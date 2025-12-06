Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влияние типа устройства на стоимость авиабилета отметил туроператор Ромашкин
Испытания показали, что прогрев двигателя за 15 минут расходует до 1,8 литра
В бухте Четумаль обнаружена вторая по глубине голубая дыра Таам-Джа — сообщает Earth
Готовность оставить Романова главным тренером допустил экс-игрок Гладилин
Растительный экстракт камнелома снижает риск рецидива камней — Nishiura
Прудовые лягушки нейтрализуют яд шершней — биолог Шинджи Сугиура
Замедление обмена веществ при бедном рационе описала диетолог Дробышева
Туристы теряют деньги из-за посредников при бронировании жилья — tagilcity.ru
Мышечный спазм усиливает болевой синдром при остеохондрозе — NobleRise

Сафонов ждёт шанс в ПСЖ, а время играет против него: первый выход на поле может решить его судьбу

Вероятный первый матч Сафонова в сезоне упомянул тренер Валерий Непомнящий
Спорт

Отсутствие игрового времени может стать серьёзным вызовом для любого профессионального вратаря, особенно когда речь идёт о переходе в топ-клуб. Об этом рассказал российский тренер Валерий Непомнящий, комментируя ситуацию Матвея Сафонова в "ПСЖ".

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Голкипер пока не появился на поле в этом сезоне, но матч с "Ренном" 6 декабря может стать для него первым.

Почему отсутствие практики опасно для карьеры

Непомнящий подчёркивает, что профессиональный вратарь нуждается в регулярной игровой нагрузке, иначе его форма постепенно ухудшается.

Он напомнил, что ещё на момент перехода Сафонова считал рискованным его решение работать под вторым номером за спиной Джанлуиджи Доннаруммы. Тренер отмечает, что даже успешное выступление в одном матче не гарантирует стабильного места в составе, а редкая практика может отразиться на уверенности голкипера.

Он связывает недавние ошибки игрока сборной России именно с отсутствием регулярных игр.

Сложность конкуренции в "ПСЖ"

Ситуация осложняется тем, что основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустил заявку на очередной тур, что может открыть Сафонову шанс впервые выйти на поле. Однако Непомнящий считает, что единичное появление в составе вряд ли изменит его положение в долгосрочной перспективе, пишет "Чемпионат".

Он поясняет, что в клубах такого уровня конкуренция исключительно высока, и тренерские решения зависят не только от общей формы, но и от внутренней иерархии состава. По его мнению, пребывание на скамейке длительное время неизбежно сказывается на реакции, концентрации и уверенности.

Ответственность выбора и ограниченность советов

Тренер подчёркивает, что профессиональный путь вратаря определяется его собственными решениями, и вмешательство со стороны здесь мало что меняет.

"Вратарь должен играть — всё, точка! Это его дело и история", — сказал Непомнящий.

Он отметил, что давать советы в подобной ситуации бессмысленно: каждый спортсмен выбирает траекторию развития самостоятельно, понимая все риски и возможные последствия перехода в клуб с высокой конкуренцией.

Когда игровое время определяет будущее

По словам эксперта, регулярные матчи — главный фактор профессионального роста. Он считает, что для Сафонова выход на поле сегодня может стать важной возможностью, но только постоянная практика сможет вернуть вратарю уверенность, утрачиваемую на фоне длительного ожидания.

Непомнящий подчёркивает, что именно стабильность выступлений — основа для развития голкипера и его конкурентоспособности в клубе и сборной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Новости спорта
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Наука и техника
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Последние материалы
Туристы теряют деньги из-за посредников при бронировании жилья — tagilcity.ru
Мышечный спазм усиливает болевой синдром при остеохондрозе — NobleRise
УФ-излучение вызывает пигментные пятна — технолог Ирина Павленко
В 2025 году умерли многие российские и зарубежные звёзды
Соль снижает влажность и конденсат на окнах зимой — Neakriti
В Госдуме предложили лишать прав за повторное незаконное использование знака инвалид
Зимняя температура в России выросла на 3°C за 50 лет — эколог Максим Симакин
Диетологи предупредили, что молоко и гречка вызывают тяжесть и брожение
Бродячие рои усиливают пасеку при ранней поимке
Активированный уголь очищает почву у комнатных растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.