скрестите пальцы в замок за затылком, сделайте вдох, а затем на выдохе опустите голову к груди и задержитесь на 15-20 секунд, растягивая заднюю поверхность шеи", — сказала Екатерина Алпатова.

По ее словам, это движение уменьшает ощущение скованности и помогает снять накопившееся напряжение.

Третье упражнение выполняется лежа на полу и затрагивает нижнюю часть спины. Речь идет о поворотах согнутых в коленях ног вправо и влево.

"Необходимо лечь на пол, согнуть колени и поворачивать их сначала вправо, затем — влево. Повторите 15-20 раз. Помогают снять напряжение в нижней части спины, улучшить подвижность позвоночника", — отметила эксперт.

Такие движения мягко расслабляют мышцы и не вызывают перевозбуждения, уточняет Газета.Ru.

Дыхание как сигнал ко сну

Помимо растяжки специалист советует уделять внимание дыхательным практикам. Они напрямую влияют на уровень тревожности и помогают замедлить внутренние процессы. Особенно эффективной Алпатова считает технику "4-7-8".

"Советую начать с техники "4-7-8": необходимо сделать вдох на 4 секунды, затем задержать дыхание на 7 секунд и выдохнуть на 8", — сказала тренер.

Такое дыхание способствует снижению стресса и помогает быстрее расслабиться.

При этом эксперт подчеркивает, что перед сном важно избегать интенсивных и энергичных упражнений.

"При этом перед сном важно избегать интенсивных и энергичных упражнений, чтобы не вызывать перевозбуждение", — резюмировала Екатерина Алпатова.

Спокойная растяжка и дыхание создают условия для полноценного отдыха и более быстрого засыпания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Утренний свет жизненно важен для настройки циркадных ритмов
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Йогуртовый крем с корицей соединяют с яблочным пюре для лёгкого десерта
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Пшенник запекают 1,5–2 часа при 160–170 °C
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.