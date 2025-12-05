Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Водяной пар на горячих субнептунах может формироваться в недрах — Earth
Огурцы с темной кожицей содержат больше ароматных масел — "Огород.ru"
Греческий йогурт — лёгкая альтернатива майонезу в салате Оливье
Отказ от кофе вызывает головную боль уже на второй день- врачи
Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Цены на новые автомобили в России продолжат расти — автоэксперт Васильев
Мастиф обладает природным охранным поведением — Vetissimo
Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ

Российская звезда скайраннинга установила Рекорд России: Анастасия Рубцова преодолела 58 этажей башни Империя за 11 минут 20 секунд

Анастасия Рубцова установила новый рекорд
Спорт

Вертикальный забег с набором высоты свыше 230 метров прошел в башне "Империя" делового комплекса Москва-Сити. Анастасия Рубцова, чемпионка мира и Европы по скайраннингу, мастер спорта, поднялась на 58-ой этаж небоскрёба "Империя" за рекордное время, неся при этом дополнительный вес.

Анастасия Рубцова установила рекорд по вертикальному забегу
Фото: Пресс-служба Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence
Анастасия Рубцова установила рекорд по вертикальному забегу

Москва, Россия, 3 декабря — В Международной книге рекордов INTERRECORD: Official Excellence появился новый спортивный рекорд. Его установила чемпионка мира и Европы по скайраннингу, пятикратная чемпионка России, мастер спорта Анастасия Рубцова. Спортсменка совершила вертикальный забег в башне "Империя" делового комплекса Москва-Сити, преодолев дистанцию в 1392 ступени и поднявшись на 58 этаж "Империи" с дополнительным грузом массой 10 кг. Финишную черту на вершине небоскрёба Анастасия Рубцова пересекла на отметке 11 минут 20 секунд.

 

Новая рекордсменка России выразила благодарность партнёрам и инициаторам мероприятия — российской фармацевтической компании "Валента Фарм" и бренда "Гипоксен":

 

"Я рада, что смогла принять участие в таком интересном проекте. Сейчас, когда мое восхождение официально признали рекордом России, я еще сильнее убедилась в том, что спорт всегда будет открывать людям новые возможности, а спортсмены будут раз за разом доказывать, что этим возможностям нет предела", — поделилась Анастасия Рубцова.

 

По ходу дистанции Рубцову сопровождали независимые свидетели, волонтеры, видеографы, фотографы и медики. Чтобы результаты забега были точными и объективными, время отмечали два секунданта: у подножия и на вершине "Империи". Итоги забега зафиксированы Международной книгой рекордов INTERRECORD: Official Excellence и Реестром рекордов России, самым авторитетным регистратором рекордов в нашей стране. Достижение Анастасии Рубцовой официально признано наименьшим временем подъёма на башню Москва-Сити с утяжелением. Вертикальный забег "королевы скайраннинга" в одном из столичных небоскрёбов стал первым достижением подобного рода.

 

"Введение этой категории расширяет рамки дисциплины, стимулируя развитие новых тренировочных методик и привлекая к вертикальным забегам ещё больше подготовленных спортсменов и энтузиастов экстремальных вызовов. Забег Анастасии Рубцовой на вершину башни Москва-Сити — это гимн человеческой воле и несгибаемости спортивного духа. Подобные триумфы, несомненно, нужно признавать, чтобы вдохновлять других на новые свершения". — Владислав Копылов, глава Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и главный редактор РЕЕСТРА РЕКОРДОВ РОССИИ.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Ультиматум Медведева Мерцу: Европа заплатит репарациями за кражу активов России Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Водяной пар на горячих субнептунах может формироваться в недрах — Earth
Огурцы с темной кожицей содержат больше ароматных масел — "Огород.ru"
Греческий йогурт — лёгкая альтернатива майонезу в салате Оливье
Отказ от кофе вызывает головную боль уже на второй день- врачи
Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Цены на новые автомобили в России продолжат расти — автоэксперт Васильев
Мастиф обладает природным охранным поведением — Vetissimo
Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ
Юрий Слюсарь провёл прямой эфир и ответил на вопросы жителей — правительство области
Анастасия Рубцова установила новый рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.