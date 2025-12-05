Самые лёгкие упражнения становятся спасением для здоровья — они поддерживают суставы и выносливость

Физическая активность не обязательно должна быть изнуряющей, чтобы приносить пользу. Низкоинтенсивные упражнения помогают поддерживать здоровье, улучшать настроение и сохранять подвижность, особенно если выполнять их регулярно. Об этом сообщает Healthline.
К этой категории относятся любые действия, не вызывающие заметного учащения пульса и одышки. Во время такой активности вы спокойно разговариваете и даже можете петь.
Типичные примеры — спокойная прогулка, лёгкое плавание, неторопливая езда на велосипеде, растяжка, лёгкая тренировка с небольшими весами. Даже повседневные дела вроде садоводства или похода по магазину могут быть формой низкоинтенсивного движения, если они не вызывают усталости.
"Интенсивность тренировки всегда индивидуальна: то, что одному кажется лёгким, для другого может быть нагрузкой", — отмечается в рекомендациях Американского колледжа спортивной медицины.
Интенсивность обычно рассчитывают по проценту от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС макс). Чтобы вычислить её, нужно от 220 вычесть свой возраст. Например, для 30-летнего человека ЧСС макс равна примерно 190 ударам в минуту.
Низкая интенсивность: до 63% от ЧСС макс;
Умеренная: 64-76%;
Высокая: 77-93%.
Но даже без точных расчётов можно ориентироваться на дыхание и разговор: если вы можете спокойно говорить и петь — нагрузка лёгкая.
Хотя обычно врачи советуют умеренные нагрузки, низкоинтенсивные упражнения — достойная альтернатива для тех, кто только начинает или имеет ограничения по здоровью.
Исследования показывают, что регулярная лёгкая активность может:
улучшать гибкость и координацию;
снижать уровень стресса и симптомов депрессии;
укреплять сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин;
повышать тонус мышц ног и спины;
улучшать когнитивные функции у пожилых людей.
Даже если вы не можете выполнять интенсивные тренировки, частая мягкая активность поможет поддерживать здоровье и предотвращать хронические болезни.
Лучше всего выбирать то, что доставляет удовольствие и не вызывает дискомфорта. К популярным вариантам относятся:
прогулки в умеренном темпе;
плавание в спокойном ритме;
пилатес и йога для начинающих;
растяжка и дыхательные комплексы;
водная аэробика;
групповые прогулки в парке или скандинавская ходьба.
Если вы выбираете занятия, избегайте классов HIIT или кроссфита — они относятся к высокой интенсивности. Перед началом новой программы стоит уточнить у инструктора уровень сложности.
Низкоинтенсивная активность рекомендована людям:
старшего возраста;
с заболеваниями сердца или суставов;
с ограниченной подвижностью или хронической болью;
восстанавливающимся после болезни или травмы.
"Физическая активность должна адаптироваться под человека, а не наоборот", — подчёркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
|Показатель
|Низкая интенсивность
|Умеренная интенсивность
|Высокая интенсивность
|Пульс
|До 63% от ЧССмакс
|64-76%
|77-93%
|Дыхание
|Ровное, можно петь
|Учащённое, можно говорить
|Сложно говорить
|Примеры
|Прогулка, лёгкое плавание
|Быстрая ходьба, йога
|Бег, HIIT
|Польза
|Улучшает гибкость и настроение
|Повышает выносливость
|Развивает силу и скорость
|Плюсы
|Минусы
|Подходят для любого возраста и уровня подготовки
|Требуют больше времени для заметных результатов
|Минимальный риск травм и переутомления
|Могут казаться слишком лёгкими для опытных спортсменов
|Можно выполнять ежедневно
|Меньше влияет на набор мышечной массы
|Поддерживают гибкость, сон и настроение
|Не дают сильного кардионагрузочного эффекта
Начинайте с прогулок. 20-30 минут в день уже принесут пользу.
Добавьте мягкую растяжку утром или вечером для снятия напряжения.
Включайте движение в быт: ходите пешком по делам, убирайтесь в темпе, пользуйтесь лестницей.
Постепенно увеличивайте время активности на 5-10 минут каждую неделю.
Следите за самочувствием: лёгкая усталость допустима, боль — нет.
Сочетайте с дыхательными практиками или йогой, чтобы снизить стресс.
Делайте это регулярно. Лучше 20 минут каждый день, чем час раз в неделю.
Да, если выполнять их регулярно и сочетать с правильным питанием. Ключ — в частоте и длительности.
Минимум 5 дней по 30 минут, но можно ежедневно — такие тренировки не перегружают организм.
Да, особенно под контролем врача. Спокойная ходьба и плавание укрепляют сердце без чрезмерного стресса.
Лучше чередовать. Йога развивает гибкость и дыхание, прогулка — выносливость и кровообращение.
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.