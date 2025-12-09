Визит Туктамышевой обернулся феноменом: японская публика показала то, что редко видят гости страны

Появление Елизаветы Туктамышевой в Нагое вызвало настоящий всплеск эмоций у японских поклонников фигурного катания. Её визит совпал с финалом Гран-при ISU, но внимание зрителей оказалось приковано не только к турниру. Японская публика отреагировала на приезд легендарной российской фигуристки особенно тепло.
Елизавета Туктамышева завершила карьеру совсем недавно, однако её популярность в мире фигурного катания остаётся неизменно высокой. Путешествие в Нагою стало для неё не только рабочей поездкой, но и возможностью провести время в городе, который давно признан одним из центров японской спортивной культуры, сообщает "Царьград". Она активно делилась моментами своего пребывания в соцсетях: прогулками по осенним аллеям, поездками в местном транспорте и встречами с друзьями.
Одним из ярких эпизодов стала совместная прогулка с японской чемпионкой Каори Сакамото. Спортсменки провели время в центре города, сделали фото возле популярной сети магазинов "Дон Кихот", улыбаясь и держа в руках бумажные пакеты с покупками. Эти снимки мгновенно разошлись по японскому сегменту интернета, вызывая живую реакцию аудитории.
Комментарии болельщиков наполнились восторгом. Пользователи писали, что рады видеть спортсменку в их стране, интересовались её впечатлениями от Нагои и расспрашивали о покупках. Многие прямо признавались, что мечтали бы посмотреть хотя бы одно её выступление в ледовом шоу, даже после завершения карьеры.
Такая реакция японских зрителей неудивительна: в Японии ценят артистичность, искренность на льду и харизму фигуристов. Туктамышева за годы выступлений стала символом стиля и зрелого спортивного характера. Её образ неоднократно оказывался на первых полосах спортивных изданий и соцсетей, а её номера — от классических программ до знаменитой "музыкальной" короткой — собирали миллионы просмотров.
В Японии любовь к фигурному катанию носит почти культовый характер. Поклонники внимательно следят за каждым спортсменом, анализируют прокаты, костюмы, даже настроение фигуристов. Поэтому приезд Елизаветы воспринимается не просто как новость — это событие, которое вызывает эмоциональный отклик у широкой аудитории.
Параллельно с обсуждением визита Туктамышевой в Японию в России завершился VII национальный конкурс красоты и талантов "Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025". Итоги мероприятия привлекли внимание из-за большого количества участников и ярких выступлений. Победительницей стала 7-летняя Стелла Крикунова из Воронежа. Всего в финале соревновались 72 участника со всей страны, а в тройку лидеров вошли Дарису Чойдонова из Бурятии и Алена Чжао с Алтая.
Организаторы отметили, что каждый ребенок, выходящий на сцену, проходит серьёзный путь подготовки, репетиций и работы над собой.
"Каждый ребенок, выходящий на сцену нашего конкурса, является победителем. Каждый из них прошел значительный путь, преодолел волнения и достойно представил себя и свой родной город. Поэтому все без исключения возвращаются домой с титулами, коронами, лентами и ценными подарками. А наши главные победительницы уже начинают подготовку к международному этапу", — говорится в сообщении директора конкурса Ирины Кирсановой.
8 января три финалистки представят Россию в финале международного состязания World star rising 2026, который пройдет в Грузии.
Интерес японской публики к российскому фигурному катанию исторически высок. Российские спортсменки отличаются технической сложностью программ, уникальной хореографией и спортивным характером, что делает их любимицами зарубежных болельщиков. Визит Туктамышевой стал эмоциональным напоминанием о блестящей эпохе российских выступлений на мировых аренах, и японцы приняли её с той теплотой, которая характерна для поклонников этой страны.
Любовь к фигурному катанию здесь может сравниваться с отношением к традиционным видам искусства — это не просто спорт, а явление, объединяющее разные поколения и социальные группы. Поэтому приезд известных фигуристов воспринимается как возможность прикоснуться к миру, который вдохновляет миллионы.
