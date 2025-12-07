Отеки могут появляться даже при правильном рационе: в меню скрывается фактор, о котором редко думают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Даже при соблюдении привычек здорового питания можно заметить неожиданные изменения — например, легкую отечность по утрам. На первый взгляд кажется, что причина в избытке соли или сладкого, однако факторы задержки жидкости нередко скрываются в продуктах, которые обычно считаются полезными. Об этом сообщает Фитнес с GoodLooker.

Головокружение у спортсменки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Головокружение у спортсменки

Почему отеки возникают даже при "правильном" рационе

Отеки связаны с задержкой жидкости, и этот процесс обусловлен множеством причин: от индивидуальной реакции на продукты до скрытого содержания натрия и быстрых углеводов. Даже натуральные ингредиенты, которые входят в меню сторонников здорового питания, могут провоцировать неприятные симптомы. Это не делает их вредными, но подчеркивает важность умеренности и учета личных особенностей пищеварения.

Когда "здоровые" продукты начинают работать против нас, важно не исключать их полностью, а понимать механизмы, влияющие на обмен жидкости. Именно поэтому специалисты по питанию напоминают: привычные продукты могут по-разному воздействовать на организм, и отеки — частая реакция на избыток клетчатки, скрытую соль, быстрые сахара или раздражающие компоненты.

Продукты, которые могут провоцировать задержку жидкости

Некоторые категории продуктов обладают полезными свойствами, но при определенных условиях способны вызывать или усиливать отеки. Несколько распространенных примеров помогают понять, как корректировать рацион без резких ограничений.

Обезжиренные молочные продукты нередко содержат повышенное количество добавок, предназначенных улучшить вкус и консистенцию. В йогурты и творожки могут попадать стабилизаторы с натрием, а казеин иногда вызывает воспаление у людей с чувствительным пищеварением. В результате полезный продукт превращается в фактор задержки жидкости.

Цельнозерновые хлебцы и хлеб богаты клетчаткой, но производители часто увеличивают количество соли. Резкое повышение клетчатки также способно вызывать газообразование, которое субъективно ощущается как отек лица или живота.

Соусы, особенно соевый, лидируют по содержанию натрия. Даже небольшое количество способно перекрыть дневную норму соли. Тонкие порции, которые кажутся безобидными, могут задерживать воду значительно быстрее, чем соленая пища.

Авокадо, несмотря на преимущества, относится к продуктам с высокой жирностью. Реакция на жир может вызывать чувство тяжести и задержку жидкости, особенно если продукт употребляется без ограничения.

Свежевыжатые соки дают быструю дозу сахара, ускоряют выброс инсулина и косвенно задерживают натрий. Отсутствие клетчатки делает этот процесс еще интенсивнее.

Бобовые продукты полезны белком и клетчаткой, но олигосахариды, содержащиеся в них, сложно перевариваются. Это вызывает вздутие, которое нередко принимают за отеки.

Вода с лимоном на голодный желудок может раздражать слизистую у людей с чувствительным желудком, провоцируя воспаление и, как следствие, задержку жидкости.

Советы шаг за шагом: как снизить риски отеков

  1. Введите пищевой дневник, чтобы определить свои триггеры.

  2. Повышайте клетчатку постепенно, чтобы избежать газообразования.

  3. Контролируйте количество соли в составе продуктов.

  4. Уменьшайте порции соусов и выбирайте варианты с низким содержанием натрия.

  5. Не употребляйте свежевыжатые соки на пустой желудок.

  6. Замачивайте бобовые, чтобы снизить количество неперевариваемых сахаров.

  7. Пейте достаточно воды, особенно если в рационе есть продукты "риска".

  8. Подбирайте меню под особенности организма, избегая универсальных решений.

Популярные вопросы о продуктах, вызывающих отеки

Нужно ли исключать все продукты, которые могут задерживать жидкость?
Нет, главное — индивидуальный подход. Большинство продуктов безопасны при умеренном употреблении.

Может ли обезжиренный творог вызывать отеки?
Да, при чувствительности к казеину или наличии стабилизаторов с натрием в составе.

Как уменьшить влияние соевого соуса?
Использовать сниженное количество и выбирать варианты с низким содержанием натрия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
