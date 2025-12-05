Второе дыхание после шестидесяти: этот вид активности помогает вернуть лёгкость и уверенность в теле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С возрастом подвижность, баланс и сила мышц снижаются, но правильная физическая активность способна замедлить эти процессы. Одним из наиболее безопасных и эффективных способов оставаться активным в зрелом возрасте считается пилатес — система упражнений, укрепляющая тело без ударной нагрузки. Об этом сообщает Healthline.

Занятие пилатес
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Занятие пилатес

Почему пилатес подходит людям старшего возраста

Пилатес — это комплексное направление фитнеса, которое укрепляет мышцы, улучшает гибкость и выравнивает осанку. Он мягко воздействует на тело, развивая силу и подвижность суставов. В отличие от многих других тренировок, пилатес не требует большой физической подготовки и подходит даже тем, кто ранее не занимался спортом.

"Пилатес помогает сохранить устойчивость, силу и уверенность в движении — всё, что необходимо для активного долголетия", — говорится в публикации Healthline.

Основные преимущества пилатеса для пожилых людей

1. Поддержка здоровья костей

После 50 лет костная масса начинает естественно снижаться, что повышает риск остеопороза. Исследования 2021 года показали, что регулярные занятия пилатесом помогают сохранять плотность костей.

2. Улучшение осанки

Снижение плотности костей и мышечный дисбаланс часто приводят к сутулости. Пилатес формирует правильное положение позвоночника и укрепляет мышцы спины и пресса, что снижает нагрузку на суставы и улучшает внешний вид.

3. Развитие баланса и устойчивости

Баланс — ключ к предотвращению падений. Упражнения на координацию и работу корпуса укрепляют мышцы ног, бёдер и центра тела, улучшая походку и снижая риск травм.

4. Повышение мобильности

Гибкость и сила должны развиваться вместе. Только растяжка без укрепления мышц может привести к слабости, а только силовые упражнения — к скованности. Шестинедельный курс пилатеса, по данным исследования 2022 года, значительно повышает подвижность и снижает риск падений у пожилых людей.

5. Поддержка эмоционального благополучия

Пилатес включает дыхательные практики и элементы осознанности. Концентрация на дыхании снижает уровень тревожности и улучшает настроение. Анализ 2018 года подтвердил, что регулярные занятия способствуют снижению симптомов депрессии.

6. Стимуляция когнитивных функций

Исследования 2022 года показали, что пилатес способствует улучшению памяти и внимания. Участницы, занимавшиеся дважды в неделю в течение трёх месяцев, продемонстрировали рост показателей кратковременной памяти.

7. Укрепление спины

Пилатес развивает мышцы кора, создавая естественный "пояс поддержки" для позвоночника. Уже через 12 недель регулярных занятий у участников исследований 2019 года снизилась интенсивность хронических болей в пояснице.

8. Поддержка иммунитета

У мужчин старше 65 лет после трёхмесячного курса пилатеса отмечалось улучшение работы иммунной системы — организм становился устойчивее к инфекциям.

9. Профилактика травм

Занятия укрепляют суставы и улучшают осознанность движений (проприоцепцию). Люди начинают внимательнее относиться к своему телу и избегают неправильных поз, которые могут привести к растяжениям.

Варианты пилатеса для пожилых людей

Пилатес делится на два направления:

  • Мат-пилатес — выполняется на полу с собственным весом и небольшими аксессуарами;

  • Аппаратный пилатес — использует пружинные тренажёры (Reformer, Tower), которые добавляют сопротивление.

Для начинающих и людей с ограниченной подвижностью особенно полезен пилатес на стуле. Он помогает укреплять мышцы, сидя, а также отрабатывает безопасные переходы из положения сидя в стоя.

Сравнение видов пилатеса

Формат Для кого подходит Уровень нагрузки Преимущества
Мат-пилатес Новички, средний уровень Низкий Можно выполнять дома, не требует оборудования
Пилатес на тренажёрах Опытные, реабилитация Средний Помогает наращивать силу и плотность костей
Пилатес на стуле Люди с ограниченной подвижностью Минимальный Улучшает осанку и безопасен для суставов

Плюсы и минусы пилатеса для пожилых людей

Плюсы Минусы
Улучшает гибкость и баланс Требует внимательности к технике
Подходит при остеопорозе и артрите Некоторые упражнения нужно исключить при низкой плотности костей
Снижает тревожность и боль в спине Эффект достигается только при регулярных занятиях
Можно выполнять дома или в группе Потребуется время для освоения правильного дыхания

Советы шаг за шагом для безопасных занятий

  1. Перед началом проконсультируйтесь с врачом.

  2. Начните с индивидуальных уроков или классов для пожилых людей.

  3. Избегайте упражнений с глубокими скручиваниями и перекатами, если есть остеопороз.

  4. Используйте стул или опору для устойчивости.

  5. Занимайтесь 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая длительность.

  6. Делайте акцент на дыхании — это основа пилатеса.

  7. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой.

Популярные вопросы о пилатесе для пожилых людей

Можно ли заниматься пилатесом при болях в спине?

Да, если под руководством инструктора. Упражнения на укрепление кора помогают разгрузить позвоночник.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

Оптимально — 2-3 раза в неделю по 45-60 минут. Даже 15-20 минут ежедневно дают эффект.

Что выбрать: йогу или пилатес?

Пилатес больше ориентирован на силу и осанку, йога — на растяжку и дыхание. Идеально сочетать оба направления.

Можно ли заниматься дома?

Да, достаточно коврика, стула и видеоуроков. Но первые занятия лучше провести с инструктором.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
