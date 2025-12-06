Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пластиковая ёлка может вытягивать энергию из дома

Не каждое отклонение в осанке опасно: но этот тип искривления нельзя оставлять без внимания

Рёберный горб формируется при структурном сколиозе — ironman
Искривления позвоночника встречаются часто, но не каждое из них является истинным сколиозом, требующим длительного наблюдения и специализированной терапии. Многие нарушения осанки маскируются под сколиоз, хотя причины и механизмы их возникновения совершенно разные. Чтобы выбрать безопасную и эффективную стратегию восстановления, важно понимать, какие типы искривлений бывают и чем они отличаются. Об этом сообщает издание ironman.

Гимнастика при боли в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гимнастика при боли в спине

Что такое структурный сколиоз и почему он требует особого внимания

Структурный сколиоз — это истинное изменение позвоночного столба, когда деформация затрагивает не только положение, но и форму позвонков. В таких случаях искривление фиксировано: дуга не выравнивается при изменении положения тела, а вращение позвонков может приводить к формированию рёберного горба. Этот тип искривления имеет тенденцию к прогрессированию без лечения и требует регулярного контроля у специалистов.

Подобные изменения нередко формируются в детском или подростковом возрасте и связаны с ростом организма. При прогрессировании дуги нагрузка на мышцы распределяется неравномерно, что вызывает компенсаторные напряжения, а со временем — стойкие изменения осанки. Правильно составленный план коррекции помогает уменьшить дискомфорт, улучшить подвижность и замедлить развитие деформации.

Структурный сколиоз нельзя рассматривать как временное нарушение — он требует системного подхода. Это включает наблюдение ортопеда, контроль роста позвоночника у детей и подростков, а также выполнение специальных упражнений, направленных на стабилизацию, укрепление мышц и поддержание правильного положения тела.

Что такое функциональный сколиоз и как он возникает

Функциональный сколиоз отличается от структурного тем, что изменения позвоночника в этом случае не носят стойкого характера. Позвонки сохраняют правильную форму, а дуга искривления появляется как реакция тела на внешние факторы. Если человек ложится на спину или мышцы расслабляются, деформация исчезает — это ключевой диагностический критерий.

Причинами функционального искривления чаще всего становятся асимметричная нагрузка или дисбаланс в поддерживающих структурах: укорочение одной ноги, мышечный спазм, перенесённая травма, неправильная осанка, дискомфорт в тазобедренных суставах. Организм пытается компенсировать нарушение равновесия, создавая дугу искривления, которая уходит при устранении внешнего фактора.

Функциональный сколиоз хорошо поддаётся коррекции. При правильном подходе достаточно восстановить баланс: расслабить напряжённые мышцы, выровнять таз, скорректировать походку и выполнить упражнения для укрепления глубоких мышц спины. Такой сколиоз не ведёт к постепенной деформации позвоночника, но если его игнорировать, могут сформироваться стойкие нарушения осанки.

Почему важно различать структурный и функциональный типы

Разница между этими двумя видами искривлений определяет стратегию лечения. Неправильно выбранный подход может не только оказаться бесполезным, но и усугубить ситуацию. При функциональном искривлении главная задача — устранить причину, то есть снять спазм, выровнять таз, восстановить симметрию тела. Структурный же вариант требует комплексных методик, направленных на стабилизацию и предотвращение дальнейших изменений позвоночника.

Функциональный сколиоз — это временная реакция тела, структурный — изменение самой анатомии. Поэтому лёгкие корректирующие техники подходят для первого, но для второго необходим постоянный контроль.

Методы воздействия также различаются: функциональный вариант отвечает на мануальную терапию, ЛФК, кинезиологию и укрепление опорных структур. Структурный требует более серьёзного подхода, включающего наблюдение ортопеда, специализированные комплексы упражнений и регулярную оценку динамики роста у детей и подростков.

Сравнение структурного и функционального сколиоза

Структурный сколиоз:

  • фиксированная дуга, не исчезает лёжа;
  • присутствует вращение позвонков;
  • прогрессирует без наблюдения;
  • приводит к стойким деформациям;
  • требует ортопедического контроля и специализированных методик.

Функциональный сколиоз:

  • искривление исчезает при расслаблении;
  • вызван внешними причинами;
  • хорошо поддаётся коррекции;
  • не деформирует позвонки;
  • устраняется через восстановление симметрии тела.

Советы для правильной диагностики и подхода к коррекции

  1. Если искривление исчезает в положении лёжа — вероятнее всего, оно функциональное.

  2. При наличии дискомфорта или асимметрии важно проверить длину ног, положение таза и состояние мышц.

  3. Для детей и подростков необходим регулярный осмотр ортопеда, особенно в периоды интенсивного роста.

  4. Не рекомендуется заниматься самолечением: подбор упражнений должен учитывать тип искривления.

Популярные вопросы о различии видов сколиоза

Можно ли самостоятельно определить тип искривления?
Косвенно — да, но точный диагноз должен ставить специалист после осмотра и тестирования.

При каком типе сколиоза нужны специальные упражнения?
Структурный требует индивидуальной программы для стабилизации позвоночника.

Можно ли полностью устранить функциональный сколиоз?
Да, при устранении причины и восстановлении симметрии тело возвращается к нормальному положению.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
