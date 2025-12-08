Таблица дрогнула после этого матча: как победа Краснодара изменила расстановку сил перед весной

Футбольный вечер на "Ozon Арене" 7 декабря стал ярким завершением года для болельщиков, следивших за противостоянием "Краснодара" и ЦСКА. Южане подарили зрителям напряжённый матч, завершивший первую часть сезона и укрепивший их позиции в чемпионской гонке. Победа над армейцами позволила команде уйти на зимнюю паузу в статусе лидера и дать болельщикам повод говорить о ней как о фаворите весеннего этапа.
Матч против московского ЦСКА стал для команды одним из ключевых в осеннем отрезке. Игра началась под давлением гостей: армейцы активно атаковали и уже на 11-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару Мойзеса после подачи углового. Ошибка в обороне хозяев позволила москвичам открыть счёт, однако "Краснодар" сумел быстро вернуться в игру.
К середине первого тайма команда нашла баланс между контролем мяча и атакующими действиями. На 38-й минуте Джон Кордоба сравнял счёт, завершив комбинацию точным ударом. После перерыва южане усилили темп и начали действовать агрессивнее. На 51-й минуте Виктор Са вывел команду вперёд, а Жоау Батчи на 70-й минуте увеличил преимущество.
Удаление Мойзеса усложнило положение ЦСКА, но даже в меньшинстве гости смогли забить один мяч в концовке, сообщает kubanpress.ru. Однако переломить ход встречи не удалось. "Краснодар" набрал 40 очков в 18 турах и ушёл на перерыв лидером, опережая ближайшего преследователя — "Зенит".
Уже на следующий день после игры клуб сообщил о важном кадровом решении — продлении контрактов с Витором Торменой и Жоау Батчи. Оба футболиста остаются в команде до лета 2029 года.
Жоау Батчи в сезоне-2025/26 провёл 27 матчей, отметился четырьмя голами и восьмью результативными передачами. Полузащитник отличается интенсивностью, умением ускорять темп игры и точными подключениями. Его роль в центре поля делает команду более гибкой.
Витор Тормена, надёжный защитник, также остаётся частью ключевого состава. За сезон он принял участие в 24 матчах, отличился голом и передачей, а также демонстрировал стабильную игру в единоборствах. Продление его контракта подтверждает стремление клуба сохранить линию обороны в неизменном виде.
Контракты до 2029 года стали стратегическим шагом, позволяющим "Краснодару" укреплять костяк команды перед важной весенней частью сезона.
После окончания первой части чемпионата специалисты начали обсуждать шансы клубов на итоговую победу. Среди них — футбольный эксперт Александр Гришин, который выделил "Краснодар" как команду с самыми серьёзными перспективами.
"Привезли Диегу Аугусту, Жубала, Перрена — сильные исполнители. И при этом Жубал и Перрен не всегда попадают в старт. Представляете, какой у южан уровень подбора игроков?", — отметил бывший полузащитник ЦСКА и футбольный эксперт Александр Гришин
По его словам, сильная селекция дала команде необходимую глубину состава. Отдельно Гришин отметил важность Кордобы, одного из лучших нападающих нынешнего сезона:
"У "Зенита" нет Кордобы. Поэтому я и отдаю предпочтение в золотой гонке "быкам"", — добавил футбольный эксперт Александр Гришин.
Эксперт указал, что проблемы с центрфорвардами наблюдаются не только у "Зенита", но и у ЦСКА, где иногда используется схема с ложной "девяткой". Среди нападающих, соответствующих уровню чемпионата, он назвал Кордобу, Даку и Воробьёва. Статистика Кордобы подтверждает его значимость: 12 голов и шесть передач в 24 матчах.
Ситуация в верхней части турнирной таблицы складывается максимально напряжённо. Между первой и пятой строчкой всего пять очков, а это означает, что борьба за медали может измениться после любого тура. Претендентами на титул остаются "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Балтика".
Зимой клубам предстоит:
укрепить состав;
восстановить травмированных игроков;
провести точечные трансферы;
подготовить команду к высокоинтенсивной игре.
Особенное внимание приковано к трансферной политике "Зенита", который активно ищет центрфорварда.
Южане подходят к весеннему этапу в оптимальной форме: стабильный состав, лидерство в таблице, продление контрактов ключевых футболистов. Команда Мурада Мусаева сосредоточилась на балансе — необходимо сохранить высокий темп игры, избегая перегрузок и травм.
Весной предстоят несколько ключевых матчей против прямых конкурентов, а также полуфинальное противостояние с ЦСКА в Кубке России (Путь РПЛ). Именно этот отрезок может определить, сумеет ли команда удержать лидерство и приблизиться к первому чемпионству.
Почему "Краснодар" называют фаворитом?
Из-за стабильности состава, сильной селекции и высокой результативности Кордобы.
Может ли команда удержать лидерство?
Да, если сохранит игровой баланс и избежит потерь ключевых игроков.
Какие матчи станут решающими?
Встречи с "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом" и игра в Кубке России.
От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.