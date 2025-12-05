Российская звезда скайраннинга установила Рекорд России: Анастасия Рубцова преодолела 58 этажей башни Империя за 11 минут 20 секунд

Вертикальный забег с набором высоты свыше 230 метров прошел в башне "Империя" делового комплекса Москва-Сити. Анастасия Рубцова, чемпионка мира и Европы по скайраннингу, мастер спорта, поднялась на 58-ой этаж небоскрёба "Империя" за рекордное время, неся при этом дополнительный вес.

Фото: Пресс-служба Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence Анастасия Рубцова установила рекорд по вертикальному забегу

Москва, Россия, 3 декабря — В Международной книге рекордов INTERRECORD: Official Excellence появился новый спортивный рекорд. Его установила чемпионка мира и Европы по скайраннингу, пятикратная чемпионка России, мастер спорта Анастасия Рубцова. Спортсменка совершила вертикальный забег в башне "Империя" делового комплекса Москва-Сити, преодолев дистанцию в 1392 ступени и поднявшись на 58 этаж "Империи" с дополнительным грузом массой 10 кг. Финишную черту на вершине небоскрёба Анастасия Рубцова пересекла на отметке 11 минут 20 секунд.

Новая рекордсменка России выразила благодарность партнёрам и инициаторам мероприятия — российской фармацевтической компании "Валента Фарм" и бренда "Гипоксен":

"Я рада, что смогла принять участие в таком интересном проекте. Сейчас, когда мое восхождение официально признали рекордом России, я еще сильнее убедилась в том, что спорт всегда будет открывать людям новые возможности, а спортсмены будут раз за разом доказывать, что этим возможностям нет предела", — поделилась Анастасия Рубцова.

По ходу дистанции Рубцову сопровождали независимые свидетели, волонтеры, видеографы, фотографы и медики. Чтобы результаты забега были точными и объективными, время отмечали два секунданта: у подножия и на вершине "Империи". Итоги забега зафиксированы Международной книгой рекордов INTERRECORD: Official Excellence и Реестром рекордов России, самым авторитетным регистратором рекордов в нашей стране. Достижение Анастасии Рубцовой официально признано наименьшим временем подъёма на башню Москва-Сити с утяжелением. Вертикальный забег "королевы скайраннинга" в одном из столичных небоскрёбов стал первым достижением подобного рода.

"Введение этой категории расширяет рамки дисциплины, стимулируя развитие новых тренировочных методик и привлекая к вертикальным забегам ещё больше подготовленных спортсменов и энтузиастов экстремальных вызовов. Забег Анастасии Рубцовой на вершину башни Москва-Сити — это гимн человеческой воле и несгибаемости спортивного духа. Подобные триумфы, несомненно, нужно признавать, чтобы вдохновлять других на новые свершения". — Владислав Копылов, глава Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и главный редактор РЕЕСТРА РЕКОРДОВ РОССИИ.