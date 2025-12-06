Сафонов ждёт шанс в ПСЖ, а время играет против него: первый выход на поле может решить его судьбу

Отсутствие игрового времени может стать серьёзным вызовом для любого профессионального вратаря, особенно когда речь идёт о переходе в топ-клуб. Об этом рассказал российский тренер Валерий Непомнящий, комментируя ситуацию Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Голкипер пока не появился на поле в этом сезоне, но матч с "Ренном" 6 декабря может стать для него первым.
Непомнящий подчёркивает, что профессиональный вратарь нуждается в регулярной игровой нагрузке, иначе его форма постепенно ухудшается.
Он напомнил, что ещё на момент перехода Сафонова считал рискованным его решение работать под вторым номером за спиной Джанлуиджи Доннаруммы. Тренер отмечает, что даже успешное выступление в одном матче не гарантирует стабильного места в составе, а редкая практика может отразиться на уверенности голкипера.
Он связывает недавние ошибки игрока сборной России именно с отсутствием регулярных игр.
Ситуация осложняется тем, что основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустил заявку на очередной тур, что может открыть Сафонову шанс впервые выйти на поле. Однако Непомнящий считает, что единичное появление в составе вряд ли изменит его положение в долгосрочной перспективе, пишет "Чемпионат".
Он поясняет, что в клубах такого уровня конкуренция исключительно высока, и тренерские решения зависят не только от общей формы, но и от внутренней иерархии состава. По его мнению, пребывание на скамейке длительное время неизбежно сказывается на реакции, концентрации и уверенности.
Тренер подчёркивает, что профессиональный путь вратаря определяется его собственными решениями, и вмешательство со стороны здесь мало что меняет.
"Вратарь должен играть — всё, точка! Это его дело и история", — сказал Непомнящий.
Он отметил, что давать советы в подобной ситуации бессмысленно: каждый спортсмен выбирает траекторию развития самостоятельно, понимая все риски и возможные последствия перехода в клуб с высокой конкуренцией.
По словам эксперта, регулярные матчи — главный фактор профессионального роста. Он считает, что для Сафонова выход на поле сегодня может стать важной возможностью, но только постоянная практика сможет вернуть вратарю уверенность, утрачиваемую на фоне длительного ожидания.
Непомнящий подчёркивает, что именно стабильность выступлений — основа для развития голкипера и его конкурентоспособности в клубе и сборной.
