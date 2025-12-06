Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Худеешь — а кожа не успевает: главные ошибки, которые приводят к обвисанию после снижения веса

При потере более 40 кг повышается риск обвисания кожи — Verywell Fit
Спорт

Резкое похудение нередко приносит не только лёгкость и новые формы, но и неожиданную проблему — обвисшую кожу. После потери большого количества килограммов тело может не успеть перестроиться, и кожа, утратив эластичность, остаётся дряблой. Этот процесс естественен, но существует ряд способов улучшить состояние кожи и вернуть ей упругость. Об этом сообщает Verywell Fit.

Тело женщины
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тело женщины

Почему кожа теряет упругость после снижения веса

После длительного периода лишнего веса кожа растягивается, а её способность сокращаться постепенно уменьшается. Чем больше и быстрее уходит вес, тем выше вероятность, что кожа не сможет восстановить прежнюю форму. На её состояние влияют возраст, наследственность, питание и даже образ жизни.

"Кожа у всех разная, и одинаковое похудение может дать совершенно разные результаты", — отмечается в публикации Verywell Fit.

Среди факторов, влияющих на упругость кожи:

  • Возраст. Чем старше человек, тем медленнее кожа возвращается в исходное состояние.

  • Количество сброшенного веса. При потере более 40-50 кг вероятность избытка кожи особенно высока.

  • Генетика. У одних кожа остаётся плотной, у других теряет тонус даже при умеренном похудении.

  • Длительность ожирения. Чем дольше вес оставался высоким, тем сильнее растягиваются коллагеновые волокна.

  • Темп похудения. Быстрая потеря массы, особенно после бариатрической операции, не оставляет коже времени на адаптацию.

  • Недостаток воды и витаминов. При дефиците витаминов C, E и микроэлементов кожа теряет влагу и становится менее эластичной.

  • Курение и солнце. Никотин и ультрафиолет ускоряют старение кожи и ухудшают её структуру.

Как избежать появления лишней кожи при похудении

Полностью предотвратить дряблость невозможно, но можно снизить её проявления. Главное — действовать постепенно.

1. Худеть медленно

Плавное снижение веса — лучший способ сохранить эластичность. Оптимальный темп — 0,5-1 кг в неделю. Такой подход позволяет телу адаптироваться, а коже — сокращаться вместе с уменьшением объёмов.

2. Следить за питанием

Сбалансированное питание влияет не только на фигуру, но и на состояние кожи. В рационе должны быть продукты с омега-жирами, витаминами A, C, E, а также минералами — селеном, цинком и медью. Они поддерживают выработку коллагена и сохраняют влагу.

3. Поддерживать водный баланс

Недостаток воды снижает упругость кожи. В день стоит выпивать не менее 1,5-2 литров жидкости, особенно если тренировки проходят интенсивно.

4. Не отказываться от физических нагрузок

Силовые тренировки и кардио помогают заменить потерянную массу тела мышцами. Когда мышцы растут, кожа выглядит плотнее и подтянутее. Кроме того, упражнения усиливают кровообращение и питают ткани кислородом.

5. Избегать экстремальных диет

Сильные ограничения по калориям приводят к потере не только жира, но и мышечной массы, что делает кожу ещё более дряблой.

Как подтянуть кожу после похудения

Результат зависит от исходных данных: кто-то замечает улучшения через несколько месяцев, а кому-то требуется хирургическая коррекция.

Консервативные методы

  • Фитнес и силовые тренировки. Укрепление мышц делает кожу визуально более плотной. Особенно эффективно воздействие на руки, ноги и спину.

  • Белковая диета. Белок необходим для синтеза коллагена. Увеличение его доли в рационе помогает коже восстанавливаться.

  • Косметологические процедуры. Массаж, обёртывания, RF-лифтинг и мезотерапия стимулируют обновление клеток и выработку коллагена.

  • Домашний уход. Кремы с коллагеном, ретинолом и антиоксидантами улучшают текстуру кожи при регулярном использовании.

Хирургические решения

Если избыточная кожа доставляет физический или психологический дискомфорт, возможна операция по её удалению — боди-контуринг. Хирурги советуют делать её не раньше чем через год после стабилизации веса. Это серьёзное вмешательство, требующее длительного восстановления, поэтому к нему прибегают только при выраженном избытке кожи.

Плюсы и минусы разных способов коррекции кожи

Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы консервативного подхода:

  • Естественный результат без хирургии;

  • Улучшение общего состояния тела;

  • Подходит для умеренной потери веса.

Минусы:

  • Медленный эффект;

  • Не подходит при сильном избытке кожи.

Плюсы хирургического метода:

  • Быстрый и заметный результат;

  • Возможность устранить обвисание полностью.

Минусы:

  • Высокая стоимость и длительная реабилитация;

  • Риск осложнений и рубцов.

Советы шаг за шагом для восстановления кожи

  1. Поддерживай стабильный вес в течение 6-12 месяцев после похудения.

  2. Ешь больше белковой пищи и продуктов с витамином C — цитрусовых, ягод, брокколи.

  3. Делай силовые тренировки минимум 3 раза в неделю.

  4. Используй увлажняющие кремы ежедневно, особенно после душа.

  5. Пей воду регулярно, не дожидаясь чувства жажды.

  6. Избегай длительного пребывания на солнце и отказа от сна — стресс ухудшает восстановление.

Популярные вопросы о коже после похудения

Уходит ли обвисшая кожа со временем?
Иногда да, особенно если вес был сброшен постепенно. Но при потере более 40-50 кг лишняя кожа часто сохраняется.

Помогают ли силовые упражнения подтянуть кожу?
Они не убирают кожу напрямую, но формируют мышцы, которые заполняют объём и делают силуэт плотнее.

Можно ли избавиться от обвисания без операции?
Да, при умеренном снижении веса помогают спорт, питание и косметологические процедуры. При сильном — иногда требуется хирургия.

Сколько нужно времени, чтобы кожа восстановилась?
От 6 месяцев до двух лет — всё зависит от возраста, генетики и образа жизни.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
