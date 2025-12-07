Новое исследование перевернуло споры о коллагене: добавка неожиданно изменяет поведение сухожилий

Вопрос о реальной пользе коллагена остаётся предметом обсуждений среди специалистов по питанию и спорта. Новые научные данные заставили пересмотреть прежние представления о роли этой добавки — особенно в контексте здоровья сухожилий и влияния на физическую производительность. Исследование 2025 года поставило перед учёными новые вопросы о восстановлении соединительных тканей и показало неожиданные эффекты. Об этом сообщает IronMan.
Коллаген — это основа многих структур человеческого тела: кожи, связок, костей, сухожилий, мышцы и соединительной ткани. Его роль так важна, что коллаген называют "каркасом организма".
Пептиды коллагена создают путём гидролиза — процесса, при котором крупные белковые цепочки расщепляют на маленькие фрагменты. Такие пептиды легче усваиваются, их можно принимать как добавку. Ряд исследований ранее указывал, что коллаген поддерживает здоровье суставов и снижает мышечную боль после нагрузок.
Новые данные дополнили эту картину: оказалось, что коллаген может влиять на толщину сухожилий — а от этого зависит способность тканей выдерживать нагрузку и запасать энергию, что напрямую связано с продуктивностью движений.
Сухожилия передают усилие от мышц к костям, обеспечивая движение. Чем плотнее их структура, тем лучше они справляются с нагрузками. Толщина и эластичность сухожилий определяют устойчивость к травмам, способность переносить резкие ускорения, прыжки и силовые нагрузки.
Новое исследование 2025 года показало, что добавки с гидролизованным коллагеном могут усиливать эти свойства.
Учёные провели 12-недельный эксперимент, сравнив две группы участников среднего возраста.
Первая группа получала плацебо, вторая — 30 граммов гидролизованного коллагена ежедневно. Добавка включала витамин С, который необходим для синтеза соединительной ткани и активирует выработку коллагена в организме.
Все участники дважды в неделю выполняли силовые упражнения для нижней части тела. Исследователи отслеживали:
Результаты оказались однозначными: в группе, получавшей коллаген, толщина сухожилия увеличилась значительно сильнее, чем в группе плацебо. Более того, показатели силы также улучшились по сравнению с контрольной группой.
В профессиональном сообществе было принято считать, что коллаген неэффективен как источник белка. Ранее указывалось, что он не способен стимулировать синтез мышечного белка в той же степени, что и качественные белки вроде сывороточного.
Именно такую точку зрения долгое время придерживался и доктор Лейн Нортон — известный специалист в области спортивного питания.
"Если посмотреть на аминокислотный состав [коллагена], это белковая добавка низкого качества. В нем мало лейцина, аминокислот с разветвленной цепью и незаменимых аминокислот", — объяснял доктор Лейн Нортон.
Однако новые данные заставили эксперта несколько смягчить прежние оценки.
Коллаген богат специфическими аминокислотами — пролином, гидроксипролином, триптофаном. Они не играют ключевую роль в мышечном росте, но незаменимы для построения соединительных тканей, куда относятся и сухожилия.
Несмотря на позитивный результат, у эксперимента есть нюанс. Учёные не включили третью группу, получавшую другой источник белка, например сывороточный протеин. Это важно, потому что 30 граммов любого белка в день могут улучшать состояние соединительной ткани.
Кроме того, витамин С, входивший в состав добавки, тоже является мощным стимулятором синтеза коллагена.
Ранее существовали исследования, где сравнивали коллаген и сывороточный протеин. Они показали, что:
Следовательно, утверждать, что положительный эффект исследования связан исключительно с коллагеном, пока рано.
Доктор Нортон подчеркнул, что выводы делать можно, но с ограничениями. Тем не менее он допускает, что эффект может быть реальным.
В то же время Нортон по-прежнему считает сывороточный протеин более сильной и научно подтверждённой добавкой:
Исходя из этого, специалист пока не рекомендует использовать коллаген как средство для набора мышц.
"Я не готов сказать, что если вы хотите улучшить состояние сухожилий, вам следует принимать коллаген. А если вы используете коллаген для наращивания мышц, это, пожалуй, худший источник белка, который вы можете выбрать", — заключает Нортон.
Чтобы лучше понять различия, рассмотрим ключевые параметры.
Аминокислотный профиль
Коллаген — низкое содержание лейцина.
Сывороточный протеин — высокий уровень всех незаменимых аминокислот.
Влияние на мышцы
Коллаген практически не стимулирует рост мышц.
Сывороточный протеин — один из самых эффективных добавок для гипертрофии.
Влияние на сухожилия и связки
Коллаген может улучшать толщину и упругость соединительной ткани.
Сывороточный работает слабее в этом направлении.
Наличие исследований
Коллаген: мало исследований, результаты разрозненные.
Сывороточный: десятки крупномасштабных работ.
Принимайте добавку вместе с витамином С.
Сочетайте коллаген с силовыми тренировками — так эффект выше.
Не рассчитывайте на рост мышц — выбирайте сывороточный протеин.
Используйте коллаген для поддержки связок, особенно при высоких нагрузках.
Учитывайте суммарное потребление белка в сутки.
Можно ли заменить коллаген обычным протеином?
Да, если цель — рост мышц. Нет, если нужна поддержка сухожилий.
Есть ли риски при приёме?
В целом коллаген безопасен, но эффект от добавки может быть минимальным.
Сколько времени нужно для результатов?
Обычно 8-12 недель при ежедневном употреблении.
