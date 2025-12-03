Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лыжный сезон обещал прорыв, но внезапный эпизод способен перевернуть планы сильнейшего спортсмена

Решение CAS открыло российским лыжникам доступ к отбору на Олимпиаду — Царьград
Спорт

Российские лыжники получили долгожданную возможность участвовать в отборе на Олимпиаду 2026 года, но вместе с этим возникла неожиданная и болезненная проблема. На фоне решений международных структур страна добилась права выставлять нейтральных участников, однако один из сильнейших спортсменов — Александр Большунов — оказался в ситуации, которая может стоить ему сезона. Вопрос допуска теперь осложняется не только международными правилами, но и внутренним отстранением.

Олимпиада
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олимпиада

Международное решение CAS и последствия для российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд принял решение, которое стало поворотным моментом для российских и белорусских лыжников. Суд отменил запрет на участие в международных соревнованиях, ранее введённый Международной федерацией лыжного спорта. Вынесенное решение рассматривалось через призму принципов недискриминации, поскольку недопуск по национальному происхождению вызвал неоднозначную реакцию в спортивной среде.

CAS признал, что введённая ранее блокировка не соответствовала базовым нормам спортивного права. Благодаря этому спортсмены из России и Белоруссии получили возможность выходить на старт в международных соревнованиях — разумеется, в нейтральном статусе и при полном соблюдении критериев Международного олимпийского комитета. Такой формат допуска становится ключевым для квалификационного отбора на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.

Ранее введённые ограничения серьёзно повлияли на российскую сборную. Во время последней зимней Олимпиады отечественные лыжники завоевали половину наград сборной, и запрет от FIS фактически исключал сильнейших спортсменов из глобальной спортивной конкуренции, сообщает "Царьград" Теперь ситуация формально изменилась: юридическая возможность участия восстановлена, однако остаются нюансы, связанные с применением критериев МОК и списком нейтральных атлетов.

В спортивных союзах разных стран решение CAS вызвало обсуждение, но главная интрига для России заключается в том, кто именно сможет получить нейтральный статус. Формат допуска предполагает индивидуальную оценку каждого спортсмена, что делает ситуацию сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Инцидент в Кировске и отстранение Александра Большунова

Пока спортивные структуры обсуждали международные решения, внутри российского спорта развернулась ситуация, которая затронула одного из самых титулованных лыжников страны. Инцидент произошёл на этапе Кубка России в Кировске. Во время спринтерской гонки Александр Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в финальном повороте. Столкновение привело к падению, а после финиша эмоции переросли в физический контакт.

В официальных материалах подчёркивается, что после завершения дистанции Большунов подошёл к сопернику и толкнул его плечом. Бакуров упал, затем покинул трассу, хромая; на следующий старт он уже не вышел. Результат Большунова в гонке был аннулирован, а в спортивной среде началось обсуждение возможных дисциплинарных мер.

Позднее состоялось экстренное заседание Федерации лыжных гонок России. По итогам обсуждения было принято решение отстранить спортсмена от соревнований на период, пока Бакуров восстанавливается после падения. Сам Большунов публично извинился, подчёркивая, что считает своё поведение неправильным.

"Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России. Я считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите", — сказал Большунов.

Он также отметил, что сходил в церковь и покаялся после произошедшего. Это обращение стало важной частью реакции спортсмена на ситуацию и привлекло внимание поклонников лыжного спорта.

Влияние инцидента на перспективы участия в международных стартах

На первый взгляд может показаться, что именно конфликт в Кировске стал причиной вероятного отсутствия Александра Большунова на квалификационных стартах Олимпиады. Однако даже без дисциплинарного решения ФЛГР его участие оставалось под вопросом. Это связано с критериями, по которым составляют списки нейтральных атлетов.

Член правления Международной федерации лыжного спорта Мартти Ууситало пояснил, что список нейтральных спортсменов формируется по тем же принципам, что и перед летней Олимпиадой в Париже. Принципы эти не раскрываются подробно, но, по словам представителя FIS, они достаточно строгие.

"У нас есть список нейтральных спортсменов, и он был составлен по тому же принципу, что и перед летними Олимпийскими играми в Париже. Ни один из известных широкой публике лыжников не входит в список нейтральных спортсменов. Насколько мне известно, успешные российские лыжники этому критерию не соответствуют", — сказал чиновник.

Из этих слов следует, что даже без дисциплинарного отстранения Большунов вряд ли мог рассчитывать на включение в список нейтральных атлетов. Позиция FIS создаёт впечатление, что ведущие российские спортсмены не удовлетворяют требованиям, применяемым МОК к индивидуальному нейтральному статусу.

Таким образом, ситуация складывается из двух факторов: внутреннее решение ФЛГР и международная позиция регуляторов. Вместе они формируют комплекс препятствий, который существенно осложняет путь к Олимпиаде для одного из сильнейших лыжников страны.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
