Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В декабре проверяют хранилища и контролируют влажность овощей
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Снижение цены курицы до 220 рублей в 2026 году спрогнозировал Виноградов
Последние дни жителей Помпей оказались совсем не такими, как ранее описывали
Dongfeng представил рекордный двигатель Mach 1.5T с эффективностью 48%

Организм реагирует мгновенно, стоит включить в рацион эти сухофрукты: полезный эффект не заставит ждать

Курага поддерживает сердце и зрение — Фитнес с GoodLooker
Спорт

Выбор полезных продуктов на каждый день нередко превращается в отдельную задачу: хочется добавить в рацион что-то натуральное, но при этом не перегружать его лишними калориями. Сухофрукты давно считаются одним из самых удобных перекусов, однако их польза зависит от того, как именно их применять и какие варианты выбирать. Многие специалисты рекомендуют включать их в умеренных количествах, чтобы получить поддержку для пищеварения, сердца и нервной системы без негативных последствий для фигуры. Об этом сообщает Фитнес с GoodLooker.

Обхват талии
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обхват талии

Почему сухофрукты остаются популярным полезным перекусом

Сухофрукты ценятся за высокую концентрацию витаминов, минералов и пищевых волокон. При удалении влаги фрукты становятся калорийнее, но при этом сохраняют множество полезных веществ, необходимых организму для ежедневной активности. Благодаря компактности и длительному сроку хранения они подходят для перекусов вне дома, в поездках или в период высокой занятости.

При правильном употреблении сухофрукты помогают поддерживать уровень энергии, стабилизировать работу кишечника и удовлетворять тягу к сладкому без употребления десертов. Однако важно учитывать норму: из-за высокой плотности натуральных сахаров избыток может привести к повышению калорийности дневного рациона.

Польза каждого вида сухофруктов отличается. Одни поддерживают здоровье сердца, другие благоприятно влияют на пищеварительную систему или помогают укреплять костную ткань. Три наиболее универсальных варианта — чернослив, курага и сушёный инжир. Они подходят для регулярного применения и дополняют рацион людей с разным уровнем активности.

Чернослив: поддержка кишечника и крепких костей

Чернослив занимает первое место в рейтинге благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Именно клетчатка делает его продуктом, который помогает мягко регулировать работу желудочно-кишечного тракта. При регулярном употреблении улучшается перистальтика, а организм получает естественную поддержку без сильных раздражающих эффектов.

В черносливе содержатся вещества, важные для плотности костной ткани. Бор и витамин К способствуют укреплению костей, а калий помогает корректировать работу сердечно-сосудистой системы, поддерживая стабильное давление. Эти свойства делают чернослив полезным выбором для людей, заботящихся о состоянии сосудов и опорно-двигательного аппарата.

Оптимальная порция — три-четыре плода в день. Этого достаточно, чтобы восполнить потребность в клетчатке и не перегрузить рацион калориями. Чернослив хорошо сочетается с кисломолочными продуктами, орехами или кашами, что делает его удобной добавкой к завтраку.

Курага: витаминная поддержка зрения и сердца

Курага известна высоким содержанием калия и магния — элементов, которые поддерживают сердце и сосуды. Эти минералы помогают поддерживать правильный ритм сердечных сокращений и участвуют в обменных процессах, влияющих на мышечную деятельность. Благодаря этому курага становится полезной для активных людей, а также для тех, кто стремится укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Дополнительным преимуществом является присутствие железа. Оно помогает улучшать показатели крови и снижать риск анемии. Курага богата бета-каротином, что делает её полезной для здоровья глаз и защиты сетчатки. Такая комбинация делает сухофрукт особенно ценным для людей, проводящих много времени за экраном.

При покупке стоит ориентироваться на внешний вид: качественная курага имеет матовый тёмно-оранжевый оттенок без излишнего блеска. Хорошей нормой считаются пять-шесть плодов в день.

Инжир: энергия и помощь пищеварению

Сушёный инжир подходит тем, кто хочет поддерживать работу кишечника и получать стабильно мягкое воздействие клетчатки. Он содержит ферменты, способствующие улучшению пищеварения и усвоению пищи. Инжир также помогает регулировать состояние нервной системы благодаря содержанию магния.

Натуральные сахара дают быстрый заряд энергии, поэтому несколько плодов могут служить перекусом в первой половине дня или поддержкой перед тренировкой. Норма — два-три плода, что позволяет получить пользу без превышения калорийности.

Этот сухофрукт хорошо сочетается с творогом, йогуртом или орехами. Такое сочетание смягчает воздействие сахаров и делает перекус более сбалансированным.

Сравнение трёх сухофруктов: что выбрать для ежедневного рациона

Чернослив лучше всего подходит тем, кто хочет поддерживать регулярность пищеварения и укреплять костную ткань. Курага полезна для сердца, зрения и кроветворения. Инжир преимущественно воздействует на нервную систему и обеспечивает быстрый энергетический эффект.

Разница между ними проявляется и в степени калорийности, и в питательной плотности. Чернослив содержит больше клетчатки, курага выделяется концентрацией микроэлементов, а инжир — балансом сахаров и ферментов. Благодаря этому их можно чередовать или сочетать в рамках одной недели.

Плюсы и минусы включения сухофруктов в рацион

Преимущества:

  • высокая концентрация витаминов и минералов;
  • удобство хранения и использования;
  • выраженная польза для сердечно-сосудистой системы, кишечника и нервной регуляции;
  • возможность заменить сладкие перекусы.

Недостатки:

  • высокая калорийность из-за природных сахаров;
  • риск переедания при отсутствии контроля порций;
  • возможная обработка химическими веществами для улучшения внешнего вида;
  • необходимость учитывать индивидуальную переносимость.

Советы по употреблению сухофруктов

  1. Замачивайте плоды в тёплой воде на 15-20 минут: это помогает уменьшить концентрацию консервантов и улучшает усвоение.

  2. Выбирайте сухофрукты с тусклой поверхностью — яркий блеск часто указывает на обработку маслами.

  3. Старайтесь употреблять их в первой половине дня для оптимального распределения энергии.

  4. Сочетайте с белковыми продуктами, чтобы замедлить усвоение сахаров.

  5. Избегайте цукатов: это продукты с добавлением сахара и красителей, не относящиеся к натуральным сухофруктам.

Популярные вопросы о сухофруктах

Можно ли есть сухофрукты каждый день?
Да, если соблюдать умеренность и выбирать качественные варианты.

Какие сухофрукты самые полезные?
Чернослив, курага и инжир считаются наиболее универсальными по набору полезных веществ.

В какой части дня лучше употреблять?
В утренние часы или в первой половине дня, чтобы избежать резких скачков энергии вечером.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Туризм
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Выбирать тренажёр по тренировочным привычкам рекомендовал эксперт TÜV Süd
Изменение ногтей указывает на проблемы со здоровьем — основательница студии Вайт
Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Зимние кустарники усиливают аромат в саду — The English Garden
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Зимой поздний ужин сильнее сбивает внутренние часы — The Conversation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.