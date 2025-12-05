Второе дыхание после шестидесяти: этот вид активности помогает вернуть лёгкость и уверенность в теле

С возрастом подвижность, баланс и сила мышц снижаются, но правильная физическая активность способна замедлить эти процессы. Одним из наиболее безопасных и эффективных способов оставаться активным в зрелом возрасте считается пилатес — система упражнений, укрепляющая тело без ударной нагрузки. Об этом сообщает Healthline.
Пилатес — это комплексное направление фитнеса, которое укрепляет мышцы, улучшает гибкость и выравнивает осанку. Он мягко воздействует на тело, развивая силу и подвижность суставов. В отличие от многих других тренировок, пилатес не требует большой физической подготовки и подходит даже тем, кто ранее не занимался спортом.
"Пилатес помогает сохранить устойчивость, силу и уверенность в движении — всё, что необходимо для активного долголетия", — говорится в публикации Healthline.
После 50 лет костная масса начинает естественно снижаться, что повышает риск остеопороза. Исследования 2021 года показали, что регулярные занятия пилатесом помогают сохранять плотность костей.
Снижение плотности костей и мышечный дисбаланс часто приводят к сутулости. Пилатес формирует правильное положение позвоночника и укрепляет мышцы спины и пресса, что снижает нагрузку на суставы и улучшает внешний вид.
Баланс — ключ к предотвращению падений. Упражнения на координацию и работу корпуса укрепляют мышцы ног, бёдер и центра тела, улучшая походку и снижая риск травм.
Гибкость и сила должны развиваться вместе. Только растяжка без укрепления мышц может привести к слабости, а только силовые упражнения — к скованности. Шестинедельный курс пилатеса, по данным исследования 2022 года, значительно повышает подвижность и снижает риск падений у пожилых людей.
Пилатес включает дыхательные практики и элементы осознанности. Концентрация на дыхании снижает уровень тревожности и улучшает настроение. Анализ 2018 года подтвердил, что регулярные занятия способствуют снижению симптомов депрессии.
Исследования 2022 года показали, что пилатес способствует улучшению памяти и внимания. Участницы, занимавшиеся дважды в неделю в течение трёх месяцев, продемонстрировали рост показателей кратковременной памяти.
Пилатес развивает мышцы кора, создавая естественный "пояс поддержки" для позвоночника. Уже через 12 недель регулярных занятий у участников исследований 2019 года снизилась интенсивность хронических болей в пояснице.
У мужчин старше 65 лет после трёхмесячного курса пилатеса отмечалось улучшение работы иммунной системы — организм становился устойчивее к инфекциям.
Занятия укрепляют суставы и улучшают осознанность движений (проприоцепцию). Люди начинают внимательнее относиться к своему телу и избегают неправильных поз, которые могут привести к растяжениям.
Пилатес делится на два направления:
Мат-пилатес — выполняется на полу с собственным весом и небольшими аксессуарами;
Аппаратный пилатес — использует пружинные тренажёры (Reformer, Tower), которые добавляют сопротивление.
Для начинающих и людей с ограниченной подвижностью особенно полезен пилатес на стуле. Он помогает укреплять мышцы, сидя, а также отрабатывает безопасные переходы из положения сидя в стоя.
|Формат
|Для кого подходит
|Уровень нагрузки
|Преимущества
|Мат-пилатес
|Новички, средний уровень
|Низкий
|Можно выполнять дома, не требует оборудования
|Пилатес на тренажёрах
|Опытные, реабилитация
|Средний
|Помогает наращивать силу и плотность костей
|Пилатес на стуле
|Люди с ограниченной подвижностью
|Минимальный
|Улучшает осанку и безопасен для суставов
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает гибкость и баланс
|Требует внимательности к технике
|Подходит при остеопорозе и артрите
|Некоторые упражнения нужно исключить при низкой плотности костей
|Снижает тревожность и боль в спине
|Эффект достигается только при регулярных занятиях
|Можно выполнять дома или в группе
|Потребуется время для освоения правильного дыхания
Перед началом проконсультируйтесь с врачом.
Начните с индивидуальных уроков или классов для пожилых людей.
Избегайте упражнений с глубокими скручиваниями и перекатами, если есть остеопороз.
Используйте стул или опору для устойчивости.
Занимайтесь 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая длительность.
Делайте акцент на дыхании — это основа пилатеса.
Завершайте тренировку лёгкой растяжкой.
Да, если под руководством инструктора. Упражнения на укрепление кора помогают разгрузить позвоночник.
Оптимально — 2-3 раза в неделю по 45-60 минут. Даже 15-20 минут ежедневно дают эффект.
Пилатес больше ориентирован на силу и осанку, йога — на растяжку и дыхание. Идеально сочетать оба направления.
Да, достаточно коврика, стула и видеоуроков. Но первые занятия лучше провести с инструктором.
