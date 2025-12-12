Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удаление пня на участке без спецтехники возможно с помощью соды, соли и мицелия
Контроль давления в шинах повысил базовую безопасность авто
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Для старых моделей рекомендуют проверять холод термометром — modenavoltapagina
Лай без причины указывает на дефицит общения у собаки — Белновости
Ликопин из сока усваивается легче чем из сырого помидора — Verywell Health
Учёные предупредили о риске суровых зим в Европе — t-online
Дефицит калорий, сон и силовые нагрузки помогают снизить вес перед праздниками
Замачивание ломтиков в соке вернуло влагу грудинке — Serious Eats

Вес тает, а коленная боль исчезает: экспериментальный ретаглутид показал эффект, похожий на фантастику

Ретаглутид снизил массу тела почти на 30% у пациентов с ожирением — исследования
Спорт

Представьте ситуацию, когда за полтора года человек с избыточной массой тела не просто теряет десятки килограммов, но вместе с лишним весом уходит хроническая боль в коленях, мешавшая даже обычной прогулке. Для людей с тяжёлым ожирением и остеоартритом это звучит почти как фантазия. Однако именно такие результаты показал первый успешный третий этап клинических испытаний препарата ретаглутид от компании Eli Lilly. Об этом сообщает источник IronMan.

Человек, занимающийся спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек, занимающийся спортом

Что такое ретаглутид и почему о нём говорят

Ретаглутидэкспериментальный препарат нового поколения, относящийся к так называемым "тройным агонистам". Он уникален тем, что одновременно воздействует сразу на три гормональных рецептора: GIP, GLP-1 и глюкагона. Такой механизм отличает его от уже известных препаратов для снижения веса и контроля обмена веществ.

Препарат разрабатывается для взрослых с ожирением или избыточной массой тела, особенно в тех случаях, когда лишний вес сопровождается осложнениями — например, болью в коленных суставах, снижением подвижности и повышенными сердечно-сосудистыми рисками.

Как проходило исследование TRIUMPH-4

Клиническое исследование TRIUMPH-4 стало частью масштабной программы испытаний ретаглутида. В нём приняли участие 445 человек, и большинство из них относились к категории тяжёлого ожирения. У 84 процентов участников индекс массы тела был не ниже 35 кг/м². Средний исходный вес составлял 112,7 кг, а средний ИМТ — 40,4 кг/м².

На старте исследования выраженность боли в коленях по шкале WOMAC оценивалась в среднем в 6,0 балла из 10, а физическая функция — в 5,8 балла. Участников разделили на три группы: одна получала ретаглутид в дозе 9 мг, вторая — 12 мг, третья — плацебо. Лечение начиналось с 2 мг еженедельно, после чего дозу постепенно увеличивали каждые четыре недели до целевых значений.

Основные результаты: вес, боль и подвижность

К 68-й неделе испытаний результаты оказались впечатляющими. На дозе 12 мг средняя потеря массы тела достигла 28,7 процента, что эквивалентно 32,3 кг. У группы 9 мг снижение составило 26,4 процента, или 29,1 кг. В группе плацебо потеря веса была минимальной — около 2,1 процента, или 2,1 кг.

Существенно изменилось и состояние коленных суставов. По шкале WOMAC боль снизилась на 4,4 балла (74,3 процента) при дозе 12 мг и на 4,5 балла (75,8 процента) при 9 мг. Для сравнения, в группе плацебо уменьшение боли составило лишь 2,4 балла, или 40,3 процента. Физическая функция улучшилась на 4,2 и 4,1 балла соответственно, тогда как на плацебо — на 2,1 балла.

Дополнительные эффекты и показатели здоровья

Помимо основных целей исследования, ретаглутид продемонстрировал и ряд дополнительных преимуществ. Более 58 процентов участников на дозе 12 мг и 47,7 процента на 9 мг смогли снизить массу тела как минимум на 25 процентов. В группе плацебо такого результата достигли лишь 1,3 процента участников.

Потеря 30 процентов веса и более была зафиксирована у 39,4 процента и 30,5 процента пациентов, а снижение массы тела на 35 процентов — у 23,7 и 18,2 процента соответственно. Уменьшение боли в коленях на 70 процентов и более наблюдалось у 67,7-73 процентов пациентов, получавших препарат, против 26,2 процента в группе плацебо.

В дополнительном, незапланированном анализе выяснилось, что от 12 до 14,1 процента участников на ретаглутиде полностью избавились от боли в коленях к завершению исследования. В группе плацебо такой эффект наблюдался лишь у 4,2 процента.

Влияние на сердечно-сосудистые риски

Препарат также показал положительное влияние на ряд маркеров, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. На фоне терапии снижались уровни non-HDL-холестерина, триглицеридов и высокочувствительного С-реактивного белка. На максимальной дозе систолическое артериальное давление уменьшалось в среднем на 14 мм рт. ст.

При альтернативной оценке, учитывающей все факторы, включая возможные перерывы в лечении, снижение массы тела составило 23,7 процента (27,2 кг) для дозы 12 мг и 20 процентов (22,9 кг) для 9 мг. Боль в коленях при этом уменьшалась на 3,7-4 балла.

Побочные эффекты и переносимость

Как и у других препаратов инкретинового ряда, терапия ретаглутидом сопровождалась побочными эффектами. Наиболее часто отмечались тошнота, диарея, запоры, рвота и снижение аппетита. Эти реакции наблюдались значительно чаще, чем в группе плацебо.

Отдельно отмечалась дисестезия — нарушение чувствительности, которое возникало у 8,8-20,9 процента пациентов, тогда как в контрольной группе — лишь у 0,7 процента. В большинстве случаев это состояние было лёгким и редко становилось причиной отказа от лечения.

Общий уровень прекращения терапии был сопоставим между группами, однако из-за побочных эффектов лечение прекратили 12,2 процента участников на дозе 9 мг и 18,2 процента на 12 мг, против 4 процентов в группе плацебо. Часть отказов была связана с очень высоким исходным ИМТ или субъективным ощущением чрезмерной потери веса.

"Люди с ожирением и остеоартритом коленей часто страдают от боли и ограниченной подвижности, иногда доходя до замены сустава, — комментирует исполнительный вице-президент Eli Lilly по кардиометаболическому здоровью Кеннет Кастер. — Результаты TRIUMPH-4 вдохновляют: ретаглутид оказывает мощное влияние на вес, боль и физическую функцию", — комментирует исполнительный вице-президент Eli Lilly по кардиометаболическому здоровью Кеннет Кастер.

Программа TRIUMPH и дальнейшие перспективы

TRIUMPH-4 — лишь часть масштабной исследовательской программы. Всего в рамках TRIUMPH запущено четыре глобальных исследования с участием более 5800 человек, стартовавшие в 2023 году. Они оценивают эффективность ретаглутида при ожирении, апноэ сна и остеоартрите коленей.

Кроме того, ещё семь третьих фаз клинических испытаний по ожирению и диабету второго типа планируется завершить в 2026 году. В них изучаются дозы от 2 до 12 мг, включая поддерживающий режим 4 мг. Подробные данные будут представлены на профильных медицинских конференциях и опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Сравнение: ретаглутид и традиционные препараты для снижения веса

Большинство существующих средств для лечения ожирения воздействуют на один гормональный путь. Ретаглутид отличается тройным механизмом действия, что потенциально объясняет более выраженное снижение массы тела и дополнительные эффекты — от уменьшения боли до улучшения метаболических показателей. При этом цена такого подхода — более высокий риск побочных реакций, особенно на старших дозах.

Плюсы и минусы ретаглутида

Результаты исследования показывают очевидные преимущества препарата.

  • Значительное и устойчивое снижение массы тела.
  • Существенное уменьшение боли в коленях и улучшение подвижности.
  • Положительное влияние на сердечно-сосудистые маркеры.
  • Потенциал снизить необходимость хирургических вмешательств.

Однако есть и ограничения.

  • Высокая частота желудочно-кишечных побочных эффектов.
  • Необходимость длительного и контролируемого применения.
  • Экспериментальный статус и отсутствие долгосрочных данных.

Советы шаг за шагом для пациентов и врачей

  1. Рассматривать препарат только после оценки всех рисков и пользы.

  2. Начинать терапию с минимальных доз и повышать их постепенно.

  3. Регулярно контролировать давление, липидный профиль и самочувствие.

  4. Сочетать медикаментозное лечение с изменением образа жизни.

Популярные вопросы о ретаглутиде

Когда препарат может появиться в клинической практике

Сроки зависят от завершения всех фаз испытаний и регуляторных решений.

Кому потенциально подойдёт ретаглутид

Взрослым с ожирением или избыточным весом, особенно при наличии осложнений.

Можно ли считать результаты гарантией успеха

Нет, клинические испытания всегда связаны с неопределённостью и рисками.

Ретаглутид остаётся экспериментальным препаратом, и его путь к рынку ещё не завершён. Тем не менее результаты TRIUMPH-4 дают серьёзную надежду миллионам людей, для которых ожирение — это не только цифры на весах, но и боль, ограничение движения и снижение качества жизни.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Бизнес
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Экономика и бизнес
Наличные платежи на определённые товары в Узбекистане будут под запретом с 1 апреля
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Последние материалы
Дефицит калорий, сон и силовые нагрузки помогают снизить вес перед праздниками
Замачивание ломтиков в соке вернуло влагу грудинке — Serious Eats
За столом не рекомендуется запивать салаты алкоголем — нутрициолог Кованова
Уксус и перекись водорода устраняют запах в стиральной машине
Выбор породы зависит от темпа жизни и здоровья хозяина — Белновости
Восстановлен полный геном египтянина возрастом 4500 лет — gitelescourlis
Цитрусовые плодоносят зимой и требуют подкормки в декабре — Gardening Know How
Мойка при минусе сохранила кузов при соблюдении температуры
Отказ от отработки потребует вернуть стоимость года обучения — Амител
Собчак назвала День Конституции своим личным праздником
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.