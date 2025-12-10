Короткий день бьёт по выносливости тихо, но точно: вот как ощущают это спортсмены

Снижение активности в темный сезон ухудшает эмоциональное состояние

В тёмное время года даже привычные утренние тренировки начинают ощущаться иначе, и многие спортсмены замечают, что тело просыпается медленнее. Сокращение светового дня влияет на настроение, выносливость и способность включаться в нагрузку с первых минут. Такой сдвиг ритма требует от организма особой адаптации. Об этом сообщает Ironman.

Как темнота меняет работу внутренних часов

Переход к сезону короткого дня затрагивает все элементы суточного ритма, от процессов бодрствования до настроения. Световой сигнал — главный ориентир для организма, который подсказывает, когда наступает активная часть дня. Если пробуждение приходится на темное время суток, биологические механизмы сталкиваются с отсутствием привычного стимула.

В публикации приводится мнение специалистов, обращающих внимание на физиологическую природу происходящего. Свет влияет на гормональный фон и на то, насколько быстро человек приходит в тонус. При недостатке освещения организму сложнее запустить утренние процессы, которые обеспечивают ясность мышления и энергию.

"Просыпаться в темноте вредно для психоэмоционального и физического здоровья", — сообщила газета Metrо со ссылкой на врача Сюзанну Уайли.

По наблюдениям экспертов, уменьшение светового дня нарушает баланс между гормонами бодрствования и сна. Уровень мелатонина снижается медленнее, чем требуется, а показатели кортизола могут оставаться недостаточными для быстрого пробуждения. Всё это влияет на способность концентрироваться и поддерживать привычный ритм.

Сбой циркадных механизмов отражается и на качестве ночного отдыха: он становится поверхностнее, а циклы восстановления нарушаются. Если подобное состояние сохраняется долго, оно способно затронуть обмен веществ, аппетит и общее самочувствие.

Последствия нарушений и реакция организма

Что происходит, когда тело длительное время получает мало дневного света? Механизм адаптации включает замедление активности и стремление к более продолжительному отдыху. Это объясняет сезонную сонливость и снижение мотивации к повседневным делам. Специалисты отмечают, что это естественная реакция, основанная на древних биологических программах.

Дополнительный интерес вызывает влияние темноты на эмоциональное состояние. Понижение уровня освещенности снижает выработку серотонина — нейромедиатора, который часто называют "гормоном настроения". Его дефицит способен привести к апатии и упадку энергии. У некоторых людей это усиливает тягу к еде как способу компенсировать нехватку положительных эмоций.

"Сразу после пробуждения советую включать яркий белый или голубой свет, который воспринимается мозгом как солнечный", — отметила в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог Елена Царева.

Эксперт объяснила, что искусственное освещение помогает мягко "запустить" внутренние часы, когда естественного света недостаточно. По её словам, такие меры облегчают переход к дневной активности.

"В свою очередь, вечером, за 2-3 часа до сна, пользоваться гаджетами, смотреть телевизор не рекомендуется — это может помешать выработке мелатонина", — пояснила она.

Нарушения режима отражаются и на иммунной системе. По мнению специалистов, длительные проблемы со сном способны снизить защитные функции организма и увеличить вероятность различных заболеваний.

Как влияют свет, поведение и социальная активность

Ещё один аспект, который поднимается в экспертных комментариях, связан с социальной активностью. Недостаток солнечного света часто побуждает людей проводить больше времени дома. Если при этом сокращаются встречи, прогулки и привычные занятия, эмоциональное состояние тоже может ухудшаться.

"Поэтому прогулки хотя бы по 15-20 минут в день должны быть", — подчеркнула врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она добавила, что умеренная физическая активность улучшает кровообращение и помогает поддерживать настроение в период, когда световой день минимален.

Таким образом, специалисты указывают сразу на несколько факторов, которые усиливаются друг другом: недостаток естественного света, сокращение движения, изменение пищевого поведения и снижение контактов с людьми. Всё это формирует состояние, которое многие называют "зимней вялостью", хотя по сути оно связано с биохимическими механизмами.

Сравнение естественного и искусственного освещения

В тёмное время года вопрос освещения становится особенно актуальным. Естественный свет действует на организм иначе, чем лампы или экраны гаджетов. Первые обеспечивают широкий спектр волн, стимулирующих выработку гормонов бодрствования. Вторые лишь частично имитируют природные условия.

Естественный свет:

воздействует на сетчатку через широкий диапазон спектра;

способствует правильному снижению мелатонина утром;

улучшает синтез серотонина;

помогает стабилизировать внутренние часы.

Искусственное освещение:

может компенсировать недостаток естественного света;

эффективнее всего работает утром;

требует правильного выбора яркости и температуры;

не заменяет полноценные прогулки.

Это сравнение помогает понять, почему даже короткая дневная прогулка приносит заметное облегчение.

Плюсы и минусы адаптации с помощью света

Использование света как инструмента для поддержания бодрости обсуждается специалистами всё активнее.

Плюсы:

мягкий способ улучшить самочувствие;

доступность и простота применения;

возможность использовать в течение рабочего дня;

подходит для большинства людей.

Минусы:

не заменяет полноценный отдых и режим;

требует регулярности;

при неправильном выборе освещения эффект может быть слабее;

не компенсирует полностью нехватку естественного света.

Этот подход становится дополнительной поддержкой, но не универсальным решением.

Советы для поддержания бодрости в сезон короткого дня

Экспертные материалы подчёркивают несколько простых стратегий, которые помогают адаптироваться к "темному сезону".

Включать яркий свет утром сразу после пробуждения. Читать или работать при хорошем освещении, особенно в первые часы дня. Планировать прогулки в период максимальной естественной освещенности. Сокращать использование экранов вечером. Поддерживать социальные контакты, чтобы не усиливать сезонную утомляемость.

Эти действия помогают уменьшить влияние сезонного изменения освещённости.

Популярные вопросы о сезоне короткого светового дня

Почему утреннее пробуждение в темноте ощущается тяжелее?

Потому что без естественного света внутренние часы дольше активируются, и организму требуется больше времени для перехода в бодрствование.

Может ли искусственный свет заменить солнечный?

Он помогает уменьшить последствия нехватки света, но не может полностью воспроизвести эффект естественного спектра.

Есть ли польза от коротких прогулок зимой?

Да, даже 15-20 минут естественного освещения помогают стабилизировать настроение и внутренние ритмы.