UFC готовит большой финал: реванш Яна и Двалишвили обещает взрыв напряжения в октагоне

В конце года внимание любителей смешанных единоборств вновь приковано к Лас-Вегасу. Финальный номерной турнир UFC 2025 года обещает стать одним из самых обсуждаемых событий сезона: в октагоне сойдутся действующий чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили и претендент из России Петр Ян. На фоне высоких спортивных ставок интерес вызывает не только борьба за пояс, но и насыщенная программа вечера, в которую вошли титульные бои и прощальный поединок легенды дивизиона Генри Сехудо.
Главный бой UFC 323 привлекает внимание рекордными темпами подготовки. Мераб Двалишвили подходит к вечеру с беспрецедентной серией: четвертая защита за календарный год способна вывести его в абсолютные рекордсмены промоушена. В 2025 году он победил Умара Нурмагомедова, реализовал удушающий прием против Шона О'Мэлли и переборол Киори Сэндхагена. Все три боя оказались энергозатратными: суммарное время в клетке составило более часа — показатель, который редко достигается даже для чемпионских поединков, сообщает URA.RU.
Большой темп неизбежно отражается на форме бойца. Между поединками с Сэндхагеном и Яном проходит всего два месяца. Однако Двалишвили уже неоднократно доказывал, что способен выдерживать интенсивный график, выступая в привычной манере — с большим количеством попыток перевода и давления на соперника.
Петр Ян выходит на бой после успешной серии. Победы над Сонгом Ядонгом, Дейвисоном Фигередо и Маркусом МакГи укрепили его позицию в топе. Российский боец демонстрирует стабильность, выносливость и умение усиливать темп в поздних раундах. В их первом поединке он отразил значительную часть тейкдаунов грузина, что особенно выделяют аналитики, обращающие внимание на грамотную защиту от борьбы.
Перед реваншем вокруг противостояния сформировалось несколько точек зрения, но одно мнение звучит наиболее уверенно. Президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков, работающий в одном клубе с Петров Яном, отмечает, что оценивает шансы россиянина выше.
"В противостоянии Петра Яна и Мераба Двалишвили фаворитом вижу Петю. Я считаю, что Ян сейчас в других кондициях, нежели чем был в другом бою с Мерабом", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.
Эксперт подчеркивает важность физической готовности российского бойца. В предыдущем бою с Двалишвили он выходил в клетку с травмой плеча, что ограничило работу правой рукой и отразилось на результате. Это повлияло и на статистику ударов: грузин нанес их вдвое больше.
"Считаю, что его настрой намного жестче, его состояние здоровья — тоже без каких-либо травм и повреждений. Я думаю, что бой пройдет всю дистанцию или же Петр сможет нокаутировать Мераба, если попадет как следует — что-то одно из двух. Но все же кажется, что бой пройдет всю дистанцию", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.
Анализируя стили, он подчеркивает особенности предстоящего реванша.
"Это бой стилей. Мераб не захочет драться с Яном, он захочет навязать борьбу, возню, попытается как-то нивелировать Петины сильные стороны", — отметил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.
При этом эксперт видит потенциал для победы россиянина в контратакующей работе.
"Я надеюсь, у Петра получится контратаковать — не просто защищаться, а еще и наносить урон", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.
В завершение он обращает внимание на мотивацию спортсменов.
"Надеюсь, что Ян заряжен, что он вернул свой заряд. Верю, что мы увидим безжалостного Петра Яна в этом поединке", — заявил президент Академии спорта РМК и капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.
Помимо реванша за пояс легчайшего веса зрителей ждёт насыщенная программа. В со-главном событии выступит чемпион наилегчайшего дивизиона Александр Пантожа. Бразилец идет на впечатляющей серии и продолжает демонстрировать форму, позволяющую ему удерживать титул пятую защиту подряд. Его соперник Джошуа Ван — представитель нового поколения спортсменов, обладающий мощным ударным стилем и уверенной серией побед.
Особое внимание приковано к Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе и бывший двукратный чемпион UFC объявил, что завершит карьеру после боя с Пэйтоном Талботтом. Сехудо подходит к поединку после череды неудач, но сохраняет статус одного из самых титулованных атлетов в истории организации.
Среди других важных поединков — встреча Яна Блаховича и Богдана Гуськова. Для польского бойца это шанс вернуть место в топе полутяжелого веса, а для россиянина — возможность укрепиться после серии досрочных побед. В легчайшем весе внимание привлекает бой Брэндона Морено и Тацуро Таиры, который может определить следующего претендента в дивизионе.
В предварительной части турнира запланированы поединки, позволяющие оценить перспективы новых спортсменов. Грант Доусон встретится с Мануэлем Торресом, Терренс Маккинни — с Крисом Данканом. В женской категории наилегчайшего веса выступят Мэйси Барбер и Карин Силва. В среднем весе пройдет яркая встреча между Марвином Веттори и Брунно Феррейрой. Карточку турнира дополняют бои с участием Эдсона Барбозы, Джалина Тернера, Ибо Аслана и Иво Бараневски.
Изучайте карточку заранее, чтобы понимать контекст каждого поединка.
Следите за изменениями в рейтингах — турнир может повлиять на позиции в нескольких дивизионах.
Оцените стили бойцов: понимание тактики делает просмотр более интересным.
Учитывайте временную разницу: основной кард начнётся в ранние утренние часы по Москве.
Выбирайте удобную платформу трансляции: часть боев доступна бесплатно, часть — по подписке.
Какой бой станет главным событием турнира?
Главным состоится реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
Где будет проходить UFC 323?
На арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Где смотреть турнир?
На телеканалах "Матч ТВ", "Матч Боец" и в сервисе UFC Fight Pass.
