UFC готовит большой финал: реванш Яна и Двалишвили обещает взрыв напряжения в октагоне

В конце года внимание любителей смешанных единоборств вновь приковано к Лас-Вегасу. Финальный номерной турнир UFC 2025 года обещает стать одним из самых обсуждаемых событий сезона: в октагоне сойдутся действующий чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили и претендент из России Петр Ян. На фоне высоких спортивных ставок интерес вызывает не только борьба за пояс, но и насыщенная программа вечера, в которую вошли титульные бои и прощальный поединок легенды дивизиона Генри Сехудо.

Фото: archive.or by MMAnytt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пётр Ян

Двалишвили против Яна: реванш с высокой ценой

Главный бой UFC 323 привлекает внимание рекордными темпами подготовки. Мераб Двалишвили подходит к вечеру с беспрецедентной серией: четвертая защита за календарный год способна вывести его в абсолютные рекордсмены промоушена. В 2025 году он победил Умара Нурмагомедова, реализовал удушающий прием против Шона О'Мэлли и переборол Киори Сэндхагена. Все три боя оказались энергозатратными: суммарное время в клетке составило более часа — показатель, который редко достигается даже для чемпионских поединков, сообщает URA.RU.

Большой темп неизбежно отражается на форме бойца. Между поединками с Сэндхагеном и Яном проходит всего два месяца. Однако Двалишвили уже неоднократно доказывал, что способен выдерживать интенсивный график, выступая в привычной манере — с большим количеством попыток перевода и давления на соперника.

Петр Ян выходит на бой после успешной серии. Победы над Сонгом Ядонгом, Дейвисоном Фигередо и Маркусом МакГи укрепили его позицию в топе. Российский боец демонстрирует стабильность, выносливость и умение усиливать темп в поздних раундах. В их первом поединке он отразил значительную часть тейкдаунов грузина, что особенно выделяют аналитики, обращающие внимание на грамотную защиту от борьбы.

Кто фаворит: позиция эксперта

Перед реваншем вокруг противостояния сформировалось несколько точек зрения, но одно мнение звучит наиболее уверенно. Президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков, работающий в одном клубе с Петров Яном, отмечает, что оценивает шансы россиянина выше.

"В противостоянии Петра Яна и Мераба Двалишвили фаворитом вижу Петю. Я считаю, что Ян сейчас в других кондициях, нежели чем был в другом бою с Мерабом", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

Эксперт подчеркивает важность физической готовности российского бойца. В предыдущем бою с Двалишвили он выходил в клетку с травмой плеча, что ограничило работу правой рукой и отразилось на результате. Это повлияло и на статистику ударов: грузин нанес их вдвое больше.

"Считаю, что его настрой намного жестче, его состояние здоровья — тоже без каких-либо травм и повреждений. Я думаю, что бой пройдет всю дистанцию или же Петр сможет нокаутировать Мераба, если попадет как следует — что-то одно из двух. Но все же кажется, что бой пройдет всю дистанцию", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

Анализируя стили, он подчеркивает особенности предстоящего реванша.

"Это бой стилей. Мераб не захочет драться с Яном, он захочет навязать борьбу, возню, попытается как-то нивелировать Петины сильные стороны", — отметил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

При этом эксперт видит потенциал для победы россиянина в контратакующей работе.

"Я надеюсь, у Петра получится контратаковать — не просто защищаться, а еще и наносить урон", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

В завершение он обращает внимание на мотивацию спортсменов.

"Надеюсь, что Ян заряжен, что он вернул свой заряд. Верю, что мы увидим безжалостного Петра Яна в этом поединке", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

Титульные и ключевые бои основного карда

Помимо реванша за пояс легчайшего веса зрителей ждёт насыщенная программа. В со-главном событии выступит чемпион наилегчайшего дивизиона Александр Пантожа. Бразилец идет на впечатляющей серии и продолжает демонстрировать форму, позволяющую ему удерживать титул пятую защиту подряд. Его соперник Джошуа Ван — представитель нового поколения спортсменов, обладающий мощным ударным стилем и уверенной серией побед.

Особое внимание приковано к Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе и бывший двукратный чемпион UFC объявил, что завершит карьеру после боя с Пэйтоном Талботтом. Сехудо подходит к поединку после череды неудач, но сохраняет статус одного из самых титулованных атлетов в истории организации.

Среди других важных поединков — встреча Яна Блаховича и Богдана Гуськова. Для польского бойца это шанс вернуть место в топе полутяжелого веса, а для россиянина — возможность укрепиться после серии досрочных побед. В легчайшем весе внимание привлекает бой Брэндона Морено и Тацуро Таиры, который может определить следующего претендента в дивизионе.

Предварительный кард: рост новых имён

В предварительной части турнира запланированы поединки, позволяющие оценить перспективы новых спортсменов. Грант Доусон встретится с Мануэлем Торресом, Терренс Маккинни — с Крисом Данканом. В женской категории наилегчайшего веса выступят Мэйси Барбер и Карин Силва. В среднем весе пройдет яркая встреча между Марвином Веттори и Брунно Феррейрой. Карточку турнира дополняют бои с участием Эдсона Барбозы, Джалина Тернера, Ибо Аслана и Иво Бараневски.

Советы зрителям перед турниром

Изучайте карточку заранее, чтобы понимать контекст каждого поединка. Следите за изменениями в рейтингах — турнир может повлиять на позиции в нескольких дивизионах. Оцените стили бойцов: понимание тактики делает просмотр более интересным. Учитывайте временную разницу: основной кард начнётся в ранние утренние часы по Москве. Выбирайте удобную платформу трансляции: часть боев доступна бесплатно, часть — по подписке.

Популярные вопросы о UFC 323

Какой бой станет главным событием турнира?

Главным состоится реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Где будет проходить UFC 323?

На арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Где смотреть турнир?

На телеканалах "Матч ТВ", "Матч Боец" и в сервисе UFC Fight Pass.