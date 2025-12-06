Укрепить корпус можно быстрее, чем кажется: 15 минут и пять упражнений для максимального эффекта

Сильный и подтянутый корпус — это не только эстетика, но и основа выносливости, координации и здоровья спины. Однако для укрепления пресса не нужны часы в спортзале: достаточно правильно организованной короткой тренировки. Программа, предложенная Роджер "Рок" Локридж, позволяет проработать мышцы кора за 15 минут, не используя дополнительный инвентарь.
Ключевая зона — это не только пресс. К мышцам кора относятся живот, поясница, ягодицы и даже внутренние мышцы бёдер. Они стабилизируют тело при движении, поддерживают позвоночник и снижают риск травм. Без сильного кора тяжело выполнять любые силовые упражнения и даже поддерживать осанку.
"Чтобы мышцы кора стали крепче, их нужно тренировать регулярно и разносторонне — не только ради внешнего вида, но и ради стабильности всего тела", — говорится в публикации Muscle & Strength.
Эта 15-минутная программа подойдёт для начинающих и тех, кто хочет добавить короткие, но интенсивные занятия в свой план. Достаточно свободного пространства дома или на улице.
Главная цель — задействовать все ключевые участки корпуса: верхний и нижний пресс, косые мышцы, а также мышцы стабилизации. Комплекс состоит из пяти упражнений, которые выполняются одно за другим без отдыха, в виде круговой тренировки. Такой подход развивает силу, выносливость и ускоряет обмен веществ.
Это базовое упражнение, знакомое многим со школы. Несмотря на простоту, оно остаётся одним из самых результативных. Выполняя подъём корпуса, концентрируйся на сокращении мышц живота, не помогай себе руками и не поднимай ноги. Если хочется усложнить задачу — удерживай напряжение в верхней точке пару секунд и медленно опускайся вниз.
Количество: 15 повторений.
Это усложнённая версия подъёма ног, которая дополнительно тренирует баланс и гибкость. Лёжа на спине, поочерёдно опускай ноги почти до пола, не касаясь поверхности. Вторую ногу держи прямой, напряжённой. Такое движение укрепляет нижнюю часть пресса и мышцы таза.
Количество: 15 повторений на каждую ногу.
Косые мышцы формируют силу и устойчивость корпуса. Из позиции боковой планки медленно опускай таз вниз, затем возвращай в исходное положение. Это упражнение прорабатывает боковые участки живота и развивает баланс.
После 15 повторов на каждую сторону добавь стоячие скручивания корпуса - по 15 в каждую сторону. Важно держать бёдра неподвижными, работая только верхом тела.
Классическая планка — основа любого тренинга для кора. Чтобы усилить эффект, добавь подъёмы таза вверх. Держи тело прямым, напряги мышцы пресса и ягодиц. Подъёмы помогают включить нижнюю часть спины и мышцы живота одновременно.
Схема выполнения:
15 секунд удержания планки;
15 подъёмов таза;
ещё 15 секунд планки.
Это упражнение — любимый приём бодибилдеров прошлого. Оно не требует движения, но тренирует внутренние мышцы пресса и улучшает контроль дыхания. Делай его стоя или лёжа: выдохни воздух и максимально втянь живот, словно стараясь "прижать" пупок к позвоночнику. Удерживай 5-10 секунд и расслабься.
Количество: 5 повторений.
Вся тренировка проводится в формате циркуляции - упражнения идут одно за другим без пауз. После одного круга можно отдохнуть 30-60 секунд и повторить. Оптимально выполнять 2-3 круга два-три раза в неделю.
Такой подход сочетает нагрузку на все зоны пресса и элементы кардиотренировки. При регулярных занятиях уже через несколько недель можно заметить, что мышцы становятся плотнее, а осанка — устойчивее.
Преимущества:
Не требует оборудования и подходит для дома;
Укрепляет все группы мышц пресса;
Развивает выносливость и координацию;
Помогает улучшить осанку и снизить риск травм.
Недостатки:
Эффект зависит от регулярности;
Без контроля дыхания и техники результат снижается;
Не заменяет полноценную силовую тренировку.
Разомнись 3-5 минут: лёгкие махи руками, вращения корпусом, наклоны.
Делай упражнения в медленном, контролируемом темпе.
Дыши правильно: выдох — при усилии, вдох — при расслаблении.
Не прогибай поясницу и не поднимай таз слишком высоко в планке.
Выполняй комплекс 2-3 раза в неделю, чередуя с другими тренировками.
Для большей нагрузки увеличивай количество кругов или добавь лёгкие веса.
Лучше делать его через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.
Да, но только в сочетании с правильным питанием и кардионагрузкой.
Нет, достаточно веса собственного тела. При желании можно добавить утяжелители.
При регулярных занятиях и сбалансированном рационе первые изменения можно заметить через 3-4 недели.
Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.