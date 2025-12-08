Таблица дрогнула после этого матча: как победа Краснодара изменила расстановку сил перед весной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Краснодар стал зимним лидером чемпионата после победы над ЦСКА — kubanpress.ru
Спорт

Футбольный вечер на "Ozon Арене" 7 декабря стал ярким завершением года для болельщиков, следивших за противостоянием "Краснодара" и ЦСКА. Южане подарили зрителям напряжённый матч, завершивший первую часть сезона и укрепивший их позиции в чемпионской гонке. Победа над армейцами позволила команде уйти на зимнюю паузу в статусе лидера и дать болельщикам повод говорить о ней как о фаворите весеннего этапа.

Джон Кордоба
Фото: https://fckrasnodar.ru/ by пресс-служба ФК Краснодар, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джон Кордоба

Как "Краснодар" стал зимним чемпионом

Матч против московского ЦСКА стал для команды одним из ключевых в осеннем отрезке. Игра началась под давлением гостей: армейцы активно атаковали и уже на 11-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару Мойзеса после подачи углового. Ошибка в обороне хозяев позволила москвичам открыть счёт, однако "Краснодар" сумел быстро вернуться в игру.

К середине первого тайма команда нашла баланс между контролем мяча и атакующими действиями. На 38-й минуте Джон Кордоба сравнял счёт, завершив комбинацию точным ударом. После перерыва южане усилили темп и начали действовать агрессивнее. На 51-й минуте Виктор Са вывел команду вперёд, а Жоау Батчи на 70-й минуте увеличил преимущество.

Удаление Мойзеса усложнило положение ЦСКА, но даже в меньшинстве гости смогли забить один мяч в концовке, сообщает kubanpress.ru. Однако переломить ход встречи не удалось. "Краснодар" набрал 40 очков в 18 турах и ушёл на перерыв лидером, опережая ближайшего преследователя — "Зенит".

Продление контрактов: ставка на стабильность

Уже на следующий день после игры клуб сообщил о важном кадровом решении — продлении контрактов с Витором Торменой и Жоау Батчи. Оба футболиста остаются в команде до лета 2029 года.

Жоау Батчи в сезоне-2025/26 провёл 27 матчей, отметился четырьмя голами и восьмью результативными передачами. Полузащитник отличается интенсивностью, умением ускорять темп игры и точными подключениями. Его роль в центре поля делает команду более гибкой.

Витор Тормена, надёжный защитник, также остаётся частью ключевого состава. За сезон он принял участие в 24 матчах, отличился голом и передачей, а также демонстрировал стабильную игру в единоборствах. Продление его контракта подтверждает стремление клуба сохранить линию обороны в неизменном виде.

Контракты до 2029 года стали стратегическим шагом, позволяющим "Краснодару" укреплять костяк команды перед важной весенней частью сезона.

Оценка экспертов: кто фаворит гонки за золото

После окончания первой части чемпионата специалисты начали обсуждать шансы клубов на итоговую победу. Среди них — футбольный эксперт Александр Гришин, который выделил "Краснодар" как команду с самыми серьёзными перспективами.

"Привезли Диегу Аугусту, Жубала, Перрена — сильные исполнители. И при этом Жубал и Перрен не всегда попадают в старт. Представляете, какой у южан уровень подбора игроков?", — отметил бывший полузащитник ЦСКА и футбольный эксперт Александр Гришин

По его словам, сильная селекция дала команде необходимую глубину состава. Отдельно Гришин отметил важность Кордобы, одного из лучших нападающих нынешнего сезона:

"У "Зенита" нет Кордобы. Поэтому я и отдаю предпочтение в золотой гонке "быкам"", — добавил футбольный эксперт Александр Гришин.

Эксперт указал, что проблемы с центрфорвардами наблюдаются не только у "Зенита", но и у ЦСКА, где иногда используется схема с ложной "девяткой". Среди нападающих, соответствующих уровню чемпионата, он назвал Кордобу, Даку и Воробьёва. Статистика Кордобы подтверждает его значимость: 12 голов и шесть передач в 24 матчах.

Турнирная интрига перед весенним этапом

Ситуация в верхней части турнирной таблицы складывается максимально напряжённо. Между первой и пятой строчкой всего пять очков, а это означает, что борьба за медали может измениться после любого тура. Претендентами на титул остаются "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Балтика".

Зимой клубам предстоит:

  1. укрепить состав;

  2. восстановить травмированных игроков;

  3. провести точечные трансферы;

  4. подготовить команду к высокоинтенсивной игре.

Особенное внимание приковано к трансферной политике "Зенита", который активно ищет центрфорварда.

Что ждёт "Краснодар" весной

Южане подходят к весеннему этапу в оптимальной форме: стабильный состав, лидерство в таблице, продление контрактов ключевых футболистов. Команда Мурада Мусаева сосредоточилась на балансе — необходимо сохранить высокий темп игры, избегая перегрузок и травм.

Весной предстоят несколько ключевых матчей против прямых конкурентов, а также полуфинальное противостояние с ЦСКА в Кубке России (Путь РПЛ). Именно этот отрезок может определить, сумеет ли команда удержать лидерство и приблизиться к первому чемпионству.

Популярные вопросы о положении "Краснодара"

Почему "Краснодар" называют фаворитом?
Из-за стабильности состава, сильной селекции и высокой результативности Кордобы.

Может ли команда удержать лидерство?
Да, если сохранит игровой баланс и избежит потерь ключевых игроков.

Какие матчи станут решающими?
Встречи с "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом" и игра в Кубке России.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
