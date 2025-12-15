Стабильность уровня топ: Глушенков уверенно выиграл голосование болельщиков Зенита

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков в конце календарного года оказался в центре внимания болельщиков и экспертов. Его вклад в игру команды в последние месяцы оказался настолько заметным, что вопрос о лучшем футболисте периода фактически не вызвал споров. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Максим Глушенков

Итоги голосования болельщиков

По результатам опроса среди болельщиков Максим Глушенков был признан лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря. Для полузащитника эта награда стала третьей подряд, что подчёркивает стабильность его формы и высокий уровень доверия со стороны фанатского сообщества. Подобная серия побед в голосованиях встречается нечасто и обычно говорит о системном влиянии игрока на результат.

Второе место в голосовании занял вратарь Денис Адамов, чьи выступления в этот период также получили высокую оценку. Третью позицию болельщики отдали нападающему Педро, который внес заметный вклад в атакующие действия команды. Итоги опроса отразили баланс между надёжной игрой в обороне и эффективностью линии нападения.

Статистика и роль в сезоне

В ноябре и декабре 26-летний Глушенков провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Эти показатели стали важной частью атакующей динамики "Зенита" и позволили команде сохранять высокий темп в плотном игровом графике. Полузащитник регулярно участвовал в ключевых эпизодах и оказывался в центре созидательных действий.

Если рассматривать сезон в целом, вклад Глушенкова выглядит ещё более весомым. На его счету 21 матч во всех турнирах, 10 голов и 7 результативных передач. Такая статистика подтверждает, что футболист является одним из лидеров команды и играет значимую роль в достижении текущих результатов "Зенита".