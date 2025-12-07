Карнивор-диета скрывает риски: вот какие процессы запускает отказ от растительной пищи

Вопросы о питании, особенно связанные с популярными направлениями рационов, становятся всё более обсуждаемыми, поскольку люди стремятся найти удобный и понятный способ контролировать вес и улучшать самочувствие. Карнивор-диета, в центре которой находится исключительно животная пища, вызывает и интерес, и сомнения одновременно. Попытка разобраться в её принципах, особенностях и возможных последствиях показывает, насколько неоднозначным остаётся этот подход к питанию. Об этом сообщает Ironman.

Что представляет собой карнивор-диета и откуда она появилась

Карнивор-диета основана на употреблении продуктов животного происхождения — главным образом мяса. Само название происходит от латинского carnivor, что отражает суть рациона. Несмотря на волну популярности в последние годы, подобный подход к питанию имеет глубокие исторические корни: ещё в конце XVIII века медики пытались изучать влияние рациона, полностью состоящего из животной пищи, на людей с различными заболеваниями.

Одним из первых, кто систематически наблюдал влияние такого питания, был врач Джон Ролло. Он обращал внимание на состояние пациентов, придерживавшихся рациона с преобладанием белковых продуктов. Спустя века интерес к этой диете возродился с появлением книг, рассказывающих о её принципах и возможных преимуществах. Благодаря таким публикациям карнивор стал популярной темой обсуждений среди сторонников низкоуглеводных направлений.

Карнивор часто сравнивают с кето-диетой, поскольку обе ограничивают углеводы. Разница заключается в том, что кето допускает минимальное количество растительных продуктов, тогда как карнивор исключает их полностью. Любой источник углеводов, включая фрукты, овощи, крупы и бобовые, выводится из рациона.

Основные принципы и ограничения рациона

В основе карнивор-диеты — мясо, рыба, субпродукты, морепродукты и животные жиры. Некоторые вариации допускают яйца и выборочные молочные продукты, но строгие версии исключают даже их, поскольку лактоза относится к углеводам. Именно поэтому сторонники жёсткого подхода используют только сливочное или топлёное масло, рыбий жир и специи, не содержащие сахара.

Татьяна Брискман, врач-эндокринолог и диетолог клиники "Петровские ворота", подчёркивает ограничения молочных продуктов на строгом карниворе:

"Творог и другие молочные продукты на строгом карниворе не допускаются, так как содержат лактозу (молочный сахар), но некоторые вариации диеты разрешают введение жирных ферментированных молочных продуктов (сыр, сливочное масло, иногда сметана)", — отмечает врач-эндокринолог Татьяна Брискман.

Полный отказ от растительной пищи — одна из ключевых особенностей рациона. Это означает отсутствие клетчатки, витаминов растительного происхождения и сложных углеводов, которые обычно присутствуют в сбалансированном питании.

Что разрешено на карнивор-диете

Хотя карнивор-диета выглядит строгой, набор допустимых продуктов достаточно широк. Основу рациона составляют:

говядина — от стейков до фарша;

свинина и птица;

ягнятина;

рыба и морепродукты;

субпродукты — печень, почки, язык и др.

Ограниченно допускаются яйца, сыр, жирные сливки и йогурт, а также некоторые виды обработанного мяса.

Дискуссия о возможной пользе

Сторонники карнивора утверждают, что такой подход может положительно сказаться на пищеварении, уровне энергии, концентрации и колебаниях сахара в крови. Эти выводы основаны на отсутствии клетчатки, снижении количества обработанных продуктов и ограничении углеводов. Однако степень доказательности таких утверждений остаётся недостаточной.

Иногда предполагается, что подобный рацион может уменьшать ферментационные процессы в кишечнике, а также снижать внешние проявления раздражения слизистой. Ещё одна популярная точка зрения — что плавный расход энергии от белков и жиров даёт ощущение стабильности. Но большая часть подобных выводов основана на субъективном опыте, а не на обширных исследованиях.

Научная позиция и что говорят специалисты

Несмотря на наличие сторонников, в научной среде карнивор-диета вызывает серьёзные сомнения. Доказательной базы, подтверждающей её эффективность и безопасность, пока недостаточно. Врачи подчёркивают, что рисков у такого рациона гораздо больше, чем потенциальных преимуществ.

Татьяна Филиппова, врач-эндокринолог W Clinic, комментирует отсутствие доказательств:

"Никаких научно-доказанных положительных эффектов на организм при использовании данной диеты в настоящее время нет. Вся предполагаемая "польза" для здоровья не имеет достаточной доказательной базы. Кроме того, учитывая большое количество побочных эффектов от подобного питания, нет возможности выделить какие либо отличительные плюсы диеты. Исходя из этого, с медицинской точки зрения такая диета не рекомендована к использованию", — поясняет врач-эндокринолог Татьяна Филиппова.

По мнению специалистов, основные риски заключаются в дефиците витаминов C, E, K и группы B, а также минералов — магния, кальция, калия. Это объясняется отсутствием растительной пищи, которая является естественным источником микроэлементов и клетчатки.

Татьяна Брискман предупреждает:

"На фоне диеты развивается дефицит витаминов (С, Е, К, В1, В9) и минералов (калий, магний, кальций) — нужна постоянная нутритивная поддержка. Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина и мочевой кислоты — из-за избытка насыщенных жиров и богатыми пуринами продуктов. Перистальтика кишечника замедляется — клетчатки не хватает, случаются запоры", — говорит врач-эндокринолог Татьяна Брискман.

Также указывается, что избыток белка может увеличивать нагрузку на почки, а повышенный уровень мочевой кислоты связан с риском образования камней и развития подагры.

Когда карнивор-диета противопоказана

Существуют состояния, при которых карнивор-диета категорически не подходит:

почечная недостаточность;

подагра;

панкреатит;

заболевания печени;

беременность и период лактации;

расстройства пищевого поведения;

сахарный диабет.

Специалисты подчёркивают, что детям, подросткам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот рацион противопоказан.

Сравнение карнивор-диеты с другими низкоуглеводными подходами

Чтобы понять место карнивора среди других направлений, удобно сравнить его особенности.

Карнивор — полное исключение углеводов, только животные продукты. Кето-диета — очень низкое содержание углеводов, но есть растительные продукты. Аткинс — постепенное расширение рационов по мере привыкания организма. Низкоуглеводные диеты в целом — более гибкие и разнообразные.

Плюсы и минусы с практической точки зрения

Несмотря на спорность подхода, у карнивора есть характеристики, которые оценивают его сторонники.

Плюсы, которые чаще всего отмечают:

простота рациона;

отсутствие необходимости считать калории;

возможность снижения веса за счёт ограничения большого количества продуктов.

Минусы, на которые указывают специалисты:

дефицит витаминов и минералов;

перегрузка белками и насыщенными жирами;

отсутствие клетчатки;

высокий риск побочных эффектов при длительном соблюдении.

Популярные вопросы о карнивор-диете

Когда нужно прекратить диету?

Врачи советуют немедленно отказаться от карнивора при ухудшении самочувствия, обострении хронических заболеваний или ярких симптомах слабости.

Как правильно выходить из карнивор-диеты?

Специалисты отмечают, что переход должен быть плавным: сначала добавляют растительные жиры, затем — мягкие источники углеводов.

Как восполнять витаминно-минеральный дефицит?

Подбор нутритивной поддержки должен осуществлять врач после обследований и анализа состояния здоровья.