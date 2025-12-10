Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отключение медиасистемы и панели приборов связано с нарушением шины данных — Rambler
Растениям требуется 12–14 часов подсветки в зимний период — Actualno
Личинки и куколки используют разные дыхательные сегменты для звуковой защиты — Earth
Юрий Антонов опроверг слухи о скандале на "Песне года"
Исследователи нашли связь какао с биологическим возрастом
Эксперты предупреждают о нашествии постельных клопов в Великобритании
Пластиковые рассеиватели фар мутнеют из-за ультрафиолета и химии — Actualno
Яблоки выделяют этилен и ускоряют прорастание картофеля при совместном хранении
Haval Jolion остаётся самым доступным полноприводным SUV от 2,55 млн рублей

Фрукт с короной стал топливом для выносливости: как ананас ананас влияет на тонус и энергичность

Спортсмены включили ананас в рацион после анализа его свойств
Спорт

В рационе людей, ведущих активный образ жизни, всё чаще появляются тропические фрукты, и один из самых интересных среди них — ананас. Его история, вкусовые особенности и универсальность в приготовлении сделали плод востребованным как в повседневном питании, так и в спортивных меню. Чтобы понять, почему он занял своё место в кухнях по всему миру, достаточно взглянуть на его путь от тропических плантаций до современных рецептов.

История фрукта и его путь из тропиков в Европу

Ананас — тропический плод овальной формы, растущий не на деревьях, как многие думают, а на низких кустах. Его плотная зазубренная кожура и сочная жёлтая мякоть сразу выделяют фрукт среди других представителей тропиков. Учёные относят ананас к травянистым растениям, а его природным домом считают Южную Америку. Именно оттуда красавец с "короной" начал своё путешествие по миру.

Название Ananas comosus происходит от языка индейцев и переводится как "ароматный и превосходный фрукт". В Европу ананас попал во времена Христофора Колумба и произвёл такое впечатление, что долгое время считался атрибутом роскоши. В домах знати его выставляли напоказ, а выращивать пытались в специальных оранжереях.

Несмотря на требования к климату, ананасы научились культивировать и в странах с холодной погодой. Известно, что их выращивают даже в российских теплицах — например, в Валаамском монастыре, где создано небольшое хозяйство, сохраняющее старинные традиции ухода за тропическими растениями.

По его словам, самыми распространёнными считаются четыре сортовые группы:

  • Кайенна — одна из древнейших и наиболее узнаваемых;
  • Испанские сорта — плотные, менее сочные, хорошо переносящие перевозку;
  • Абакакси — вытянутые плоды с беловатой мякотью без выраженных волокон;
  • Куин — компактные, очень ароматные и сладкие.

Вкус и особенности плода

Ананас славится выраженным кисло-сладким вкусом, который делает его универсальным продуктом для кухни. Его едят сырым, запекают, готовят на гриле и даже используют как натуральную "тарелку" для подачи блюд. В некоторых странах плод применяют в качестве основы для маринадов — благодаря природным кислотам он смягчает мясо и придаёт ему более нежную текстуру.

Этому способствует и его богатый состав: высокая доля воды, витамины, ферменты, углеводы. Всё это делает ананас востребованным в десертах, салатах, горячих блюдах и азиатских рецептах. Именно в контексте сладких блюд особенно полезно помнить о том, как работают полезные сладости и натуральные вкусовые акценты в рационе.

Как выбрать идеальный ананас

Опытные кулинары советуют начинать выбор с внешнего вида. Спелый ананас имеет золотисто-жёлтый тон по всей поверхности кожуры. Если плод слишком тёмный или, наоборот, зеленоватый, вкус может быть менее ярким.

Листья — ещё один показатель качества. У хорошего ананаса они зелёные и упругие. Центральный лист при лёгком движении должен выниматься без усилия.

Аромат также важен: лёгкий фруктовый запах говорит о зрелости. Слишком резкие ноты или их отсутствие — повод поискать другой вариант. Вес плода тоже информативен: более тяжёлые обычно сочнее. На ощупь ананас должен быть плотным, но не чрезмерно твёрдым.

Кулинарные идеи: как готовить ананас

Ананас отлично подходит для гастрономических экспериментов. Он раскрывается в блюдах на гриле, в запечённых рецептах, салатах, закусках и даже в десертах. Фактически он способен выполнять роль и самостоятельного ингредиента, и маринада, и украшения.

Ниже — три варианта, чтобы почувствовать возможности фрукта.

Тако с ананасовой сальсой и курицей

Курица маринуется в ананасовом соке, становится нежнее, а сладко-кислые кубики фрукта добавляют блюду яркий контраст.

Ананасовое мороженое на кокосовом молоке

Замороженная мякоть, взбитая с кокосовым молоком, превращается в освежающий воздушный крем.

Фруктовый салат с ананасом

Классическое сочетание ягод, банана и ананаса — простой и быстрый вариант лёгкого блюда. При выборе ингредиентов удобно ориентироваться на знания о том, какие сухофрукты действительно полезны и как они дополняют свежие фрукты по вкусу и питательности.

Сравнение: свежий ананас, консервированный и замороженный

Свежий ананас

  • яркий аромат;
  • плотная структура;
  • подходит для гриля и горячих блюд.

Консервированный

  • более мягкая текстура;
  • удобен для выпечки;
  • хорош для холодных десертов.

Замороженный

  • идеален для смузи;
  • сохраняет вкус;
  • частично теряет плотность.

Выбор формы зависит от рецепта: в горячие блюда лучше подходит свежий плод, в быстрые и выпечку — консервированный, а в напитки — замороженный.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Выглядеть как миллион на корпоративе: стиль Рози Хантингтон-Уайтли вдохновляет моду зимы
Выглядеть как миллион на корпоративе: стиль Рози Хантингтон-Уайтли вдохновляет моду зимы
Последние материалы
Ветчину и моцареллу для используют начинки картофельной лазаньи
Потеря мышц замедляет обмен веществ и снижает силу — The Conversation
Спортсмены включили ананас в рацион после анализа его свойств
Влажность при сушке одежды повышает риск плесени — Ygeia Mou
Колокольчик средний высевают в мае
Глава Банка Италии прогнозирует отказ от доллара
Личинки и куколки используют разные дыхательные сегменты для звуковой защиты — Earth
Цветную капусту используют для легкого соуса к пасте — Buttalapasta
Юрий Антонов опроверг слухи о скандале на "Песне года"
Исследователи нашли связь какао с биологическим возрастом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.