Новогодний стол работает против фигуры: ловушки, в которые попадают даже дисциплинированные

Потребление калорий в праздники вырастает на 13–36% — нутрициолог Юрпалова

Праздники часто становятся испытанием для привычного ритма жизни, особенно когда речь заходит о питании и физической форме. Новогодние застолья, длинные выходные и соблазн "расслабиться на пару дней" легко сбивают с курса даже самых дисциплинированных. При этом сохранить баланс реально, если понимать, какие привычки работают, а какие только создают иллюзию контроля.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогоднее застолье

Почему мы набираем вес в праздники

Период новогодних каникул почти всегда сопровождается изменением пищевого поведения. Мы чаще едим вне привычного графика, увеличиваем порции и позволяем себе больше калорийной еды, чем обычно. Исследования показывают, что в праздничные недели суточное потребление энергии может вырастать на 13-36%, и это связано не только с самим столом, но и с социальной атмосферой, располагающей к перееданию.

К этому добавляется снижение физической активности. Холодная погода, выходные без работы и короткий световой день делают нас менее подвижными. В результате организм получает больше энергии, чем успевает потратить. Дополнительную роль играют задержка жидкости, воспалительные реакции на тяжелую пищу и временные сбои в пищеварении.

При этом средняя прибавка веса за праздники обычно невелика — около 0,7-0,9 килограмма. Проблема в том, что этот вес часто не уходит сам и постепенно накапливается из года в год. Особенно уязвимы люди с уже имеющимся лишним весом. Именно поэтому важно не "садиться на диету", а выстроить разумную стратегию поведения на каникулы.

Контроль порций без отказа от любимых блюд

Полный запрет на праздничную еду редко приводит к успеху. Гораздо эффективнее контролировать количество. Один из самых простых приемов — использовать тарелки меньшего диаметра. Размер посуды напрямую влияет на то, сколько мы накладываем и съедаем.

"Одно и то же количество пищи может выглядеть по-разному на тарелках разного диаметра. На большой тарелке порция будет казаться меньше, чем на тарелке меньшего диаметра. Этот эффект называется иллюзией Дельбефа", — пояснила нутрициолог, эксперт Men Today Анастасия Юрпалова.

Такой визуальный обман помогает есть осознаннее и вовремя останавливаться, не испытывая ощущения жесткого ограничения.

Движение как часть праздничного сценария

Физическая активность в каникулы не обязательно должна напоминать тренировки в спортзале. Прогулки, игры на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах отлично вписываются в зимний формат отдыха и помогают компенсировать избыток калорий.

"Во время катания на коньках активно работают мышцы кора, квадрицепсы и подколенные сухожилия, а также ягодицы и икры. Для поворотов и поддержания равновесия задействуются мышцы туловища и рук", — отметила эксперт.

Даже умеренная активность поддерживает обмен веществ и улучшает самочувствие, что особенно важно в период обильных застолий.

Вода, осознанность и выбор продуктов

Одна из частых ошибок — игнорирование питьевого режима. Жажда нередко маскируется под голод, и стакан воды перед едой помогает снизить риск переедания. Жидкость заполняет объем желудка и дает сигнал насыщения раньше.

Не менее важно обращать внимание на качество еды. Овощи, фрукты, нежирные источники белка и цельнозерновые продукты должны оставаться в рационе даже в праздники. Если на столе есть салаты с майонезом, разумной альтернативой станет домашний соус или уменьшение порции.

"Употребление жирных продуктов, в том числе салатов, может вызвать изжогу, тяжесть в желудке и боли в животе. Чтобы не испортить новогоднюю ночь, стоит помнить об умеренности и соблюдать правила хранения готовых блюд", — напомнила Анастасия Юрпалова.

Осознанное питание и отказ от всего и сразу

Праздничный стол часто провоцирует желание попробовать каждое блюдо. Здесь помогает простое правило приоритетов. Оцените угощения по шкале от нуля до десяти и выбирайте только те, что действительно приносят удовольствие. Это снижает количество спонтанных перекусов и делает прием пищи более осмысленным.

Дополнительно стоит убрать отвлекающие факторы. Телевизор и телефон мешают распознавать сигналы сытости. Медленное пережевывание и внимание к вкусу еды позволяют остановиться вовремя.

Алкоголь, сон и режим

Сладкие газированные напитки и алкоголь — одни из главных источников "незаметных" калорий. В праздники лучше минимизировать их количество, отдавая предпочтение воде, травяным или ягодным чаям. Если алкоголь присутствует, важны умеренность и качество.

Сон — еще один недооцененный фактор. Недостаток отдыха нарушает баланс гормонов голода и усиливает тягу к калорийной пище. Регулярные шесть-восемь часов сна помогают сохранить контроль над аппетитом и общим состоянием организма.

Советы шаг за шагом

Начинайте день с обычного завтрака, не пропуская приемы пищи. Пейте воду перед основными трапезами. Используйте меньшую посуду для контроля порций. Добавляйте ежедневную активность, даже в формате прогулок. Выбирайте приоритетные блюда и ешьте их осознанно.

Популярные вопросы

Нужно ли взвешиваться в каникулы?

Регулярное взвешивание помогает отслеживать тенденцию, но важно не придавать цифрам чрезмерного значения и избегать стресса.

Что лучше — отказаться от сладкого или сократить порции?

Сокращение порций эффективнее полного отказа. Это снижает риск срывов и сохраняет удовольствие от еды.

Сколько активности достаточно в праздники?

Даже 30-40 минут прогулок или легкого спорта в день помогают поддерживать энергетический баланс.