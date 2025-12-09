Новички падают чаще из-за простого промаха: коньки теряют контроль, когда ноги глохнут в толстых носках

На каток рекомендуют надевать несколько слоев одежды — тренер Брабечан

Первый холодный ветер нередко приводит горожан на каток, где даже короткая тренировка заметно повышает тонус. О том, как подготовиться к катанию, рассказал тренер фитнес-клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан, который напомнил: подготовка к выходу на лед требует не меньше внимания, чем само катание.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ каток

Одежда и экипировка

Специалист подчеркивает, что многослойная одежда помогает сохранить подвижность и удерживать тепло. Он объясняет, что сочетание термобелья, флиса и легкой куртки обеспечивает комфорт при активных движениях.

При этом слишком теплые носки снижают чувствительность стопы, а значит, усложняют контроль над коньком. Новичкам и детям рекомендуется использовать защитные шлемы, которые дают дополнительную уверенность. Перчатки тоже обязательны: они защищают руки от холода и возможных падений, напоминает Газета.Ru.

"Фигурное катание — вид спорта, который отлично тренирует равновесие, координацию и укрепляет мышцы всего тела", — сказал тренер.

Он добавляет, что возрастных ограничений практически нет, если состояние здоровья позволяет и обувь подобрана правильно. Однако людям с хроническими заболеваниями стоит предварительно обсудить нагрузку с врачом.

"Но для большинства людей каток становится приятным и полезным способом движения", — заметил эксперт.

Разминка и первые минуты на льду

Брабечан отмечает, что разогрев перед катанием обязателен: мышцы должны быть подготовлены к нагрузке. По его словам, 5-7 минут простой разминки помогают снизить риск травм. Первые движения на льду лучше выполнять медленно, держась ближе к борту, сохраняя мягкие колени и направляя взгляд вперед, что облегчает удержание равновесия.

Он подчеркивает, что резкие попытки повторять сложные элементы могут привести к падениям. Новичкам стоит ограничивать один подход 20-40 минутами и делать небольшие паузы каждые полчаса. Такое распределение сил уменьшает утомление мышц и помогает дольше сохранять контроль над движением.

Безопасные навыки и восстановление

Инструктор объясняет, что умение правильно падать снижает вероятность травм: при потере равновесия лучше уходить на бок или ягодицы, не выставляя руки вперед. Вставать следует спокойно, убедившись, что рядом нет других катающихся. Он также напоминает о важности плотной шнуровки ботинка и достаточной остроты лезвия, от которых зависит устойчивость на льду.

С собой можно взять воду и небольшой перекус, чтобы поддерживать энергию между выходами. Тренер добавляет, что упражнения на баланс и укрепление ног, выполненные дома, помогают быстрее привыкнуть к конькам и увереннее чувствовать себя на катке.