Самые лёгкие упражнения становятся спасением для здоровья — они поддерживают суставы и выносливость

Физическая активность должна адаптироваться под человека — эксперты ВОЗ

Физическая активность не обязательно должна быть изнуряющей, чтобы приносить пользу. Низкоинтенсивные упражнения помогают поддерживать здоровье, улучшать настроение и сохранять подвижность, особенно если выполнять их регулярно. Об этом сообщает Healthline.

Что такое низкоинтенсивная нагрузка

К этой категории относятся любые действия, не вызывающие заметного учащения пульса и одышки. Во время такой активности вы спокойно разговариваете и даже можете петь.

Типичные примеры — спокойная прогулка, лёгкое плавание, неторопливая езда на велосипеде, растяжка, лёгкая тренировка с небольшими весами. Даже повседневные дела вроде садоводства или похода по магазину могут быть формой низкоинтенсивного движения, если они не вызывают усталости.

"Интенсивность тренировки всегда индивидуальна: то, что одному кажется лёгким, для другого может быть нагрузкой", — отмечается в рекомендациях Американского колледжа спортивной медицины.

Как определить уровень нагрузки

Интенсивность обычно рассчитывают по проценту от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС макс). Чтобы вычислить её, нужно от 220 вычесть свой возраст. Например, для 30-летнего человека ЧСС макс равна примерно 190 ударам в минуту.

Низкая интенсивность: до 63% от ЧСС макс;

Умеренная: 64-76%;

Высокая: 77-93%.

Но даже без точных расчётов можно ориентироваться на дыхание и разговор: если вы можете спокойно говорить и петь — нагрузка лёгкая.

Почему низкоинтенсивная активность полезна

Хотя обычно врачи советуют умеренные нагрузки, низкоинтенсивные упражнения — достойная альтернатива для тех, кто только начинает или имеет ограничения по здоровью.

Исследования показывают, что регулярная лёгкая активность может:

улучшать гибкость и координацию;

снижать уровень стресса и симптомов депрессии;

укреплять сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин;

повышать тонус мышц ног и спины;

улучшать когнитивные функции у пожилых людей.

Даже если вы не можете выполнять интенсивные тренировки, частая мягкая активность поможет поддерживать здоровье и предотвращать хронические болезни.

Какую активность выбрать

Лучше всего выбирать то, что доставляет удовольствие и не вызывает дискомфорта. К популярным вариантам относятся:

прогулки в умеренном темпе;

плавание в спокойном ритме;

пилатес и йога для начинающих;

растяжка и дыхательные комплексы;

водная аэробика;

групповые прогулки в парке или скандинавская ходьба.

Если вы выбираете занятия, избегайте классов HIIT или кроссфита — они относятся к высокой интенсивности. Перед началом новой программы стоит уточнить у инструктора уровень сложности.

Для кого особенно подходят такие тренировки

Низкоинтенсивная активность рекомендована людям:

старшего возраста;

с заболеваниями сердца или суставов;

с ограниченной подвижностью или хронической болью;

восстанавливающимся после болезни или травмы.

"Физическая активность должна адаптироваться под человека, а не наоборот", — подчёркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Сравнение нагрузок: низкая, умеренная и высокая

Показатель Низкая интенсивность Умеренная интенсивность Высокая интенсивность Пульс До 63% от ЧССмакс 64-76% 77-93% Дыхание Ровное, можно петь Учащённое, можно говорить Сложно говорить Примеры Прогулка, лёгкое плавание Быстрая ходьба, йога Бег, HIIT Польза Улучшает гибкость и настроение Повышает выносливость Развивает силу и скорость

Плюсы и минусы низкоинтенсивных упражнений

Плюсы Минусы Подходят для любого возраста и уровня подготовки Требуют больше времени для заметных результатов Минимальный риск травм и переутомления Могут казаться слишком лёгкими для опытных спортсменов Можно выполнять ежедневно Меньше влияет на набор мышечной массы Поддерживают гибкость, сон и настроение Не дают сильного кардионагрузочного эффекта

Советы шаг за шагом: как начать

Начинайте с прогулок. 20-30 минут в день уже принесут пользу. Добавьте мягкую растяжку утром или вечером для снятия напряжения. Включайте движение в быт: ходите пешком по делам, убирайтесь в темпе, пользуйтесь лестницей. Постепенно увеличивайте время активности на 5-10 минут каждую неделю. Следите за самочувствием: лёгкая усталость допустима, боль — нет. Сочетайте с дыхательными практиками или йогой, чтобы снизить стресс. Делайте это регулярно. Лучше 20 минут каждый день, чем час раз в неделю.

Популярные вопросы о низкоинтенсивных тренировках

Можно ли похудеть с помощью лёгких упражнений?

Да, если выполнять их регулярно и сочетать с правильным питанием. Ключ — в частоте и длительности.

Сколько раз в неделю стоит заниматься?

Минимум 5 дней по 30 минут, но можно ежедневно — такие тренировки не перегружают организм.

Подходит ли низкая интенсивность при сердечных заболеваниях?

Да, особенно под контролем врача. Спокойная ходьба и плавание укрепляют сердце без чрезмерного стресса.

Что выбрать: йогу или прогулку?

Лучше чередовать. Йога развивает гибкость и дыхание, прогулка — выносливость и кровообращение.