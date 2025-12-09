Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нижний полив пуансеттии снижает риск гнили и потери листьев — Ciclamino
Спреи против жёсткой воды работают быстро, но имеют резкий запах — Apartment Therapy
Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги
Микротрещины на фарах ухудшают световой поток зимой по данным AvtoPortal
Учёные выявили следы древней водной среды в каолините кратера — Броз
Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"
Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Продажу конфет с алкоголем школьникам на маркетплейсах раскритиковал Виталий Милонов
Первые три серии вакцины от рака произвёл НИЦ имени Гамалеи — онколог Черемушкин

Визит Туктамышевой обернулся феноменом: японская публика показала то, что редко видят гости страны

Визит Елизаветы Туктамышевой в Японию вызвал всплеск эмоций фанатов
Спорт

Появление Елизаветы Туктамышевой в Нагое вызвало настоящий всплеск эмоций у японских поклонников фигурного катания. Её визит совпал с финалом Гран-при ISU, но внимание зрителей оказалось приковано не только к турниру. Японская публика отреагировала на приезд легендарной российской фигуристки особенно тепло.

Елизавета Туктамышева
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елизавета Туктамышева

Туктамышева в Японии: как прошёл визит

Елизавета Туктамышева завершила карьеру совсем недавно, однако её популярность в мире фигурного катания остаётся неизменно высокой. Путешествие в Нагою стало для неё не только рабочей поездкой, но и возможностью провести время в городе, который давно признан одним из центров японской спортивной культуры, сообщает "Царьград". Она активно делилась моментами своего пребывания в соцсетях: прогулками по осенним аллеям, поездками в местном транспорте и встречами с друзьями.

Одним из ярких эпизодов стала совместная прогулка с японской чемпионкой Каори Сакамото. Спортсменки провели время в центре города, сделали фото возле популярной сети магазинов "Дон Кихот", улыбаясь и держа в руках бумажные пакеты с покупками. Эти снимки мгновенно разошлись по японскому сегменту интернета, вызывая живую реакцию аудитории.

Комментарии болельщиков наполнились восторгом. Пользователи писали, что рады видеть спортсменку в их стране, интересовались её впечатлениями от Нагои и расспрашивали о покупках. Многие прямо признавались, что мечтали бы посмотреть хотя бы одно её выступление в ледовом шоу, даже после завершения карьеры.

Эмоции фанатов и феномен популярности Туктамышевой

Такая реакция японских зрителей неудивительна: в Японии ценят артистичность, искренность на льду и харизму фигуристов. Туктамышева за годы выступлений стала символом стиля и зрелого спортивного характера. Её образ неоднократно оказывался на первых полосах спортивных изданий и соцсетей, а её номера — от классических программ до знаменитой "музыкальной" короткой — собирали миллионы просмотров.

В Японии любовь к фигурному катанию носит почти культовый характер. Поклонники внимательно следят за каждым спортсменом, анализируют прокаты, костюмы, даже настроение фигуристов. Поэтому приезд Елизаветы воспринимается не просто как новость — это событие, которое вызывает эмоциональный отклик у широкой аудитории.

Контекст: новости спортивного и культурного сезона

Параллельно с обсуждением визита Туктамышевой в Японию в России завершился VII национальный конкурс красоты и талантов "Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025". Итоги мероприятия привлекли внимание из-за большого количества участников и ярких выступлений. Победительницей стала 7-летняя Стелла Крикунова из Воронежа. Всего в финале соревновались 72 участника со всей страны, а в тройку лидеров вошли Дарису Чойдонова из Бурятии и Алена Чжао с Алтая.

Организаторы отметили, что каждый ребенок, выходящий на сцену, проходит серьёзный путь подготовки, репетиций и работы над собой.

"Каждый ребенок, выходящий на сцену нашего конкурса, является победителем. Каждый из них прошел значительный путь, преодолел волнения и достойно представил себя и свой родной город. Поэтому все без исключения возвращаются домой с титулами, коронами, лентами и ценными подарками. А наши главные победительницы уже начинают подготовку к международному этапу", — говорится в сообщении директора конкурса Ирины Кирсановой.

8 января три финалистки представят Россию в финале международного состязания World star rising 2026, который пройдет в Грузии.

Почему японцы так тепло относятся к российским фигуристкам

Интерес японской публики к российскому фигурному катанию исторически высок. Российские спортсменки отличаются технической сложностью программ, уникальной хореографией и спортивным характером, что делает их любимицами зарубежных болельщиков. Визит Туктамышевой стал эмоциональным напоминанием о блестящей эпохе российских выступлений на мировых аренах, и японцы приняли её с той теплотой, которая характерна для поклонников этой страны.

Любовь к фигурному катанию здесь может сравниваться с отношением к традиционным видам искусства — это не просто спорт, а явление, объединяющее разные поколения и социальные группы. Поэтому приезд известных фигуристов воспринимается как возможность прикоснуться к миру, который вдохновляет миллионы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Стрижка, которая безупречно сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий

Мягкое пикси — стильная и универсальная стрижка для зимы 2025 года, которая подходит почти всем. Узнайте, как выбрать форму и ухаживать за этой прической.

Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Клюворылы охотятся в глубоководных слоях океана — зоолог Саша Хукер
Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги
Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование
Микротрещины на фарах ухудшают световой поток зимой по данным AvtoPortal
Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"
Учёные выявили следы древней водной среды в каолините кратера — Броз
Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Стресс и психосоматика влияют на развитие заболеваний — врач Евдокименко
Слишком короткие стрижки могут добавить вам лет после 40 — парикмахеры
Визит Елизаветы Туктамышевой в Японию вызвал всплеск эмоций фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.