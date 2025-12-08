Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Танкер Valera доставил санкционный СПГ из российского комплекса "Портовая" в Китай
Агрессивное очищение повышает чувствительность кожи в холодный сезон — Marie Claire
Пять клеток в литре снега определяют вид зверя — National Geographic
Эксперты предупредили о рисках длительного подогрева сидений
Китайская академия наук протестирует материалы для биоаккумуляторов — Краевая
Басилашвили восхитился актёрским мастерством Алисы Фрейндлих
Греческий сыр обошёл итальянский в рейтинге TasteAtlas
Парад Меркурия, Венеры и Марса не будет виден с Земли — физик Александр Алексеев
Каждая третья компания в России ждёт снижения ФОТ из-за ИИ

Тело включается с первой секунды: упражнение, которое заставляет мышцы работать как единый механизм

Связка планки и альпиниста повышает выносливость — Фитнес с GoodLooker
Спорт

Когда времени на тренировку остаётся совсем мало, а хочется задействовать всё тело, на помощь приходят упражнения, совмещающие сразу несколько движений и группы мышц. Одно из них — связка "шаги в планку" и "альпинист", позволяющая одновременно укреплять корпус, улучшать гибкость и повышать общую выносливость. Эта комбинация особенно полезна для тех, кто много сидит, часто испытывает напряжение в спине и хочет быстро вернуть телу тонус. Об этом сообщает Фитнес с GoodLooker.

Коврик для йоги
Фото: www.pexels.com by JESHOOTS.com is licensed under Бесплатное использование
Коврик для йоги

Как работает упражнение и почему оно эффективно

Связка двух движений помогает включить в работу мышцы центра, сделать плечи устойчивее и тренировать подвижность всего тела. При переходе из положения стоя в планку активно задействуются мышцы живота, ног и плечевого пояса. Плавные шаги руками вперёд повышают контроль корпуса и учат удерживать прямую линию тела от пяток до макушки. Когда в упражнение добавляется "альпинист", нагрузка увеличивается: колено тянется к груди, что дополнительно активирует пресс и улучшает мобильность тазобедренных суставов.

Упражнение удобно тем, что не требует инвентаря. Его можно выполнять дома, в зале или в условиях ограниченного пространства. Подходит оно и для коротких тренировок: в утренней разминке, в перерыве между делами или в составе круговой тренировки. Благодаря динамичному движению пульс постепенно повышается, что добавляет лёгкий кардио-эффект.

При регулярном выполнении укрепляется глубокая мускулатура корпуса, улучшается работа стабилизирующих мышц и снижается напряжение в поясничной зоне. Для людей с сидячим образом жизни это особенно важно, так как сочетание растяжения и укрепления помогает телу восстанавливаться после длительного положения сидя.

Техника выполнения: на что обратить внимание

Правильная техника — залог безопасной и эффективной тренировки. При переходе вперёд важно двигаться шаг за шагом, удерживая корпус под контролем. Падение таза или слишком резкое движение вперёд может снизить пользу упражнения и увеличить нагрузку на поясницу. В планке тело должно оставаться ровным: таз не выходит вверх, плечи не уходят вперёд, поясница не прогибается.

Во время "альпиниста" колено следует подтягивать к груди уверенно, но без рывков. Это помогает сохранить контроль над мышцами пресса и избежать лишней нагрузки на суставы. Положение ладоней под плечами обеспечивает устойчивость, а чуть более широкое размещение пальцев улучшает распределение веса.

С дыханием также стоит работать осознанно. При движении из стоячего положения назад делают вдох, а во время входа в планку и подтягивания колена — выдох. Такой ритм помогает сохранять стабильность корпуса и снижает внутреннее напряжение.

Зачем включать упражнение в тренировку

Связка "шаги в планку + альпинист" позволяет тренировать несколько физических качеств сразу. Это укрепление мышц корпуса, работа с подвижностью плеч, развитие общей координации и улучшение баланса. Добавляя такое упражнение к регулярным занятиям, можно сформировать более устойчивую и сильную мышечную базу.

Упражнение способствует повышению сердечного ритма, а значит, помогает расходовать больше энергии. При ускорении темпа оно может выполнять роль кардио-нагрузки в конце тренировки или служить частью интервальной работы. Выполнять его можно в любое время дня, подстраивая под собственный уровень подготовки.

Сравнение: статическая планка и динамическая связка с альпинистом

Статическая планка хорошо укрепляет глубокие мышцы корпуса, но она не даёт динамической нагрузки. Движение в виде шагов руками добавляет координацию и включение плечевого пояса. При добавлении "альпиниста" создаётся дополнительное движение, которое развивает мобильность и повышает интенсивность. Таким образом, статическая версия подходит для удержания контроля, а динамическая — для более широкой тренировки, вовлекающей мышцы в разных режимах.

Динамическая связка полезна для тех, кто хочет разнообразить тренировку и увеличить нагрузку без использования дополнительного оборудования. Она позволяет развивать сразу несколько направлений: силу, устойчивость, подвижность и кардио-выносливость.

Плюсы и минусы упражнения

Упражнение имеет множество преимуществ. Оно помогает комплексно укреплять мышцы, улучшает осанку и способствует развитию общей координации. При регулярном выполнении повышается тонус плеч, пресса и ягодиц. Важным плюсом является отсутствие необходимости в дополнительных предметах — достаточно небольшого участка свободного пола.

Среди минусов — необходимость контролировать технику. Людям с проблемами плеч или запястий упражнение может доставлять дискомфорт. Также оно требует умеренной подготовки, так как недостаток контроля корпуса может создавать лишнюю нагрузку на поясницу.

Советы для эффективного выполнения

  1. Начинайте с небольшого количества повторений, постепенно увеличивая объём.

  2. Следите за прямой линией тела в планке.

  3. Не торопитесь — техника важнее скорости.

  4. Если хочется увеличить интенсивность, добавляйте больше повторений "альпиниста" в каждом цикле.

  5. Используйте мягкий коврик, чтобы снизить давление на запястья и ладони.

Популярные вопросы об упражнении "шаги в планку + альпинист"

Можно ли выполнять упражнение новичкам?
Да, но лучше начинать с медленного темпа и без дополнительного ускорения, постепенно усложняя движение.

Сколько повторений достаточно для ежедневной тренировки?
Подходит 6-8 повторений в начале, затем можно перейти к 10-12 и выполнять в 2-3 подходах.

Можно ли использовать упражнение как кардио?
Да, если выполнять его в быстром темпе по времени, например 45 секунд работы и 15 секунд отдыха.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Последние материалы
Греческий сыр обошёл итальянский в рейтинге TasteAtlas
Связка планки и альпиниста повышает выносливость — Фитнес с GoodLooker
Парад Меркурия, Венеры и Марса не будет виден с Земли — физик Александр Алексеев
Каждая третья компания в России ждёт снижения ФОТ из-за ИИ
В России зарегистрировали первый отечественный грудной имплант — хирург Мантурова
Матовая бронза стала основным трендом смесителей 2026 года — Revistaoeste
Уровень банкротств в Германии достиг максимума за десять лет
Эксперты описали влияние биоритмов на действие лекарств
Травмы прошлого заставляют животное ждать угрозу — кинологи
Сбор незрелой тыквы снижает срок хранения, сообщает Mein Schoener Garten
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.