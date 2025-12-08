Мышцы растут не так, как думали десятилетиями: новые данные рушат главный миф силового спорта

В мире силового спорта давно существуют споры о том, могут ли тренировки с отягощениями не только утолщать мышечные волокна, но и увеличивать их количество. Многие годы атлеты надеялись, что организм способен создавать новые волокна в ответ на экстремальные нагрузки. Эта идея казалась привлекательной: если мышцы можно заставить расти не только в объёме, но и в числе, потенциал развития значительно расширяется. Однако научные данные долгое время оставались фрагментарными. Новые исследования и метаанализы постепенно дают более ясную картину о том, как в действительности работает мышечный рост у человека. Об этом сообщает IronMan.

Что такое гипертрофия и гиперплазия и почему их часто путают

Механизмы роста мышц изучаются десятилетиями, но понимание многих процессов до сих пор формируется. Гипертрофия — это увеличение размера существующих волокон. При ней в мышце увеличивается количество миофибрилл, расширяется саркоплазма и повышается сила сокращения. Этот вид роста подтверждён десятками исследований и активно используется как основа тренировочных программ.

Гиперплазия же предполагает увеличение общего числа мышечных волокон. В теории это может происходить либо за счёт деления уже существующих волокон, либо за счёт активации клеток-сателлитов — структур, способных формировать новые волокна. Если бы этот механизм активно включался у человека, его мышцы могли бы увеличиваться не только "в толщину", но и "в количество", что качественно изменило бы подходы к тренировкам.

Животные модели давали надежду: у птиц появлялось больше волокон при длительном растяжении мышц, у кошек и грызунов прирост достигал 20-50 % при хронической перегрузке. Это казалось прямым доказательством того, что и у человека потенциально возможен такой же механизм. Однако подтвердить это оказалось чрезвычайно сложно.

Почему подтвердить гиперплазию у человека трудно

Количество мышечных волокон в крупных мышцах человека настолько велико, что даже современные методы исследования дают большой разброс. Например, в двуглавой мышце плеча может быть от 250 до 500 тысяч волокон, а в квадрицепсе — ещё больше. Чтобы определить, появились ли новые волокна, необходимо сравнивать данные до и после тренировок, используя биопсии и гистологический анализ.

Трудность заключается в том, что объём биопсий небольш, выборка локальна, а структура мышцы неоднородна. Ошибки при подсчёте неизбежны, особенно когда речь идёт о тысячах волокон. Поэтому долгое время даже крупные исследования не могли дать уверенного ответа на вопрос, есть ли у человека гиперплазия.

Наконец появился первый масштабный обзор, который собрал все доступные данные в единую систему.

Что показал первый метаанализ по гиперплазии мышц у людей

Учёные проанализировали десятки работ в базах Medline, Scopus и Web of Science и нашли лишь 11 исследований, в которых количество волокон хоть как-то оценивалось. Все они касались бицепса и латеральной широкой мышцы бедра. Для расчётов использовали косвенную методику: общую площадь поперечного сечения мышцы (по МРТ или УЗИ) делили на среднюю площадь волокна, измеренного при биопсии.

Итог оказался однозначным: прироста количества мышечных волокон после силовых тренировок не обнаружено. Среднее изменение составило около 4000 волокон, что составляет менее 1 % от общего числа. Даже если учитывать верхнюю границу доверительного интервала, возможный прирост не превышает 2,9 %.

Для сравнения: проверенные исследования по гипертрофии показывают увеличение площади отдельных волокон примерно на 7 % при тех же условиях тренировок. То есть мышцы у человека растут, но за счёт утолщения, а не создания новых структур.

Ни уровень подготовки, ни длительность программы (до шести месяцев), ни тип исследуемой мышцы не оказали заметного влияния на результат. Это подтверждает, что в обычных условиях гиперплазия у человека практически не проявляется.

Какие ограничения признают исследователи

Авторы метаанализа отмечают важные нюансы. Во-первых, программы длились не более полугода. Возможно, для появления новых волокон нужны годы систематических тренировок. Во-вторых, методы оценки волокон косвенные и обладают высокой вариабельностью. Маленькие изменения в результате могут просто "затеряться" в статистическом шуме.

Тем не менее на сегодняшний день это самые надёжные данные, доступные в науке. Они указывают, что основной механизм мышечного роста у человека — это гипертрофия, а не формирование новых волокон.

Что это значит для построения тренировок

Если гиперплазия практически не проявляется, нет смысла искать "особые протоколы" для её активации. Все работающие инструменты остаются прежними: прогрессирующие нагрузки, достаточный объём, регулярные подходы к механическому напряжению и умеренный метаболический стресс. Восстановление и питание — особенно избыток калорий и достаточное количество белка — остаются ключевыми факторами.

Человеческие мышцы способны значительно увеличиваться за счёт утолщения волокон. Именно гипертрофия позволяет за несколько лет при правильной программе тренировок увеличить мышечную массу в два раза и более — без появления новых волокон.

Сравнение: гипертрофия против гиперплазии

Гипертрофия:

подтверждена многочисленными исследованиями;

заметна даже после нескольких месяцев тренировок;

увеличивает площадь волокон и силу сокращения;

легко отслеживается по результатам МРТ, биопсии и силовым показателям.

Гиперплазия:

в условиях обычных тренировок у людей почти не обнаруживается;

требует экстремальных моделей нагрузки, подтверждённых только на животных;

трудно измерима из-за вариабельности методов;

не влияет заметно на мышечный рост у атлетов.

Плюсы и минусы концентрации на гипертрофии

Плюсы:

предсказуемость результатов;

высокая эффективность при прогрессивной нагрузке;

возможность значительного увеличения мышечной массы;

подходит для всех уровней подготовки.

Минусы:

требует систематичности и длительного времени;

невозможно получить прирост волокон сверх генетически заданного количества;

прогресс может замедляться при отсутствии отдыха или недостатке калорий.

Советы атлетам, которые хотят расти быстрее

Увеличивайте рабочий вес постепенно, не пропуская этапы адаптации. Следите за объёмом: сочетайте базовые упражнения и вспомогательные движения. Обеспечивайте восстановление — сон, перерывы между тяжёлыми тренировками, питание. Придерживайтесь калорийного профицита и высокого потребления белка. Не ищите мифические методики — делайте ставку на проверенные механизмы.

Популярные вопросы о гиперплазии мышц

Можно ли стимулировать гиперплазию экстремальными тренировками?

На животных это возможно, но у людей такие условия не воспроизводятся и не считаются безопасными.

Происходит ли гиперплазия у новичков?

Исследования не выявили значимых изменений ни у новичков, ни у опытных атлетов.

Стоит ли ждать появления новых волокон при многолетних тренировках?

На данный момент прямых доказательств этому нет.