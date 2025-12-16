Минус три килограмма — минус здоровье: что на самом деле запускают быстрые диеты перед праздниками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Резкое стремление сбросить вес к праздникам часто кажется безобидной мерой, но на деле может обернуться серьезными проблемами для здоровья. Погоня за быстрым результатом нередко запускает в организме процессы, которые не только мешают похудению, но и ухудшают самочувствие.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Об этом, в частности, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Почему быстрые диеты становятся стрессом для организма

Резкое сокращение калорийности рациона организм воспринимает как угрозу. В ответ включается механизм метаболической адаптации: замедляется базовый обмен веществ, снижается выработка гормонов щитовидной железы, тело начинает экономить энергию. В результате вес уходит медленнее, а после выхода из диеты возвращается быстрее, чем ожидалось, напоминает Газета.Ru.

По словам специалиста, исследования показывают, что замедленный метаболизм может сохраняться до шести месяцев после экстремальных ограничений.

При этом внешняя динамика на весах не отражает реальных изменений в теле. Организм в условиях дефицита калорий начинает расходовать аминокислоты из мышц. Человек действительно становится легче, но вместе с килограммами теряются сила, тонус и форма. Так формируется эффект "skinny-fat", когда при меньшем весе увеличивается доля жировой ткани и снижается общий уровень здоровья.

Гормоны, мышцы и внешний вид

Экстремальные диеты напрямую влияют на гормональный фон.


"Резкие экстремальные диеты повышают уровень кортизола — гормона стресса, который вызывает задержку жидкости, усиливает аппетит и способствует накоплению жира, особенно в области живота", — предупредила Акулина Бахтурина.

По ее словам, уже через сутки строгих ограничений уровень кортизола может вырасти на 20%, что отражается на эмоциональном состоянии.

Стресс сказывается и на внешности. Снижение калорийности питания замедляет синтез коллагена, из-за чего кожа теряет упругость, становится сухой и тусклой. Повышенный кортизол усиливает воспалительные реакции, что может приводить к акне и раздражениям. В этом случае косметические средства не решают проблему, поскольку ее корень находится в питании и восстановлении организма.

Кишечник и общее самочувствие

Отдельное внимание специалист обращает на состояние микробиома. Резкое урезание рациона уже через несколько дней снижает разнообразие кишечной микрофлоры. Это может вызывать вздутие, нарушения пищеварения, проблемы со сном и перепады настроения. Связь кишечника с работой нервной системы делает такие последствия особенно заметными в период стресса.

По словам тренера, быстрые диеты чаще всего приводят к одинаковому итогу — временному результату и ухудшению самочувствия. Гораздо более устойчивые изменения дает постепенный и осознанный подход, который не вступает в конфликт с физиологией.

Что работает безопасно

"Быстрое похудение почти всегда заканчивается одинаково: временный результат, упавшее самочувствие и возвращение веса. Зато постепенный и осознанный подход дает стабильные и безопасные изменения", — подчеркнула Акулина Бахтурина.

Она отмечает, что оптимальным считается дефицит калорий в пределах 10-15% от нормы.

В рационе важно сохранять достаточное количество белка — от 1,2 до 1,6 г на килограмм массы тела, а также употреблять 400-600 г овощей в день. Эти продукты помогают контролировать уровень сахара, поддерживают микробиом и дают ощущение сытости. Не менее значима и повседневная активность: прогулки, подъемы по лестнице, движение в течение дня. Такие меры стимулируют обмен веществ без перегрузок.

Ключевая мысль остается неизменной: внешняя форма напрямую связана с внутренним состоянием. И гораздо ценнее подойти к праздникам с энергией и хорошим самочувствием, чем с сомнительным минусом на весах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
