Сон оказался сильнее спорта и диет: привычка, которая незаметно сокращает жизнь

Хронический недосып сокращает продолжительность жизни в США — врачи

Сон всё чаще называют фундаментом здоровья, но многие продолжают относиться к нему как к ресурсу, которым можно пожертвовать. Новые научные данные показывают, что хронический недосып способен сокращать жизнь сильнее, чем ошибки в питании или недостаток движения. При этом проблема носит массовый характер и затрагивает людей по всему миру. Об этом сообщает Ironman.

Что такое бессонница и почему она стала глобальной проблемой

Бессонница — это не просто редкие ночи без сна. Речь идёт о стойком расстройстве, при котором человеку сложно заснуть, удерживать сон на протяжении ночи или избежать слишком ранних пробуждений. Даже если общее время сна кажется достаточным, его качество может быть нарушено, что приводит к дневной усталости и снижению концентрации.

По оценкам исследователей, около 16% населения планеты живёт с хронической бессонницей. В США ситуация не менее тревожная: опрос Национального фонда сна показал, что шесть из десяти взрослых американцев регулярно не высыпаются. Эти цифры указывают не на индивидуальные трудности, а на системную проблему образа жизни современного общества.

Недостаток сна и его связь с заболеваниями

На протяжении многих лет учёные фиксировали связь между нехваткой сна и целым рядом хронических заболеваний. Среди них — сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа, ожирение, депрессивные и тревожные расстройства, проблемы с пищеварением и нейродегенеративные заболевания, включая деменцию.

"Сон играет жизненно важную роль практически во всех биологических процессах в нашем организме, однако это всё ещё одно поведение, которое мы часто принимаем как должное", — рассказал доцент и директор Лаборатории сна, хронобиологии и здоровья Университета здоровья и науки Орегона Эндрю МакХилл в комментарии Medical News Today.

Он подчёркивает, что сон нередко отодвигается на второй план ради работы, социальных мероприятий или попыток "отоспаться" на выходных, хотя такие компромиссы имеют долгосрочные последствия для здоровья.

Исследование, изменившее представление о факторах долголетия

Эндрю МакХилл стал старшим автором исследования, опубликованного в журнале Sleep Advances. Учёные проанализировали данные системы мониторинга поведенческих факторов риска Центров по контролю и профилактике заболеваний США за период с 2019 по 2025 год.

"Мы сначала изучили связь между недостаточным сном и количеством проблем со здоровьем в Орегоне и обнаружили особенно сильную связь с продолжительностью жизни", — отметил МакХилл.

Затем команда расширила анализ на другие штаты и обнаружила устойчивую закономерность: в разных регионах США, независимо от социально-экономических и географических различий, недостаточный сон стабильно ассоциировался с более короткой продолжительностью жизни.

"Снова и снова мы видели сильные взаимосвязи между уровнем недосыпа и продолжительностью жизни на уровне округов по всей стране", — подчеркнул учёный.

Сон как один из самых мощных факторов риска

В итогах исследования недостаточный сон сравнивался с другими поведенческими факторами, влияющими на продолжительность жизни, такими как питание, физическая активность и социальные связи. Результаты оказались неожиданными даже для самих исследователей.

"Недостаточный сон оказался более мощным фактором снижения продолжительности жизни, чем любой другой, кроме курения", — заявил МакХилл.

Учёные также отметили, что негативная связь между недосыпом и продолжительностью жизни сохранялась даже в экстремальных условиях, включая период пандемии COVID-19.

"Независимо от того, где вы живёте — в городе или сельской местности, — сон играет жизненно важную роль для здоровья и благополучия", — добавил он.

Мнение врачей: сон — не второстепенный фактор

Медицинское сообщество в целом поддержало выводы исследования. Паккей Нгаи, медицинский директор Центра сна и бодрствования Palisades Medical Center, отметил, что результаты одновременно ожидаемы и поражают масштабом.

"Мы давно знаем, что сон — критически важный столп здоровья, но увидеть, что он перевешивает влияние питания и физических упражнений, — это мощное подтверждение того, о чём мы постоянно говорим пациентам", — подчеркнул Нгаи.

Похожую позицию выразил и пульмонолог Джимми Джоханнес, работающий в MemorialCare Long Beach Medical Center. По его словам, связь между недосыпом и сокращением жизни описывалась и ранее, но новые данные делают её особенно наглядной.

Сравнение: сон, питание и физическая активность

Традиционно здоровый образ жизни ассоциируется с правильным питанием, регулярным спортом и отказом от вредных привычек. Однако исследование показывает, что хронический недосып может нивелировать пользу даже при соблюдении этих принципов. В отличие от диеты или тренировок, сон воздействует сразу на гормональную регуляцию, иммунитет, восстановление клеток и работу мозга. Именно комплексность этого влияния делает его столь значимым фактором долголетия.

Плюсы и минусы приоритизации сна

Осознанное отношение к сну имеет очевидные преимущества. Улучшается концентрация, настроение, устойчивость к стрессу и общее самочувствие. Однако на практике многие сталкиваются с трудностями: плотный график, работа в сменах, использование гаджетов и высокий уровень тревожности мешают выстроить стабильный режим. Тем не менее долгосрочные выгоды от приоритизации сна значительно перевешивают эти сложности.

Советы по улучшению качества сна шаг за шагом

Сделайте сон приоритетом, как и другие аспекты здоровья. Создайте благоприятную среду: тишина, прохлада и затемнение способствуют засыпанию. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Сформируйте расслабляющий вечерний ритуал без экранов и яркого света. Ограничьте кофеин, алкоголь и тяжёлую пищу за несколько часов до сна.

Популярные вопросы о бессоннице и сне

Как понять, что у меня хроническая бессонница

Если проблемы с засыпанием или качеством сна сохраняются несколько недель и влияют на дневное состояние, стоит обратиться к врачу.

Сколько часов сна считается достаточным

Для большинства взрослых оптимальным считается диапазон 7-9 часов, но важна и индивидуальная потребность организма.

Что делать, если режим сна не помогает

В этом случае необходима консультация специалиста, так как бессонница может быть симптомом расстройства сна или психоэмоциональных проблем.