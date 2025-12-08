Мышцам нужен другой язык: мобильность возвращает контроль над движением после пятидесяти

Бен Шепард показал комплекс подвижности для людей 50+ — Men’s Health

Иногда самые заметные перемены в теле приходят не от тяжёлых тренировок, а от простых привычек, которые мы начинаем внедрять с возрастом. Многие спортсмены и любители фитнеса замечают, что именно подвижность становится критическим ресурсом после 40-45 лет. И пример телеведущего Бена Шепарда здесь наглядно демонстрирует, как небольшой ежедневный комплекс способен менять качество жизни. Об этом сообщает издание Men's Health.

Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка выполняет разминку перед тренировкой

Почему подвижность становится ключевой после 50 лет

Укрепление мышц, работа с суставами и мягкая профилактика болевых ощущений сегодня занимают важное место в современном фитнес-подходе. Всё больше людей начинают включать тренировки на гибкость и мобильность в базовый план, понимая, что без них нагрузка на тело распределяется хуже и риск травм возрастает. Бен Шепард относится к этой категории: он регулярно подчёркивает, что именно функциональная подвижность помогает ему оставаться активным и ощущать контроль над своим телом.

"Раньше я просто приходил и делал что-то. Теперь я гораздо внимательнее отношусь к пилатесу и растяжке, чтобы сохранить своё тело. Я не хочу оказаться в ситуации, когда я не смогу играть в гольф со своими сыновьями и друзьями", — рассказал Бен Шепард.

В его случае ежедневная работа с мышцами и суставами стала не просто частью тренировок, а способом поддерживать качество жизни. Он открыто говорит о боли в спине, о проблемах с коленями и о том, что игнорировать такие сигналы после определённого возраста уже невозможно.

"От меня кое-что отваливается. У меня проблемы со спиной и коленями. Я гораздо лучше осознаю необходимость функционального фитнеса в своих тренировках", — говорит Бен Шепард.

Как меняется тренд в тренировках после 40-50 лет

Многие специалисты по движению отмечают: человек после пятидесяти сталкивается не только с естественными возрастными изменениями, но и с тем, что старые подходы к тренировкам перестают работать. Ресурсы организма теперь распределяются иначе, и важно уметь адаптироваться.

"В 40 лет я всё ещё был в атаке. В 50 лет я перешёл в оборону. Теперь всё зависит от того, как я справляюсь с трудностями, а не от того, как я бью по мячу", рассказывает Бен Шепард.

Такой подход отражает текущую фитнес-реальность: целью становится не максимальная сила, а сохранение функциональности. И здесь тренировки на подвижность, регулярная растяжка и мягкая работа с телом выходят на первый план.

Роль тренера и влияние регулярных лёгких тренировок

Чтобы структурировать работу над подвижностью, Шепард обращается к тренеру Стиву Коулману, который подбирает для него короткие, но эффективные комплексы. Один из таких он опубликовал в социальных сетях, чтобы показать: поддерживать тело не так сложно, как кажется, и это может делать любой человек, даже без спортзала или оборудования.

"Не каждая тренировка должна быть изнурительной, иногда нужно просто заставить тело двигаться", — говорится в подписи к публикации.

Этот подход многим знаком: люди часто думают, что тренировка должна быть тяжёлой, чтобы быть полезной. Но регулярная лёгкая подвижность помогает суставам, улучшает кровообращение, снижает напряжение после сидячей работы и становится основой для более интенсивных тренировок.

Стив Коулман подчёркивает, что подобный комплекс можно выполнять дома, во время перерыва или в качестве короткой разминки перед силовыми упражнениями. Такой формат особенно полезен тем, кто проводит много времени за компьютером или в автомобиле.

Простая тренировка подвижности Бена Шепарда

Комплекс включает семь упражнений, каждое из которых воздействует на ключевые зоны: бёдра, спину, плечевой пояс, приводящие мышцы и подколенные сухожилия. Эти области чаще всего становятся источником дискомфорта у взрослых людей, ведущих активный образ жизни или работающих в офисе.

"Вы можете делать это, буквально смотря Бена по телевизору". На что Шепард шутливо отвечает, что зрители могут одновременно растягивать приводящие мышцы и смотреть программу "Этим утром", — отмечает Стив Коулман.

Кошка-Корова — 40 секунд. Динамическая поза ребёнка — 40 секунд. Пика / Нисходящая собака — 45 секунд. Берд-Дог (супермен на четвереньках) — 3×8-10 повторений. Растяжка голубя — по 60 секунд на каждую сторону. Растяжка приводящих мышц в широкой позе ребёнка — 60 секунд. Растяжка подколенного сухожилия лёжа — по 45 секунд.

Сравнение тренировок на подвижность и классической растяжки

Работа на подвижность нередко воспринимается как синоним растяжки, но это разные направления. Подвижность включает активные движения, которые задействуют сустав и мышечные цепочки в полной амплитуде. Растяжка в основном направлена на статическое удлинение мышц. Для зрелого возраста оба подхода важны, однако их влияние на тело отличается.

В классической растяжке человек фиксирует положение и расслабляет мышцы. Подвижность же помогает улучшать контроль, укреплять глубокие мышцы и снижать риск микротравм. Это особенно полезно для занятий гольфом, бегом, силовыми тренировками и любых видов спорта, где требуется амплитуда движений.

Плюсы и минусы комплекса Бена Шепарда

Комплекс прост, доступен и подходит широкому кругу людей. Он рассчитан на постепенное улучшение подвижности без лишнего стресса для тела. Однако есть особенности, которые стоит учитывать.

Преимущества:

не требует оборудования;

подходит для выполнения дома или в спортзале;

помогает снизить мышечное напряжение после долгого сидения;

улучшает подвижность бёдер и поясницы;

может служить разминкой перед активной тренировкой.

Возможные ограничения:

людям с острыми травмами спины и коленей потребуется консультация специалиста;

при низком уровне подготовки некоторые позы могут показаться сложными;

для получения результата необходима регулярность.

Советы по выполнению упражнений на подвижность

Правильный подход делает такие тренировки безопасными и эффективными. Специалисты рекомендуют:

Выполнять комплекс регулярно, минимум 3-4 раза в неделю. Делать акцент на качественных движениях, а не на скорости выполнения. Избегать рывков и чрезмерного давления на суставы. Следить за дыханием — оно должно быть ровным и глубоким. При появлении боли сразу уменьшать амплитуду или прекращать упражнение. Добавлять лёгкий пилатес или йогу для усиления эффекта. Использовать коврик, чтобы снизить нагрузку на колени и кисти.

Популярные вопросы о тренировках на подвижность

1. Как выбрать подходящий комплекс упражнений?

Начните с простых движений, направленных на основные области: бёдра, поясницу, плечи. Комплекс Бена Шепарда подходит большинству начинающих и тем, кто возвращается к тренировкам после перерыва.

2. Что лучше — растяжка или подвижность?

Это два разных инструмента. Подвижность улучшает контроль движений, а растяжка помогает мышцам расслабляться. Совместное применение даёт лучший результат.

3. Сколько стоит заниматься с тренером?

Цена зависит от региона, квалификации специалиста и формата занятий. В среднем персональные тренировки стоят от бюджетных онлайн-сессий до персонального сопровождения в фитнес-клубах премиум-категории.