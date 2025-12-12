Вес тает, а коленная боль исчезает: экспериментальный ретаглутид показал эффект, похожий на фантастику

Ретаглутид снизил массу тела почти на 30% у пациентов с ожирением — исследования

Представьте ситуацию, когда за полтора года человек с избыточной массой тела не просто теряет десятки килограммов, но вместе с лишним весом уходит хроническая боль в коленях, мешавшая даже обычной прогулке. Для людей с тяжёлым ожирением и остеоартритом это звучит почти как фантазия. Однако именно такие результаты показал первый успешный третий этап клинических испытаний препарата ретаглутид от компании Eli Lilly. Об этом сообщает источник IronMan.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек, занимающийся спортом

Что такое ретаглутид и почему о нём говорят

Ретаглутид — экспериментальный препарат нового поколения, относящийся к так называемым "тройным агонистам". Он уникален тем, что одновременно воздействует сразу на три гормональных рецептора: GIP, GLP-1 и глюкагона. Такой механизм отличает его от уже известных препаратов для снижения веса и контроля обмена веществ.

Препарат разрабатывается для взрослых с ожирением или избыточной массой тела, особенно в тех случаях, когда лишний вес сопровождается осложнениями — например, болью в коленных суставах, снижением подвижности и повышенными сердечно-сосудистыми рисками.

Как проходило исследование TRIUMPH-4

Клиническое исследование TRIUMPH-4 стало частью масштабной программы испытаний ретаглутида. В нём приняли участие 445 человек, и большинство из них относились к категории тяжёлого ожирения. У 84 процентов участников индекс массы тела был не ниже 35 кг/м². Средний исходный вес составлял 112,7 кг, а средний ИМТ — 40,4 кг/м².

На старте исследования выраженность боли в коленях по шкале WOMAC оценивалась в среднем в 6,0 балла из 10, а физическая функция — в 5,8 балла. Участников разделили на три группы: одна получала ретаглутид в дозе 9 мг, вторая — 12 мг, третья — плацебо. Лечение начиналось с 2 мг еженедельно, после чего дозу постепенно увеличивали каждые четыре недели до целевых значений.

Основные результаты: вес, боль и подвижность

К 68-й неделе испытаний результаты оказались впечатляющими. На дозе 12 мг средняя потеря массы тела достигла 28,7 процента, что эквивалентно 32,3 кг. У группы 9 мг снижение составило 26,4 процента, или 29,1 кг. В группе плацебо потеря веса была минимальной — около 2,1 процента, или 2,1 кг.

Существенно изменилось и состояние коленных суставов. По шкале WOMAC боль снизилась на 4,4 балла (74,3 процента) при дозе 12 мг и на 4,5 балла (75,8 процента) при 9 мг. Для сравнения, в группе плацебо уменьшение боли составило лишь 2,4 балла, или 40,3 процента. Физическая функция улучшилась на 4,2 и 4,1 балла соответственно, тогда как на плацебо — на 2,1 балла.

Дополнительные эффекты и показатели здоровья

Помимо основных целей исследования, ретаглутид продемонстрировал и ряд дополнительных преимуществ. Более 58 процентов участников на дозе 12 мг и 47,7 процента на 9 мг смогли снизить массу тела как минимум на 25 процентов. В группе плацебо такого результата достигли лишь 1,3 процента участников.

Потеря 30 процентов веса и более была зафиксирована у 39,4 процента и 30,5 процента пациентов, а снижение массы тела на 35 процентов — у 23,7 и 18,2 процента соответственно. Уменьшение боли в коленях на 70 процентов и более наблюдалось у 67,7-73 процентов пациентов, получавших препарат, против 26,2 процента в группе плацебо.

В дополнительном, незапланированном анализе выяснилось, что от 12 до 14,1 процента участников на ретаглутиде полностью избавились от боли в коленях к завершению исследования. В группе плацебо такой эффект наблюдался лишь у 4,2 процента.

Влияние на сердечно-сосудистые риски

Препарат также показал положительное влияние на ряд маркеров, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. На фоне терапии снижались уровни non-HDL-холестерина, триглицеридов и высокочувствительного С-реактивного белка. На максимальной дозе систолическое артериальное давление уменьшалось в среднем на 14 мм рт. ст.

При альтернативной оценке, учитывающей все факторы, включая возможные перерывы в лечении, снижение массы тела составило 23,7 процента (27,2 кг) для дозы 12 мг и 20 процентов (22,9 кг) для 9 мг. Боль в коленях при этом уменьшалась на 3,7-4 балла.

Побочные эффекты и переносимость

Как и у других препаратов инкретинового ряда, терапия ретаглутидом сопровождалась побочными эффектами. Наиболее часто отмечались тошнота, диарея, запоры, рвота и снижение аппетита. Эти реакции наблюдались значительно чаще, чем в группе плацебо.

Отдельно отмечалась дисестезия — нарушение чувствительности, которое возникало у 8,8-20,9 процента пациентов, тогда как в контрольной группе — лишь у 0,7 процента. В большинстве случаев это состояние было лёгким и редко становилось причиной отказа от лечения.

Общий уровень прекращения терапии был сопоставим между группами, однако из-за побочных эффектов лечение прекратили 12,2 процента участников на дозе 9 мг и 18,2 процента на 12 мг, против 4 процентов в группе плацебо. Часть отказов была связана с очень высоким исходным ИМТ или субъективным ощущением чрезмерной потери веса.

"Люди с ожирением и остеоартритом коленей часто страдают от боли и ограниченной подвижности, иногда доходя до замены сустава, — комментирует исполнительный вице-президент Eli Lilly по кардиометаболическому здоровью Кеннет Кастер. — Результаты TRIUMPH-4 вдохновляют: ретаглутид оказывает мощное влияние на вес, боль и физическую функцию", — комментирует исполнительный вице-президент Eli Lilly по кардиометаболическому здоровью Кеннет Кастер.

Программа TRIUMPH и дальнейшие перспективы

TRIUMPH-4 — лишь часть масштабной исследовательской программы. Всего в рамках TRIUMPH запущено четыре глобальных исследования с участием более 5800 человек, стартовавшие в 2023 году. Они оценивают эффективность ретаглутида при ожирении, апноэ сна и остеоартрите коленей.

Кроме того, ещё семь третьих фаз клинических испытаний по ожирению и диабету второго типа планируется завершить в 2026 году. В них изучаются дозы от 2 до 12 мг, включая поддерживающий режим 4 мг. Подробные данные будут представлены на профильных медицинских конференциях и опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Сравнение: ретаглутид и традиционные препараты для снижения веса

Большинство существующих средств для лечения ожирения воздействуют на один гормональный путь. Ретаглутид отличается тройным механизмом действия, что потенциально объясняет более выраженное снижение массы тела и дополнительные эффекты — от уменьшения боли до улучшения метаболических показателей. При этом цена такого подхода — более высокий риск побочных реакций, особенно на старших дозах.

Плюсы и минусы ретаглутида

Результаты исследования показывают очевидные преимущества препарата.

Значительное и устойчивое снижение массы тела.

Существенное уменьшение боли в коленях и улучшение подвижности.

Положительное влияние на сердечно-сосудистые маркеры.

Потенциал снизить необходимость хирургических вмешательств.

Однако есть и ограничения.

Высокая частота желудочно-кишечных побочных эффектов.

Необходимость длительного и контролируемого применения.

Экспериментальный статус и отсутствие долгосрочных данных.

Советы шаг за шагом для пациентов и врачей

Рассматривать препарат только после оценки всех рисков и пользы. Начинать терапию с минимальных доз и повышать их постепенно. Регулярно контролировать давление, липидный профиль и самочувствие. Сочетать медикаментозное лечение с изменением образа жизни.

Популярные вопросы о ретаглутиде

Когда препарат может появиться в клинической практике

Сроки зависят от завершения всех фаз испытаний и регуляторных решений.

Кому потенциально подойдёт ретаглутид

Взрослым с ожирением или избыточным весом, особенно при наличии осложнений.

Можно ли считать результаты гарантией успеха

Нет, клинические испытания всегда связаны с неопределённостью и рисками.

Ретаглутид остаётся экспериментальным препаратом, и его путь к рынку ещё не завершён. Тем не менее результаты TRIUMPH-4 дают серьёзную надежду миллионам людей, для которых ожирение — это не только цифры на весах, но и боль, ограничение движения и снижение качества жизни.