Спартак стоит на развилке: рискованный выбор тренера может изменить весь сезон

Готовность оставить Романова главным тренером допустил экс-игрок Гладилин

Решение о будущем главного тренера "Спартака" вновь обсуждается на фоне перемен внутри команды. Об этом в беседе с корреспондентом "Чемпионата" рассказал бывший игрок красно-белых Валерий Гладилин, рассуждая о шансах временно исполняющего обязанности Вадима Романова получить пост на постоянной основе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова Матч Спартак - Оренбург

Он отметил, что назначение может оказаться рискованным, но вклад специалиста в текущие результаты уже заметен.

Риск как часть ответственности руководства

Гладилин подчёркивает, что клубу стоит рассматривать возможность утвердить Романова, несмотря на неопределённость исхода такого решения. Он объясняет, что приглашение иностранного специалиста нередко перекладывает ответственность на его статус, тогда как выбор собственного тренера становится шагом, который требует смелости.

"Думаю, "Спартак" может оставить Романова главным тренером. Надо брать риск на себя, это ответственность руководителей", — сказал Гладилин.

Он добавил, что подобная ситуация наблюдается и в "Динамо" с Гусевым, где молодого тренера также рассматривают как перспективного кандидата.

Что говорят первые результаты работы Романова

Специалист напоминает, что Романов возглавил команду 11 ноября 2025 года, сразу после отставки сербского тренера Деяна Станковича. За короткий период он успел провести три матча, где "Спартак" одержал победы над ЦСКА (1:0) и "Локомотивом" (3:2), но уступил "Балтике" (0:1).

Гладилин отметил, что подобные результаты свидетельствуют о рабочем потенциале тренера, особенно в условиях внутренней перестройки состава и изменённой модели игры. Он подчеркивает, что для полноценной оценки Романову нужно больше времени, но первые шаги выглядят обнадёживающе.

Почему выбор тренера влияет на репутацию клуба

Гладилин указывает, что назначение тренера отражает стратегию руководства и формирует долгосрочную репутацию клуба. Он считает, что ставка на собственного специалиста поможет укрепить идентичность команды и снизить внешние риски.

По его словам, решение должно учитывать как профессиональные качества тренера, так и доверие внутри коллектива.

"А если пригласить иностранного тренера, заплатить ему денег, ответственности никакой. Будет означать, что не справится именитый тренер", — отметил эксперт.

Он предполагает, что смелый выбор может укрепить позицию клуба в глазах болельщиков и поддержать командный дух.

Контекст переходного периода

Экс-игрок напоминает, что любые кадровые перестановки отражаются на игре и требуют адаптации. Романов, по его мнению, проявил способность быстро включиться в работу после смены наставника и предложить команде устойчивые решения. Гладилин подчёркивает, что именно такие качества могут стать основанием для его дальнейшего назначения.

При этом он считает, что окончательное решение должно учитывать не только текущие результаты, но и стратегическое развитие клуба.